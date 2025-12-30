Universitario fichó a Sekou Gassama, mientras que Alianza Lima presentó a Federico Girotti: ¿Qué ‘9′ tiene el mejor promedio goleador?

El mercado de fichajes se mueve en la Liga 1. Dos de los equipos grandes del Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes, anuncian sus incorporaciones y es inevitable que se armen comparaciones en redes sociales, sobre todo en una posición tan importante como la del ‘9′.

La ‘U’ fue el primero en presentar a su flamante delantero, sorprendiendo a más de uno. Se trató de Sekou Gassama, futbolista nacido en España, pero con raíces en Senegal. El ariete de 30 años llegó procedente de la tercera división española, donde jugó su último compromiso en mayo del 2025.

Días después, Alianza dio a conocer que cerró la contratación de Federico Girotti, centrodelantero argentino que fue comprado a Talleres de Córdoba. El club ‘íntimo’ tuvo que desembolsar 1.6 millones de dólares - equivalente a más 5 millones de soles- para hacerse de los servicios del jugador de 26 años.

¿Quién tiene mejor promedio de gol?

Solo guiándonos de la última temporada de cada ‘9′, Federico Girotti presenta un mejor promedio goleador. En 37 partidos, marcó un total de 4 goles (0.10%), de los cuales tres fueron en Copa Libertadores y el otro en el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Mientras que Sekou Gassama viene de disputar tan solo 11 compromisos, en los que anotó un tanto (0.09%)y dio una asistencia.

Los dos delanteros registran cifras realmente bajas para su posición. Aunque, Girotti -por la dificultad del campeonato argentino- parte con ventaja sobre Gassama. Esto le da un poco de tranquilidad a la hinchada ‘blanquiazul’, a diferencia de los fanáticos ‘crema’ que viven días de incertidumbre.

Las jugadas más destacadas del delantero hispano-senegalés. (Video: Universitario)

Las carreras de Gassama y Girotti

Gassama inició su carrera en la temporada 2014-15 con el Real Valladolid Promesas. En la campaña 2015-16 pasó por el Bergantiños y, tras el mercado de invierno, se incorporó al C. F. Badalona. En la temporada 2016-17 jugó en la U. E. Sant Andreu, donde fue el máximo goleador del equipo. En 2017 regresó al U. D. Almería B, marcando 21 goles y logrando el ascenso del filial a Segunda B. Renovó con dicho conjunto en 2018 y, en enero de 2019, fue cedido al Valencia Mestalla.

En 2020 fichó por el Real Valladolid y fue cedido al C. F. Fuenlabrada, donde continuó una temporada más con opción de compra, que no se ejecutó. En agosto de 2021 se marchó cedido al Málaga C. F. y, la campaña siguiente, al Racing de Santander, después de debutar en Primera División con el Valladolid. Rescindió su contrato con el club en julio de 2023.

En agosto de 2023 firmó con el Anorthosis Famagusta de Chipre, donde anotó nueve goles en 28 partidos. A mediados de 2024 se unió al USM Alger y en febrero de 2025 finalmente regresó a España para jugar en el C. D. Eldense.

Sekou Gassama anotó 1 gol y brindó 1 asistencia en 11 partidos con Eldense en su última experiencia. - créditos: AFP

Girotti debutó en River Plate el 27 de enero de 2019 ante Patronato. Marcó su primer gol en primera división el 14 de noviembre de 2020 frente a Godoy Cruz. El 2 de enero de 2021 convirtió en un Superclásico ante Boca Juniors, y el 7 de abril de ese año consiguió su primer doblete frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Su primer tanto internacional llegó el 25 de mayo contra Fluminense por la Copa Libertadores.

En febrero de 2022 pasó a Talleres, donde debutó en un amistoso ante Belgrano. En agosto de ese año sufrió una lesión grave en la rodilla, que lo mantuvo inactivo durante diez meses. En julio de 2023 fue cedido a San Lorenzo por 18 meses. Debutó en la victoria ante Lanús y anotó su primer gol con el club en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano. Por último, retornó a la ‘T’ y se mantuvo hasta la última temporada.