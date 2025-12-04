Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Alianza Lima se dispone a trasladar su pretemporada a Uruguay, donde además disputará la Serie Río de La Plata. - Crédito: Difusión

Alianza Lima tiene un ojo puesto en los play-offs de Copa Libertadores 2026 y otro en la planificación de la pretemporada. Con respecto al futuro, el área deportiva del club de La Victoria ha aprobado un traslado a Uruguay, a inicios del año próximo, con el objetivo de desarrollar parte del inicio de la nueva campaña.

Así lo ha informado Radio Programas del Perú, añadiendo que los ‘blanquiazules’ aprovecharán esa estadía para disputar la Serie Río de La Plata, a la que fueron invitados por los organizadores. En ese campeonato amistoso se enfrentará a clubes de la talla de Peñarol, Independiente, Colo Colo, San Lorenzo, Cerro Porteño y Huracán.

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Crédito: Liga 1

Realmente será un auténtico termómetro para Alianza Lima participar allí, donde podrá medir su nivel contra oponentes históricos de distintos países de la región que dirán presente en las ediciones siguientes ya sea de la CONMEBOL Libertadores o CONMEBOL Sudamericana.

La Serie Río de la Plata es un certamen amistoso sudamericano de verano, promovido por las asociaciones de fútbol de Uruguay y Argentina, que desde 2022 reúne clubes de varios países de la región. Se disputa cada enero en Uruguay, con equipos invitados de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay o Ecuador, en una tanda de partidos de pretemporada.

El elenco trujillano venció por 2-0 al conjunto de Alfonso Barcos con anotaciones de Pierre Da Silva y Óscar Barreto. (ESPN)

De esa manera, por segundo año consecutivo, Alianza Lima abandonará brevemente el Perú para asentarse en el extranjero en busca de partidos de alto rigor que ayuden en el crecimiento de la disciplina. A inicios del 2025, hubo un traslado a Argentina con varios examinatorios que fueron de utilidad para Néstor Gorosito.

Actualmente, la disciplina ‘íntima’ se encuentra enfocada en abrochar el ticket para acceder a la Fase de Grupos de la Libertadores 2026. Ello se resolverá, siempre y cuando, deje en el camino a Sporting Cristal y se instale en la instancia final frente a Cusco FC.

Eryc Castillo en acción frente a la marca de Leandro Sosa y Miguel Araujo. - Crédito: Difusión

Nueva estructura

Asegurada la continuidad del ‘Pipo’ Gorosito, de quien siguen existiendo dudas por su capacidad como técnico pese a la notable campaña internacional realizada, la Dirección Deportiva ha dado inicio al plan de contrataciones del ciclo próximo. El primer nombre asegurado es D’ Alessandro Montenegro.

A falta de anuncios oficiales, Alianza Lima ha apalabrado a Cristian Carbajal y Alejandro Duarte. Por el primero se especula que hubo un pago de 150 mil dólares por su ficha a Sport Boys, mientras que el portero llegaría en condición de libre, desde Sporting Cristal, para ocupar el espacio de Ángelo Campos.

D’Alessandro Montenegro está cerca de convertirse en refuerzo de Alianza Lima para el 2026.

Con respecto a salidas, se ha confirmado el adiós de Hernán Barcos. No por voluntad propia, sino por una decisión netamente deportiva ejecutada por los directivos. El argumento del alejamiento definitivo pasa por una cuestión de edad y reducir el promedio cronológico del plantel para el ciclo 2026.

Así las cosas, al entrañable ‘Pirata’ bien le queda un partido o tres máximo vistiendo la camiseta de Alianza Lima, a la que representó con honor y respeto por un lustro, convirtiéndose en su referente y goleador en distintas etapas. En este último año, conviene subrayar, celebró 15 anotaciones.