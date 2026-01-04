Paola Rivera destacó el nivel de Kazoku No Perú en la agónica victoria de la San Martín: “Nos hizo un partidazo”

Paola Rivera, la armadora estelar de la San Martín. Crédito: Instagram Paolariv5

El primer capítulo de la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley se ha cerrado para San Martín y Kazoku No Perú. Ambas escuadras inauguraron la jornada final de la fase 1 y protagonizaron un emotivo encuentro sobre la pista del Polideportivo Villa El Salvador. Pese a los presentes contrastados, el conjunto que peleaba la permanencia puso contra las cuerdas a la escuadra candidata al título.

En este contexto, Paola Rivera, la armadora del equipo a cargo de Guilherme Schmitz, resaltó el notable rendimiento de Kazoku No Perú. Cabe mencionar que el conjunto que disputa su primera temporada en la división de honor aspiraba a rendir la segunda fase del torneo; para conseguirlo, debía vencer a toda costa.

“Felicidades al equipo de Kazoku. Nos hizo un partidazo”, concedió la mexicana a pie de pista ante las cámaras de ‘As.sports’. “Nosotras también fallamos mucho y eso nos pasó factura al final del partido”, agregó la armadora de 26 años con relación a la notable diferencia del nivel mostrado la semana anterior ante Alianza Lima.

Paola Rivera es figura de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP Vóley

En sintonía con la autocrítica, Rivera confesó que el equipo se había mentalizado en que no debían confiarse de Kazoku. “El hecho de que sea un equipo que estaba peleando la permanencia no significaba que nos debíamos desenfocar. No salimos en nuestro mejor día”, reconoció.

La nacida en Ciudad Juárez toma el complicado partido como un “aprendizaje”, pues el elenco de Santa Anita tendrá que afinar aspectos de desconcentración para encarar la segunda ronda de la competencia. “Debemos aprender a manejar la frustración”, cerró ‘La China’.

Fase 2 a la vista

La Universidad San Martín inicia la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con un objetivo claro: recuperar el trono nacional. El equipo de Santa Anita destaca como un fuerte favorito para alzar el título gracias a un plantel reforzado con figuras como Aixa Vigil y la atacante Adeola Owokoniran. Sin embargo, el camino hacia la corona exige una concentración absoluta y la ausencia de puntos débiles.

La competencia presenta amenazas serias. Alianza Lima, actual campeón, y Universitario de Deportes muestran un nivel alto y pelearán cada punto para frustrar las aspiraciones ‘santas’. El margen de error es mínimo ante rivales con tanta jerarquía.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Bajo el mando del técnico brasileño Guilherme Schmitz, las ‘santas’ deben sostener la regularidad mostrada hasta ahora. El formato de esta segunda fase establece que los equipos arrastran los resultados obtenidos en la etapa previa. Debido a este sistema, el conjunto de Schmitz comenzará esta instancia en la segunda posición de la tabla. La lucha por el liderazgo promete ser intensa desde el primer saque en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Programación de partidos: cierre y expectativa

La última jornada de la fase 1 se completa con los partidos de este domingo 4 de enero:

Deportivo SOAN vs Olva Latino: (25-21, 25-20 y 25-20)

Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta : (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

Alianza Lima vs Regatas Lima: (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

Todos los encuentros se jugarán en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador y serán transmitidos por FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web y app.

Tabla de posiciones al cierre de la primera fase

Universitario de Deportes – 30 puntos

U. San Martín – 29 puntos

Alianza Lima – 24 puntos

Circolo Sportivo Italiano – 18 puntos

Deportivo Géminis – 17 puntos

Atlético Atenea – 16 puntos

Regatas Lima – 16 puntos

Rebaza Acosta – 11 puntos

Deportivo SOAN - 10 puntos

Olva Latino – 9 puntos

Kazoku No Perú – 8 puntos

Deportivo Wanka – 4 puntos