Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

El Ministerio de Interior solicitó juntarse con representantes ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ para llegar a un acuerdo respecto a sus presentaciones que están programadas para el mismo día: sábado 24 de enero

El Ministerio del Interior (Mininter) solicitó a Universitario de Deportes y Alianza Lima que evalúen “de manera conjunta” la posible reprogramación de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, dos eventos emblemáticos previstos para el próximo sábado 24 enero de 2026.

La cartera, encabezada por el ministro Vicente Tiburcio, informó que ambos clubes recibieron una carta con la recomendación de analizar la viabilidad de postergar la realización de sus presentaciones oficiales. La medida responde a razones de seguridad ciudadana y la necesidad de optimizar el despliegue policial en Lima, en un contexto de alta demanda de servicios de orden público.

“El Ministerio del Interior ha solicitado a los clubes Universitario de Deportes y Alianza Lima que evalúen de manera conjunta la posibilidad de reprogramar la fecha de realización de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, respectivamente”, se lee en el comunicado del ente del Gobierno.

En la misiva enviada, la institución explicó: “La realización de estos dos eventos en fechas cercanas podría generar dificultades en el despliegue policial y afectar la seguridad ciudadana en la capital”. Por ello, se recomendó a los equipos “coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo de las actividades deportivas”.

¿Cuándo será la reunión que definirá a quién se le otorgará las garantías?

Ambos clubes aún no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto, pero la solicitud del Mininter busca que las instituciones trabajen de manera articulada para evitar incidentes y garantizar la tranquilidad de los hinchas.

Por ello, el Ministerio del Interior programó una reunión con representantes de Alianza Lima y Universitario de Deportes para definir a quién se le dará las garantías para realizar su evento.

“Se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público”, informó el comunicado.

La seguridad en los espectáculos deportivos es una prioridad para las autoridades, que esperan la buena disposición de la ‘U’ y el cuadro victoriano para tomar una decisión conjunta y responsable. El desenlace de esta evaluación será clave para el inicio de la temporada futbolística y para la imagen de ambos clubes ante su afición.

“El Ministerio del Interior reafirma su disposición al diálogo y a la coordinación institucional, y recuerda que el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos”, finalizó el oficio.

La tajante postura del ministro del Interior

La directiva de Alianza Lima oficializó que la Noche Blanquiazul tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva a las 20:00 horas, donde el equipo peruano recibirá al Inter de Miami de Lionel Messi. Mientras que Universitario de Deportes confirmó que la Noche Crema se desarrollará en el estadio Monumental de Ate, también desde las 20:00 horas, con la Universidad de Chile como rival invitado.

La falta de pronunciamiento por parte de las autoridades gubernamentales incrementó la incertidumbre entre los seguidores de ambos clubes. Finalmente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió al tema y adoptó una postura clara respecto a la controversia.

“Conforme yo les manifesté, no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo.Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos. La reunión se dará en el transcurso de estos días”, apuntó el titular de Mininter.

