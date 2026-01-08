Jesús Pretell se desvinculó de Sporting Cristal y se suma a LDU de Quito tras pedido directo de Tiago Nunes

Jesús Pretell y su primera experiencia en el extranjero: LDU de Quito. Crédito: Instagram Jesús Pretell.

Siempre hay una primera vez. Luego de defender profesionalmente tres camisetas en el fútbol peruano, Jesús Pretell se alista para incursionar en el extranjero. Así lo ha confirmado el mismo Sporting Cristal, en el post de despedida del jugador. “¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera!”, consignó el club por medio de sus redes sociales.

Desde Ecuador dieron por hecho que el futbolista nacido en Sechura hace 26 años era nuevo futbolista del LDU de Quito, equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en la última edición de la justa. El comunicador Daniel Vargas indicó que el jugador llega a los 'albos' en condición de libre luego de no ampliar su vínculo con Sporting Cristal.

Minutos más tarde, el elenco capitalino oficializó su llegada. “¡Bienvenido al Rey de Copas, Jesús! Pretell llega al cuadro albo para dejar el alma por estos colores”, sostiene la publicación. Luego, por medio de sus redes sociales, LDU compartió un video donde el jugador expresó sus primeras palabras como ‘liguista’: “Estoy listo para el reto. Nos vemos pronto”, la declaración se entrelazaba con las notas de una cumbia peruana.

Jesús Pretell iniciará la pretemporada con LDU el 15 de enero del 2026. Crédito: X LDU.

El primer equipo de la escuadra quiteña está a cargo del adiestrador Tiago Nunes. El estratega brasileño conoce de primera mano las características del volante defensivo, pues estuvo bajo sus órdenes en la temporada 2023 durante su paso por Sporting Cristal. De acuerdo con el periodista peruano Julio Peña, Nunes le pidió a la dirigencia la contratación de Pretell.

El exentrenador de Atlético Paranaense y Botafogo concedió alguna vez durante su estancia en Perú que si tuviera que ir a la guerra, “elegiría a Pretell como soldado”. Nunes ha encontrado en Pretell al reemplazante de Carlos Gruezo, quien cumplió su ciclo como jugador cedido y se marchó al Santos Laguna de México.

Emotivos gritos de gol

Pretell se despide de las instalaciones el predio de La Florida luego de diez años vinculado con la institución ‘celeste’. El área de scout lo reclutó de las filas de Defensor La Bocana, aunque su debut profesional se produjo con la camiseta de la Universidad San Martín en 2018.

Tras una temporada con los ‘santos’, regresó a La Florida para luego marcharse cedido a Melgar durante todo el 2020. Desde su retorno definitivo al Rímac al año siguiente, se ha consolidado como una pieza inamovible en el cuadro ‘bajopontino’.

El mediocampista le reventó el arco al portero brasileño. (Video: ESPN)

Desde su reincorporación al plantel del cuadro rimense, Pretell demostró su capacidad para erigirse como una certeza de seguridad en el mediocampo. Además, se despachó con dos tantos. El primero sentenció un 5-3 sobre Sport Boys en 2022. En 2025, anotó un verdadero golazo en la derrota por 3-2 a manos de Palmeiras por Copa Libertadores.

Peruanos en LDU

La huella peruana en la Liga Deportiva Universitaria de Quito es imborrable y está marcada por el éxito. Desde la llegada de Guillermo La Rosa, el fútbol peruano aportó jerarquía al ‘rey de copas’. Sin embargo, dos nombres sobresalen en la memoria del hincha albo: Roberto Palacios y Paolo Guerrero.

El ‘Chorrillano’ se convirtió en un ídolo eterno al conquistar el título nacional en 2005 con sus legendarios ‘chorrigolazos’. Por su parte, el ‘Depredador’ tuvo un paso corto pero glorioso en 2023; su liderazgo fue vital para alzar la Copa Sudamericana y el torneo local, lo que reafirmó la vigencia del goleador nacional en tierras ecuatorianas.

Paolo Guerrero ganó la Copa Sudamericana 2024 con LDU de Quito. Crédito: Prensa LDU

Existe, además, una afinidad histórica por futbolistas con pasado en Sporting Cristal. Figuras como el propio Palacios e Irven Ávila llegaron al Rodrigo Paz Delgado tras brillar en el Rímac. Esta conexión se extiende incluso al banquillo, pues Juan Carlos Oblitas —referente ‘celeste’— fue el estratega que sentó las bases de la época dorada de LDU, consolidando así un vínculo inquebrantable entre el estilo ‘bajopontino’ y el éxito ‘albo’.