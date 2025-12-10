Ignacio Buse aguarda cuatro bajas para acceder al cuadro principal del Australian Open 2026 y evitar la clasificación

Ignacio Buse pisará por segunda vez una de las pistas de Melbourne Park. A comparación de la edición anterior, asume este desafío con un rendimiento importante en el curso.

Resta cerca de un mes para el inicio oficial del Australian Open 2026. El primer gran torneo del año ha dado a conocer la lista de los 105 tenistas que competirán en el cuadro principal. Pero antes del inicio de las acciones en el main draw, la fase previa depara una cita histórica para el tenis peruana con la presencia de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno.

Buse, instalado en el #104 del ranking ATP con su mejor posición desde que es profesional, se quedó en la puerta del acceso directo al cuadro principal. Luego de caer en la final del Challenger de Montevideo a manos de Christian Garín, el limeño de 21 años quedó clasificado a la clasificación como cabeza de serie.

El Colorado cuenta con una nueva opción para evitar la qualy en Melbourne Park. El corte de este año se ha realizado en el #101 a causa de la baja de Holger Rune —a causa de una rotura del tendón de Aquiles— y el ingreso de cuatro tenistas con ranking protegido: los chinos Shang Juncheng y Shang Juncheng; el finlandés Emil Ruusuvuori; y el local Thanasi Kokkinakis.

Ignacio Buse será el número 105 del mundo desde el lunes 17 de noviembre del 2025. Crédito: Difusión.

Por lo tanto, Nacho deberá esperar a cuatro bajas para hacerse con un lugar en el cuadro principal del primer grande del año. De momento, es una de las cabezas de serie en la clasificación y eso lo beneficia a la hora del sorteo, pues evita medirse ante los rivales más exigentes en la ronda previa.

Cabe destacar que la semana de apertura del evento australiano está pactado para el 12 de enero y se extenderá hasta el 17 de enero. Luego, empezará la acción que más atrae a los fanáticos de este deporte con los partidos del cuadro principal.

A por la revancha en Melbourne

Ignacio Buse está listo para disputar la fase de clasificación del Abierto de Australia 2026. Su debut absoluto en un torneo majors se produjo precisamente en la edición anterior, el Australian Open 2025, donde cayó en su primer encuentro.

En aquella ocasión, el peruano fue derrotado por el primer cabeza de serie de la fase previa, el experimentado alemán Dominik Koepfer, en un ajustado partido que se decidió en tres sets, siendo el tercero un vibrante tie-break que finalizó a favor del tenista teutón.

Ignacio Buse le dio batalla a Dominik Koepfer, el primer sembrado de la 'qualy' del Open de Australia 2025. Crédito: Captura X

A pesar de la derrota en Melbourne en su primera experiencia, Buse demostró una notable progresión en las siguientes grandes citas. Luego de tres intentos fallidos por superar la clasificación en otros Grand Slams (Australia, Roland Garros y Wimbledon), el tenista peruano logró una hazaña histórica al vencer la qualy del US Open 2025.

Esta gesta le permitió instalarse en la primera ronda del cuadro principal del Abierto de Estados Unidos. En el histórico estadio Arthur Ashe de Queens, el peruano se midió ante el local Ben Shelton, número seis del mundo al momento del duelo.

Gonzalo Bueno debuta

El tenista peruano Gonzalo Bueno afronta la semana de clasificación en Australia como un reto especial: su primera participación en la fase clasificatoria de un Grand Slam, donde buscará dar el salto al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Gonzalo Bueno se impuso ante el litano Vilius Gaubas en el Challenger de Lima. Crédito: Igma Sports

El trujillano llega motivado por su evolución en el circuito profesional y por un cierre de año que consolidó su ascenso en el ranking, suficiente para ganarse un lugar en la exigente qualy de Melbourne.

El peruano intentará aprovechar las condiciones rápidas del torneo y su buen momento físico para buscar sus primeras victorias en un evento de esta magnitud. La experiencia acumulada en torneos Challenger e ITF será clave para enfrentarse a rivales de mayor recorrido.