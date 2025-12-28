Perú Deportes

Alianza Lima recibiría millonario monto por Juan Pablo Freytes tras interés de la Serie A de Italia: así van las negociaciones con Fluminense

El defensa argentino, quien militó en 2024 en tienda ‘blanquiazul’, dejaría un auténtico beneficio para el club peruano por su buen nivel en ‘flu’, dando el salto al fútbol europeo

Juan Pablo Freytes fue uno de los jugadores extranjeros que más rindió en los últimos años en Alianza Lima. La directiva lo fichó tras un paso por Unión La Calera de Chile y no tardó en hacerse con un espacio en el once titular, hasta que fue contratado por Fluminense. No obstante, luego de una temporada y media, el defensa argentino podría dar el salto a la Serie A de Italia y los ‘íntimos’ percibirían un millonario monto.

Sucede que, de acuerdo con diversos medios internacionales, Bologna se encuentra en conversaciones con los altos mandos del ‘flu’ para buscar hacerse con los servicios de ‘JuanPa’. De hecho, según ‘Globo’, la primera oferta de cinco millones de euros fue rechazada. Pese a ello, los italianos no se han bajado de la puja y, según el diario 'Corriere Dello Sport’, pretenden aumentar la cifra entre seis a ocho millones de euros, aunque esta no se ha lanzado formalmente.

Hay optimismo y sería cuestión de tiempo para que el fichaje se pueda concretar, ya que los términos contractuales entre Freytes y la institución ‘rojiazul’ están acordados, además del vínculo que será hasta el 2030.

De todos modos, Fluminense no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus pilares en la defensa, sobre todo, tras la marcha de la leyenda, Thiago Silva, quien retornará al Viejo Continente de la mano de FC Porto. Eso sí, par Juan Pablo sería una gran oportunidad de unirse a un equipo que actualmente se ubica en el sétimo lugar de la Primera División de Italia, cerca de la clasificación para la Europa League.

Ahora, ¿en qué momento Alianza Lima ingresa en medio de esta operación? Y es que de concretarse el traspaso a Bologna de Italia, los ‘blanquiazules’ recibirán el 30%, teniendo en cuenta que Fluminense adquirió el 60% y Juan Pablo Freytes se quedó con el 10%.

Si hacemos la respectiva ecuación y considerando que todo se cierre por ocho millones de euros, Alianza Lima cobrará alrededor de dos millones 400 mil euros. A ello se le suman los aproximadamente dos millones 700 mil euros que recibió de la entidad de Río de Janeiro por su contratación a mediados del año pasado. En esa línea, el club peruano se embolsaría a sus arcas más de cinco millones de euros en total por los movimientos con Freytes.

El rendimiento de Juan Pablo Freytes en Fluminense

Tan pronto Fluminense lo incorporó a sus filas, Juan Pablo Freytes se adueñó de un lugar en el once titular junto a Thiago Silva. Además, haciendo valer su polivalencia, se desempeñó como lateral izquierdo las veces que fue requerido y siempre con nota destacada.

Sin embargo, en el Mundial de Clubes 2025, demostró todo su potencial, convirtiéndose en pieza clave en la retaguardia. Inclusive, en el duelo contra Ulsan Hyundai FC de Corea del Sur, anotó un gol en el triunfo por 4-2 y cumpió con creces, por lo que recibió elogios de la leyenda italiana, Marco Materazzi. "Para mí, el jugador que más me impresionó de la defensa (de Fluminense) fue Freytes. Porque lo vi jugar contra Ulsan y es un muy buen defensor. Rápido, fuerte y técnicamente habilidoso", comentó sobre el futbolista que ha disputado 62 partidos con el ‘tricolor’.

El otrora central de Alianza Lima celebró un gol memorable con Fluminense. | VIDEO: DAZN

Así fue el paso de Juan Pablo Freytes por Alianza Lima

Juan Pablo Freytes llegó a Alianza Lima procedente de Newell’s Old Boys en calidad de préstamo y, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se consolidó en la defensa. El club peruano, satisfecho con el desempeño del defensa argentino, ejerció la opción de compra establecida con el conjunto ‘leproso’ y extendió el contrato de Freytes hasta finales de 2027.

En su paso por la institución, el aguerrido zaguero disputó 40 partidos oficiales: 34 en la Liga 1 y seis en la Copa Libertadores. Durante ese período, anotó cuatro goles: uno frente a Carlos A. Mannucci, otro ante Deportivo Garcilaso y dos contra Sport Boys. El desempeño del futbolista ‘gaucho’ resultó especialmente notorio en el encuentro ante Fluminense por el máximo torneo de clubes de Conmebol, donde su gran actuación generó que sea fichado por el ‘flu’.

La decisión de Restrepo de fortalecer la defensa con Freytes representó una de las incorporaciones extranjeras más destacadas de la temporada. El recorrido del defensor argentino se suma al de otros futbolistas que emigraron al fútbol brasileño, como Kevin Serna, exAlianza Lima, e Ignacio da Silva, de Sporting Cristal, quien tuvo una campaña sobresaliente.

Juan Pablo destacó en Alianza Lima a lo largo del 2024, situación que le permitió dar el salto a Fluminense. | VIDEO: Canal Do Lessa

