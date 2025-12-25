Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

Alexis Arias se dispone a salir de FBC Melgar por medida de Juan Reynoso. - Crédito: Difusión

Alexis Arias se dispone a cerrar un capítulo especial con FBC Melgar. La decisión obedece a una postura única de Juan Reynoso, connotado entrenador nacional que no cuenta con el entrañable ‘Chaka’ dentro de sus planes para el desarrollo tanto de la Liga 1 como de la Copa Sudamericana 2026.

Por más que el ‘Ajedrecista’ conoce plenamente las condiciones de Arias, a quien hizo debutar hace una década con la camiseta ‘rojinegra’, siente que ha perdido presencia en la estructura deportiva al tiempo que lo considera muy lejos de su estado de momento ideal. Así las cosas, ha sugerido su salida a los altos mandos.

Alexis Arias ha participado en partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con FBC Melgar. - Crédito: EFE

La fórmula de desprendimiento será una cesión, dado que todavía cuenta con un contrato con FBC Melgar. Diversos clubes del medio local han comenzado a realizar los sondeos correspondientes para plantear una tratativa formal por un Alexis Arias que está en la obligación de recuperar su mejor versión.

En el último curso, el mediocentro peruano fue de más menos. Empezó con fuerza ubicándose como un inamovible en el Torneo Apertura —disputando 17 partidos y contribuyendo con una diana— para luego ir perdiendo terreno en el Torneo Clausura hasta volverse un puntual residual, sobre todo en la gestión de Juan Reynoso.

Melgar enfrentó a ADT por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

El ‘Chaka’, hasta el día de hoy, solo ha sabido vestir la camiseta ‘dominó’. Aunque nació en el Callao, siente una identificación única con la ciudad de Arequipa, la misma que le ha permitido establecerse como el capitán del club por años y ganarse el cariño de los simpatizantes.

De tal manera que se hará demasiado extraño verlo defendiendo otro escudo, pero es el paso que debe dar si es que desea recobrar la continuidad que alguna vez, incluso, le abrió las puertas de la selección peruana, a la que defendió con orgullo tanto en Eliminatorias Sudamericanas como en Copas América.

Alexis Arias solo ha defendido la camiseta de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Arias, historia de éxito

Alexis Arias inició su vínculo con el fútbol desde temprana edad, integrándose a la categoría infantil del Sport Boys cuando tenía ocho años. Posteriormente, continuó su formación en Coronel Bolognesi y Esther Grande Bentín.

En este último club, bajo la dirección de Marco Valencia, experimentó un crecimiento significativo. El formador identificó cualidades que permitieron al jugador dar el salto hacia el profesionalismo en la Primera División.

Durante su paso por EGB, Marco Valencia se comunicó con Juan Reynoso para recomendar la evaluación del ‘Chaka’ Arias. El rendimiento del futbolista en Arequipa recibió una valoración positiva, lo que derivó en la firma de su primer contrato profesional.

“Habló con Juan para poder venir y pasar unas pruebas. En ese tiempo estaba en la U18 de la selección peruana. Vine en febrero del 2014, pasó una semana y regreso con contrato. De ahí empiezo en reservas y a mitad de año me promovieron", recordó en una entrevista con Movistar Deportes.

El debut de Alexis Arias como titular se produjo el 1 de noviembre de 2014 frente a la U. San Martín. Este partido marcó el inicio de una trayectoria destacada con Melgar, club que representa una parte fundamental de su carrera profesional.

El 'Chaka' Arias, una institución dentro de Melgar. - Crédito: Difusión

Aunque, definitivamente, el momento más especial con la camiseta ‘rojinegra’ fue la consagración histórica del campeonato peruano en el 2015, cuando integró el plantel de ambas finales disputadas ante Sporting Cristal. Por aquel entonces, conviene subrayar, también trabajó con Juan Reynoso.

Producto de esos episodios inolvidables y de su importante desempeño llegaron las primeras convocatorias con la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. En total ha disputado cinco lances con la ‘bicolor’, siendo el último en 2022.