¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El 3er equipo más valioso, en términos económicos, del pasado Campeonato Nacional de Chile se desplazará a suelo andino para afrontar una evaluación amistosa contra los ‘cerveceros’

Irven Ávila en celebraciones con
Irven Ávila en celebraciones con Catriel Cabello tras anotar un gol con Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal se mueve con rapidez en la búsqueda de un oponente de categoría internacional para que haga su aparición en la Tarde Celeste, clásica jornada de presentación del club ‘rimense’ en sociedad. Se estudian algunas opciones, pero la que más fuerza está cobrando proviene del Campeonato Nacional de Chile.

Aunque desde el Rímac se ha mantenido un alto grado de hermetismo en cuanto a ese tema, el presidente del Everton de Viña del Mar, club con tradición y arraigo en Chile, ha dado cuenta que está a pocos detalles de cerrar un amistoso internacional contra los ‘celestes’ en los próximos días.

Everton coqueteó con la caída
Everton coqueteó con la caída a Segunda División en el periodo anterior. - Crédito: Difusión

Yo creo que partimos con algo importante. Vamos a Uruguay para un partido contra Independiente de Avellaneda, que es un duelo bastante importante, dónde podemos ponerle bastante presión a nuestros jugadores. El resultado también será importante porque dará una diferencia a lo que tenemos. Eso es el 13 de enero”, partió diciendo.

Después tenemos un partido internacional en Perú que está casi cerrado contra Sporting Cristal y por supuesto la ‘Noche Oro y Cielo’ que aún no hemos logrado cerrar pero si Dios quiere esta semana tendremos una noticia a la familia”, añadió el titular Cristian Castro a Código Deportivo.

Cristian Castro adelanta encuentro internacional contra los 'cerveceros' en Lima. | VIDEO: Código Deportivo

Everton cuenta con demasiado arraigo en la élite de Chile, aunque en el último periodo rozó la pérdida de categoría por un muy mal rendimiento en las últimas jornadas. A pesar de esa dinámica preocupante, el club ‘ruletero’ apostó por la continuidad del experimentado entrenador argentino Javier Torrente.

Eso sí, para evitar un nuevo descalabrado deportivo, el área directiva de la institución acometió un recorte agresivo de 12 futbolistas para el 2026 representados por: Claudio González, Diego García, Alex Ibacache, Matías Castro, Raimundo Rebolledo, Lucas Soto, Axl Ríos, Sergio Hernández, Enrique Serje, Joan Cruz, Matías Campos López, y Rodrigo Piñeiro.

Everton fue el 3er club
Everton fue el 3er club más valioso, en términos económicos, del Campeonato Nacional de Chile 2025. - Crédito: PHOTOSPORT

