Paolo Guerrero define el empleo de su dorsal en Alianza Lima para la Liga 1 2026: rechaza la camiseta ‘9′

Paolo Guerrero asumirá el retiro una vez concluya la temporada 2026. - Crédito: Alianza Lima

Alrededor de Paolo Guerrero existen muchas incógnitas: su rendimiento en la temporada 2026, cuántos goles convertirá en el nuevo periodo o que rol cumplirá dentro del plantel liderado por el entrenador Pablo Guede. Sin embargo, existe una duda en cuanto al empleo del próximo dorsal en su amado Alianza Lima.

Con la salida del veterano Hernán Barcos, máximo goleador extranjero de todos los tiempos en La Victoria, la camiseta ‘9′ ha quedado libre y dispuesta para que el ‘Depredador’ la haga suya. No es para menos, porque ese dorsal representa a los goleadores incontestables de los distintos clubes del mundo.

Paolo Guerrero no para de golear con Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Aunque a Guerrero esa cuestión poco o nada le interesa, dado que se siente muy cómodo llevando la indumentaria ‘34′, cuyo simbolismo refuerza la identidad con la historia de Alianza Lima. Fue en 1934 cuando los ‘íntimos’, de acuerdo con reportes de prensa de la época, se proclamaron tetracampeones en Perú; no obstante, ese tema representa un debate porque para la Federación Peruana de Fútbol el campeón de ese entonces fue Universitario de Deportes.

“Me quedo con ese número, porque es el año en el que Alianza salió campeón. Me habían propuesto el ‘84′ y el ‘99′, pero yo quería algo muy simbólico de Alianza Lima“, declaró Paolo a su llegada a Montevideo para encarar la Serie Río de La Plata.

El histórico goleador de Perú desea respetar el empleo de aquella camiseta en referencia al campeonato de 1934. | VIDEO: Jax Latin Media

Acerca de cómo se viene preparando en el arranque de la pretemporada con un cuerpo técnico distinto, el ‘Depredador’ mencionó que “los entrenamientos están siendo duros, trabajando mucho en la parte física, muy enfocados. Así que continuar trabajando, no hay mucho que aclarar“.

Paolo Guerrero, de 42 años, lleva una temporada y media vistiendo la camiseta de Alianza Lima con el mismo dorsal. Recién en el curso anterior sacó a relucir sus condiciones goleadoras, posicionándose como el ‘killer’ anual.

Paolo Guerrero cerró el año pasado como el delantero con más goles en Alianza Lima. - Crédito: Difusión