Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

El periodista deportivo se refirió a las exigencias del DT uruguayo tras su salida de la ‘U’ y del monto pendiente con la directiva

El periodista deportivo cuestionó al DT uruguayo por dudar de la 'U' al contratar a Javier Rabanal teniendo un monto pendiente con él. (Video: Full Deporte)

Universitario de Deportes se encuentra en una nueva etapa bajo la administración de Franco Velazco. La salida de Jorge Fossati fue la primera decisión luego de varias semanas de negociaciones. De hecho, el técnico uruguayo se fue reclamando una deuda a la ‘U’ e incluso se mostró desconcertado de que haya contratado a Javier Rabanal. En ese sentido, Eddie Fleischman criticó al ‘Flaco’ por sus comentarios contra la diretiva ‘crema’.

“Yo me pregunto: cuando Jorge Fossati dirigía a la selección y cobraba puntualmente, ¿le preocupaban las deudas que tenía la Federación con otras personas o con otros proveedores? Ahí se estaba gastando, en Jorge Fossati, dinero que se le debía a árbitros y a proveedores. Nunca escuché a Fossati preocupado por lo que le debían a otros”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Full Deporte’.

El periodista deportivo remarcó que el hecho de que el club ‘merengue’ contrate a un nuevo técnico no implica que el ‘charrúa’ no vaya a cobrar lo que se le debe. “Llevar eso a una entrevista es definitivamente tirar barro sobre el lugar donde estuviste, es morder la mano que te dio de comer. Porque nadie le ha dicho a Fossati, que yo sepa, que no le van a pagar si hay algún adeudo pendiente”, sostuvo.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

El comunicador pidió coherencia en las declaraciones de Fossati y lo instó a recordar su propia conducta cuando estuvo al frente de la selección peruana. “Para ser coherente, Fossati debió salir alguna vez dirigiendo a la selección diciendo ‘señores, estoy preocupado porque me están pagando a mí con dinero que debería destinarse a otras deudas que tiene la Federación’. Nunca lo dijo”, subrayó.

Fleischman consideró que las afirmaciones del veterano entrenador pueden interpretarse como una forma de deslegitimar la gestión de Universitario tras su salida, en lugar de enfocarse en la resolución del tema económico de manera interna y privada. Sostuvo que este tipo de actitudes dañan la imagen de la institución y no contribuyen a una solución constructiva del conflicto.

En tanto, el administrador del club, Franco Velazco, lamentó las palabras de Fossati y aseguró que “es él quien queda expuesto ante los hinchas”, ya que era un asunto a tratarlo en la interna y no ventilarlo al público en general.

Jorge Fossati, parte de la
Jorge Fossati, parte de la historia grande de Universitario. - créditos: Universitario

Eddie Fleischman y su crítica a Jorge Fossati por rumores de la selección de Costa Rica

Por otro lado, Eddie Fleischman analizó la respuesta de Jorge Fossati frente a los rumores periodísticos que lo vinculaban con una posible llegada a la selección de Costa Rica. Según el periodista, el entrenador sobredimensionó la situación y respondió de manera desmedida a informaciones que forman parte del trabajo cotidiano de la prensa deportiva.

“Que en algún medio periodístico se diga que tiene una oferta de Costa Rica, basta con salir a decir ‘la verdad es que no, las versiones que se han dado sobre una propuesta de Costa Rica no son ciertas’. ¿Qué necesidad de ‘lo que no son inocentes y los que han dicho porquerías’? El periodista está buscando información y está tratando de chuntarla y, de repente, algo le han dicho y que no es tan cierto y entonces lo dice en condicional. Nadie lo está atacando personalmente”, argumentó, considerando que la reacción de Fossati estuvo fuera de lugar.

El exconductor de Willax Deportes sostuvo que desde su llegada al Perú, Fossati Lurachi ha mostrado una tendencia a la victimización y a una relación tensa con los medios de comunicación. “Fossati, desde que llegó al Perú hasta que se fue, ha sido una victimización permanente la suya. Es un tipo muy difícil”, afirmó.

El 'Negro' contestó al técnico urguayo, quien lo criticó de ponerle la hinchada de Universitario en contra y decir que podría llegar al combinado 'tico'. (Video: En Blanco y Negro)

