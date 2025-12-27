Juan Pablo Goicochea admite que el paso realizado a Platense “fue muy duro” y abre una evaluación de su futuro con Alianza Lima como posibilidad

Juan Pablo Goicochea, de 20 años, no ha podido asentarse en Platense. - Crédito: Difusión

Juan Pablo Goicochea asumió un riesgo al momento de marcharse a Alianza Lima con destino a Platense. Sin haber realizado un proceso adecuado en la máxima división de Perú, se trasladó a la Liga Profesional Argentina atraído por el proyecto ofrecido y explicado por las autoridades del club. En primera instancia, le pareció el destino ideal para seguir creciendo.

Sin embargo, el delantero peruano de 20 años se estrelló con una realidad fuerte: la exigencia superior tanto en los entrenamientos como en los partidos incluso de menor rango. Por eso, hasta el día de hoy, no ha podido establecerse en el ‘calamar’.

Juan Pablo Goicochea llegó a Platense como una apuesta. - Crédito: Difusión

De no ser por los llamados esporádicos de la selección peruana, en sus categorías inferiores, Juan Pablo Goicochea la hubiese pasado demasiado mal en un 2025 que le deja más sinsabores y desasosiego que alegrías y tranquilidades. Toca, ahora, hacer un balance integral con su agencia de representación.

“La verdad que un año difícil. Creo que los buenos momentos que he tenido han sido por la selección. Sinceramente, eso es lo que me ha salvado un poco en este año. Después, el tema Platense fue muy duro, muy complicado, porque no pude conseguir los objetivos que tenía planificado“, explicó Goicochea en una entrevista concedida a TV Perú.

El delantero peruano, de 20 años, vivió postergado en Platense, aunque pudo realizar apariciones puntuales con Perú U20. | VIDEO: TV Perú

“El lado positivo, yo siento que cuando me fui de Alianza Lima era otro jugador al que soy ahora. Cuando fui a Argentina, me encontré con una realidad diferente. Los entrenamientos eran más intensos y el tema físico también me costó un montón”, continuó.

Y acotó: “Con mi representante estamos en eso [buscar nuevos horizontes]. Todavía no hay nada definido. Esa es la idea, intentar replantear los objetivos en otro club. Vamos a ver en enero ahora qué ofertas llegan y a tomar una decisión que sea lo mejor para mí”.

Juan Pablo Goicochea apenas sumó minutos con Platense. - Crédito: Difusión