Franco Velazco se incomodó por críticas a Sekou Gassama y sus “problemas familiares” para unirse a Universitario: “Es buscarle tres pies al gato”

El administrador de la 'U' defendió el fichaje del delantero hispano-senegalés y contó que llegó con la venia de la directiva y del comando técnico. (Video: Tiempo Crema)

Durante los últimos años, Universitario de Deportes ha apostado por la incorporación de delanteros extranjeros que, pese a no consolidarse como titulares indiscutibles, no impidieron que el club lograra el tricampeonato nacional. La llegada de Sekou Gassama reaviva el debate sobre el ‘9′ foráneo de las apuestas internacionales en la ofensiva ‘crema’. En ese sentido, Franco Velazco aseguró que el fichaje responde a un proceso de análisis y cuenta con el respaldo unánime de la dirección deportiva y del cuerpo técnico.

“Nuestra secretaría técnica ya había mapeado algunos jugadores en la liga de España, en la liga de Rusia y la liga de Grecia. Coincidentemente, Gassama estaba en la liga española y justo Javier es de esa nacionalidad, entonces ya tenía conocimiento de él”, fueron sus primeras palabras en ‘Tiempo Crema’.

El proceso, en palabras del administrador de la ‘U’, se resolvió con agilidad debido a las recomendaciones positivas y al conocimiento previo que tenía el entrenador Javier Rabanal sobre el delantero. “En verdad, se tomó la decisión muy rápido porque había muy buenas referencias de parte del profesor y de su entorno profesional en España”.

Franco Velazco se incomodó por críticas a los “problemas familiares” de Sekou Gassama

Las dudas sobre la incorporación de Sekou Gassama se intensificaron debido a su tardía integración a la pretemporada, atribuida a “problemas familiares”. Ante las preguntas sobre la pertinencia de firmar a un jugador con asuntos personales pendientes, Franco Velazco manifestó su incomodidad y defendió la decisión del club.

“El problema no es que están mutilando una persona por partes si esto va a durar 40 años. Desafortunadamente, una persona puede tener en su entorno a una persona de salud y esa persona finalmente puede extinguir su vida, son cosas de la vida. Eso no lo podemos mirar”, argumentó.

El máximo directivo de Universitario consideró inapropiado centrar el debate en asuntos personales ajenos al rendimiento profesional. “Responder este tipo de preguntas me parece absurdo, pero no estamos hablando de un vía crucis, sino de una situación muy particular y que los jugadores han pasado en muchas ocasiones, hay muchos ejemplos de eso, donde se hacen pausas y nuevamente se retoma la parte profesional, la parte deportiva. Te pasa a ti, me puede pasar a mí, me ha pasado también, por cierto profesionalmente el año pasado. Son cosas de la vida, o sea, no es un tema de ponerle en los requisitos ‘tener familiares sanos, tener hijos completamente sanos, tener papás sanos’. Es absurdo una pregunta de ese tipo, es buscarle tres pies al gato”, enfatizó.

Sekou Gassama se encuentra en Marruecos y ha sido visto apoyando a la selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones. - créditos: Sekou Gassama

En cuanto a los cuestionamientos sobre la escasa continuidad del atacante en el último semestre, Velazco remarcó que la evaluación técnica fue determinante para la elección. “Para nosotros es el ‘9’ que estamos esperando, que reúne todas las condiciones tácticas y técnicas que el profesor estaba buscando”, reafirmó.

Franco Velazco sobre las expectativas de los hinchas de Universitario en Sekou Gassama

La llegada de Sekou Gassama se inscribe en una estrategia de planificación anticipada. “Esto ya venía trabajándose de manera anticipada y lo que hicimos básicamente es terminar de referenciarlo con el profesor y tomar la decisión”, señaló Franco Velazco.

Respecto a la expectativa que genera el nuevo refuerzo entre los seguidores de Universitario, Velazco reconoció la exigencia de una hinchada acostumbrada a disputar títulos y que asocia la llegada de cada fichaje con la obligación de ganar campeonatos. “Yo sé que los hinchas tienen una expectativa respecto a las posiciones de los jugadores y los esfuerzos, pero nosotros somos una institución que está saliendo de un tema económico. Estamos recuperando un tiempo perdido que son 23 años, y poco a poco estamos llegando a un punto donde el club cada vez más está tomando un protagonismo a nivel no solamente nacional sino internacional”.

El directivo recordó que el prestigio actual de la entidad ‘estudiantil’ permite atraer a futbolistas de distintos mercados, aunque insistió en que la sola contratación de un extranjero no garantiza el éxito inmediato. “Somos hoy un club reconocido internacionalmente y eso va a llevar que cada vez las puertas se puedan abrir y que el mercado peruano sea cada vez más atractivo para jugadores que el hincha, cree o piensa, pueden garantizar que vienen con el campeonato bajo el brazo, y que no es así”, apuntó.