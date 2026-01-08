Perú Deportes

Jesús Pretell se desvinculó de Sporting Cristal y se suma a LDU de Quito tras pedido directo de Tiago Nunes

El club ‘celeste’ se despidió del volante central luego de diez años desde su reclutamiento en las inferiores de Defensor La Bocana. El ‘Candado’ dará el salto al fútbol exterior de la mano de un entrenador que conoce a la perfección lo que puede aportar al equipo

Guardar
Jesús Pretell y su primera
Jesús Pretell y su primera experiencia en el extranjero: LDU de Quito. Crédito: Instagram Jesús Pretell.

Siempre hay una primera vez. Luego de defender profesionalmente tres camisetas en el fútbol peruano, Jesús Pretell se alista para incursionar en el extranjero. Así lo ha confirmado el mismo Sporting Cristal, en el post de despedida del jugador. “¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera!”, consignó el club por medio de sus redes sociales.

Desde Ecuador dieron por hecho que el futbolista nacido en Sechura hace 26 años era nuevo futbolista del LDU de Quito, equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en la última edición de la justa. El comunicador Daniel Vargas indicó que el jugador llega a los 'albos' en condición de libre luego de no ampliar su vínculo con Sporting Cristal.

Minutos más tarde, el elenco capitalino oficializó su llegada. “¡Bienvenido al Rey de Copas, Jesús! Pretell llega al cuadro albo para dejar el alma por estos colores”, sostiene la publicación. Luego, por medio de sus redes sociales, LDU compartió un video donde el jugador expresó sus primeras palabras como ‘liguista’: “Estoy listo para el reto. Nos vemos pronto”, la declaración se entrelazaba con las notas de una cumbia peruana.

Jesús Pretell iniciará la pretemporada
Jesús Pretell iniciará la pretemporada con LDU el 15 de enero del 2026. Crédito: X LDU.

El primer equipo de la escuadra quiteña está a cargo del adiestrador Tiago Nunes. El estratega brasileño conoce de primera mano las características del volante defensivo, pues estuvo bajo sus órdenes en la temporada 2023 durante su paso por Sporting Cristal. De acuerdo con el periodista peruano Julio Peña, Nunes le pidió a la dirigencia la contratación de Pretell.

El exentrenador de Atlético Paranaense y Botafogo concedió alguna vez durante su estancia en Perú que si tuviera que ir a la guerra, “elegiría a Pretell como soldado”. Nunes ha encontrado en Pretell al reemplazante de Carlos Gruezo, quien cumplió su ciclo como jugador cedido y se marchó al Santos Laguna de México.

Emotivos gritos de gol

Pretell se despide de las instalaciones el predio de La Florida luego de diez años vinculado con la institución ‘celeste’. El área de scout lo reclutó de las filas de Defensor La Bocana, aunque su debut profesional se produjo con la camiseta de la Universidad San Martín en 2018.

Tras una temporada con los ‘santos’, regresó a La Florida para luego marcharse cedido a Melgar durante todo el 2020. Desde su retorno definitivo al Rímac al año siguiente, se ha consolidado como una pieza inamovible en el cuadro ‘bajopontino’.

El mediocampista le reventó el arco al portero brasileño. (Video: ESPN)

Desde su reincorporación al plantel del cuadro rimense, Pretell demostró su capacidad para erigirse como una certeza de seguridad en el mediocampo. Además, se despachó con dos tantos. El primero sentenció un 5-3 sobre Sport Boys en 2022. En 2025, anotó un verdadero golazo en la derrota por 3-2 a manos de Palmeiras por Copa Libertadores.

Peruanos en LDU

La huella peruana en la Liga Deportiva Universitaria de Quito es imborrable y está marcada por el éxito. Desde la llegada de Guillermo La Rosa, el fútbol peruano aportó jerarquía al ‘rey de copas’. Sin embargo, dos nombres sobresalen en la memoria del hincha albo: Roberto Palacios y Paolo Guerrero.

El ‘Chorrillano’ se convirtió en un ídolo eterno al conquistar el título nacional en 2005 con sus legendarios ‘chorrigolazos’. Por su parte, el ‘Depredador’ tuvo un paso corto pero glorioso en 2023; su liderazgo fue vital para alzar la Copa Sudamericana y el torneo local, lo que reafirmó la vigencia del goleador nacional en tierras ecuatorianas.

Paolo Guerrero ganó la Copa
Paolo Guerrero ganó la Copa Sudamericana 2024 con LDU de Quito. Crédito: Prensa LDU

Existe, además, una afinidad histórica por futbolistas con pasado en Sporting Cristal. Figuras como el propio Palacios e Irven Ávila llegaron al Rodrigo Paz Delgado tras brillar en el Rímac. Esta conexión se extiende incluso al banquillo, pues Juan Carlos Oblitas —referente ‘celeste’— fue el estratega que sentó las bases de la época dorada de LDU, consolidando así un vínculo inquebrantable entre el estilo ‘bajopontino’ y el éxito ‘albo’.

Temas Relacionados

Jesús PretellSporting CristalLDU de QuitoTiago Nunesperu-deportes

Más Noticias

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

El ‘vendaval’ ha gestionado las incorporaciones de dos delanteros y un mediocentro de la Primera Nacional. Todos ellos están llamados a triunfar y registrar números elocuentes en Perú

Alianza Atlético recurre al mercado

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionates: Real Madrid y Atlético Madrid chocarán por la semifinal de la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 8

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal TV en Perú de la final de Supercopa de España 2026

‘Merengues’ y ‘azulgranas’ se verán las caras en un partidazo que, definirá al campeón de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos buscarán levantar su primer trofeo de la temporada. Conoce todos los detalles

Real Madrid vs Barcelona: día,

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

La situación actual del ‘Pippo’, con un reciente recital ante RB Salzburg, refuerza la sensación de un inmediato debut en la Bundesliga, aunque el entrenador Vincent Kompany aún tiene sus dudas

Felipe Chávez se abre paso:

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil: exDT de Sporting Cristal impulsó su fichaje por Novorizontino

El lateral peruano asumirá un nuevo reto en su carrera en la Segunda División brasileña a pedido expreso del entrenador Enderson Moreira, quien lo dirigió en el club ‘celeste’

Jhilmar Lora jugará en la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresistas celebran que Trump retire

Congresistas celebran que Trump retire fondos a ONG que promueven la lucha contra el cambio climático y el enfoque de género

Rafael López Aliaga denuncia que mina de Pataz busca matarlo: “Hay una red de corrupción que empieza por el gobernador y el jefe PNP”

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por pago incompleto

Presidenta del TC minimiza denuncia de Mario Vizcarra: niega adelanto de opinión y asegura que habló “a modo general”

Colegio de Abogados de Lima alerta riesgo para investigaciones tras cierre de equipos fiscales especializados

ENTRETENIMIENTO

Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna y Richard Acuña celebran tres años de casados con mensajes llenos de amor: “Mi compañero... mi compañera”

Natalia Jiménez vuelve a Lima con el tour “La Jiménez” tras más de una década: fecha, escenario y venta de entradas

Magaly Medina sorprende con su nuevo rostro tras cirugía facial en Argentina: “Renovada”

Mayra Goñi presenta a su “nuevo novio” pero cibernautas no tardan en recordarle su vínculo con Neutro

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

DEPORTES

Alianza Atlético recurre al mercado

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal TV en Perú de la final de Supercopa de España 2026

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil: exDT de Sporting Cristal impulsó su fichaje por Novorizontino