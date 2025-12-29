Perú Deportes

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A

El extremo peruano fue reconocido por un prestigioso portal debido al gran rendimiento mostrado en Riga FC y que le permitió superar a ‘cracks’ del fútbol europeo

Guardar
El distinguido ránking que ubica
El distinguido ránking que ubica a Joao Grimaldo por encima de jugadores de la Premier League, LaLiga y Serie A.

Joao Grimaldo fue de menos a más en su experiencia en Europa. Y es que a pesar de que se fue entre bombos y platillos a Partizán Belgrado de Serbia, no pudo rendir lo esperado y fue cedido a Riga FC, donde explotó y mostró grandes números. En ese sentido, el extremo peruano fue incluido en un prestigioso ránking el cual lidera y se encuentra por encima de jugadores de la Premier League, LaLiga y la Serie A.

Esta nómina ha sido formada por el portal ‘SofaScore’, que coloca al canterano de Sporting Cristal como el futbolista sub 23 hispanoamericano con mejor rendimiento en las principales ligas de Europa. Para dicha elaboración, que consideró únicamente a jugadores que hayan disputado un mínimo de 20 partidos en la temporada, Joao Grimaldo encabeza con una calificación promedio de 7,37 puntos tras disputar 27 encuentros.

“Es el turno de conocer las estrellas en ascenso del fútbol europeo”, fue el mensaje con el que comenzó ‘SofaScore’ para valorar el performance de 10 futbolistas.

El extremo peruano ofreció un pase gol a Anthony Contreras para dejar fuera de carrera a Beitar Jerusalén. | VIDEO: Riga FC

El segundo lugar del ránking es ocupado por el chileno Darío Osorio (21 años, 28 partidos, 7,36 puntos), quien también ha desplegado un fútbol destacado en el Viejo Continente de la mano de Midtjylland de Dinamarca. El podio lo completa el argentino Nico Paz (21 años), actual figura de Como 1907 de Italia, quien ha recibido un puntaje de 7,34 en 34 partidos, perfilándose como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa y siendo pretendido para regresar a Real Madrid.

Más abajo en la clasificación aparecen otros nombres de peso: el argentino Matías Soulé (AS Roma, 22 años, 32 partidos, 7,25), el venezolano Yerson Chacón (AEK Larnaca de Chipre, 22 años, 25 partidos, 7,17) y el uruguayo Santiago Mourinho (Villarreal, 23 años, 25 partidos, 7,16). El argentino Valentín Barco (Racing Estrasburgo, 21 años, 28 partidos, 7,15), una de las máximas promesas del fútbol sudamericano, también se ubica dentro del top 10, al igual que el ecuatoriano Piero Hincapié (Arsenal de Inglaterra, 23 años, 27 partidos, 7,13), el colombiano Camilo Mena (Lechia Gdańsk de Polonia, 23 años, 31 partidos, 7,11) y el ecuatoriano Nilson Angulo (Anderlecht de Bélgica, 22 años, 37 partidos, 7,06).

Joao Grimaldo lidera el ránking
Joao Grimaldo lidera el ránking de SofaScore entre los mejores hispanoamericanos sub 23. - captura: Twitter SofaScore

La clasificación de Joao Grimaldo adquiere aún mayor valor al considerar que supera a futbolistas que militan en equipos de élite de Europa y que han sido objeto de interés por parte de clubes históricos. El caso de Nico Paz, con actuaciones sobresalientes en Italia, convocado a la selección argentina y que volvería a Real Madrid la próxima temporada; o el de Matías Soulé en AS Roma, ponen en perspectiva el logro del peruano. Asimismo, la presencia de Piero Hincapié en Arsenal y de Valentín Barco en el fútbol francés, refuerzan la exigencia del listado.

La campaña de Joao Grimaldo en Riga FC

Joao Grimaldo llegó cedido a Riga FC de Letonia a inicios del 2025 y no tardó mucho en adaptarse, diferente al paso que tuvo por Partizán Belgrado de Serbia (10 partidos en un semestre). De hecho, su impacto fue notable y se adueñó del extremo derecho, además de ser el encargado de ejecutar las acciones a balón parado. El técnico Adrian Gula le dio confianza y le permitió desenvolverse con soltua, ya que por momentos alternó de banda.

En total, el habilidoso jugador disputó 37 cotejos, en los que anotó cinco goles y brindó nueve asistencias. No obstante, cuando parecía que el conjunto letón iba a pagar por su pase, el director ejecutivo, Romāns Lajuks, aseguró que no ve claro esa posibilidad. “Es poco probable que el club gaste 1,5 millones de euros en un solo jugador”, acotó sobre el futbolista de 22 años que quiere seguir en el extranjero.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

Temas Relacionados

Joao GrimaldoRiga FCNico PazPiero HincapiéMatías SouléValentín BarcoPremier LeagueLaLigaSerie Aperu-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. El lance acabó 11 - 6 para la agrupación roja

Paolo Guerrero se lució con

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

El conjunto ‘íntimo’ en la presentación ante sus hinchas en Matute contra el elenco de la MLS, que también tendrá a Luis Suárez. Se estima una notable ganancia para los ‘aliancistas’

Se reveló el millonario monto

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

El delantero peruano participó en un partido amistoso contra Rociana, que acabó 5-0, en el Memorial Fuente Clara Cabrera. Alineó de titular, aprovechando su oportunidad con un gol de buena factura

Sebastien Pineau puso fin a

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

El vóley nacional vivirá una nueva jornada con encuentros electrizantes, teniendo al Alianza Lima vs Regatas Lima como el más destacado. Conoce todos los duelos

Programación de la fecha 11

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El volante de 35 años se incorporó al equipo dirigido por Carlos Silvestri, mientras Hernán Barcos y la directiva cajamarquina continúan negociando los términos finales de su posible llegada

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso propone eliminar el límite

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Phillip Butters anuncia su ingreso

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Ernesto Pimentel responde a las críticas por su entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “Me enfoqué en la pareja”

DEPORTES

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV