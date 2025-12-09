Juan Pablo Goicochea admite que fue hincha de Universitario de Deportes, aunque ahora presume amor por Alianza Lima: “Me pasó eso”

Juan Pablo Goicochea representando a Perú U20. - Crédito: FPF

Juan Pablo Goicochea, de regreso al Perú después de un año en la disciplina de reserva del Platense, se reunió con el programa Creemos Saber de Fútbol para hablar de distintos pasajes de su vida como futbolista. Uno de los más relevantes implicó una revelación que dejó sorprendido a más de uno.

El prometedor delantero nacional, de 20 años, crecido en las divisiones menores de Alianza Lima, confesó que durante su infancia se identificó con Universitario de Deportes hasta el punto de ser un fiel simpatizante que acudía a sus partidos con la camiseta puesta. Esa vinculación surgió por motivos familiares.

“Yo creo que ya es momento de decirlo. Toda mi familia es de la ‘U’. Desde chibolo mi papá estaba con mi abuelo y me hicieron ser hincha de la ‘U’. Iba al Estadio Monumental y todo, tengo mi camiseta de la ‘U’“, reconoció Juan Pablo Goicochea en la charla.

Aunque bien pudo continuar con esa conexión con los ‘cremas’, el atacante peruano vio deshecha la ligazón a partir de su paso inicial en las formativas de Alianza Lima. Allí, muy a parte de crecer como futbolista, aprendió la historia del club del cual hoy es más que hincha.

El popular 'Goico' sorprendió al hablar de una identificación inicial con Universitario. | VIDEO: Creemos Saber de Fútbol

“Es algo bien curioso que puede ser normal, porque cuando empiezo a jugar por Alianza Lima, empecé a sentir la camiseta, obviamente no desde un principio, pero empecé a agarrarles cariño, empecé ir al estadio, metía goles y besaba el escudo”, mencionó, declaró añadiendo que “por eso hoy por hoy te digo que soy hincha de Alianza Lima. Me terminé cambiando, por decirlo así, porque llegué a sentir la camiseta”.

Consultado acerca de la opción de jugar por Universitario, Goicochea dijo que “eso sería un tema ya profesional, me pasó eso y nadie lo sabe, solo la gente que me conoce, mi familia. Nunca había dicho esta anécdota, pero igual desde hace varios años que ya empecé a ser hincha de Alianza y muero por Alianza”.

Aliancismo

Juan Pablo Goicochea se destacó en cada una de las bases formativas de Alianza Lima por su incontestable talento goleador. Ello le abrió una posibilidad de integrarse al plantel principal. Aunque había mucha competencia, surgió una chance para que se estrenara en casa y entrando de cambio por un ídolo.

“Es un momento que nunca en mi vida me lo voy a olvidar. Primero, por lo que yo estaba viviendo, que era mi debut en Primera División, que es lo que todo futbolista aspira y quiere. Segundo, por el escenario, en mi estadio, con mi gente, con el club de mis amores. Entonces, es un momento que nunca me voy a olvidar, definitivamente. Espectacular”, externó.

El crecido en La Victoria recordó sus mejores momentos en Alianza Lima. | VIDEO: Creemos Saber de Fútbol

Al momento que pisó el gramado de Matute ocupó el lugar de Hernán Barcos, quien lo recibió con los brazos abiertos: “Me acuerdo perfecto lo que me dijo. Que lo disfrute. No llegué a tocar el balón, pero fue un lindo momento”.

Goicochea salió del Esther Grande de Bentín a partir de la desaparición de esta institución. Contó con varias propuestas para continuar con su formación, pero terminó decantándose por la oferta del club de La Victoria.

“Sentí que fue un paso que en algún momento lo tenía que dar. La principal razón por la cual yo me voy a Alianza en ese momento fue porque Bentín cerró. Hubo un problema. Mal convenio. Entonces, bueno, en ese momento me llamó Cristal, me llamó Alianza y me llamó la U también. San Martín, me acuerdo”, recordó.

Y sumó: “Analizando, digamos, los factores ahí con mi papá, nos dimos cuenta que Alianza era la mejor opción. Trabajaba muy bien el tema de formación, divisiones menores, les iba bien, siempre campeonando. Entonces, bueno, decidí por Alianza y yo siento que no me equivoqué”.