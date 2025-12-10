Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”

El 'Rei' reveló que pudo llegar al cuadro de Chongoyape antes que 'Aladino' por petición del presidente de la FPF. (Video: Juego Cruzado)

Christian Cueva sorprendió a propios y extraños al fichar por Juan Pablo II luego de una breve estadía en Emelec de Ecuador, del que se fue por problemas económicos y recibió bastantes críticas por su bajo rendimiento. Sin embargo, ahora buscará redimirse en el cuadro de Chongoyape. En ese escenario, Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para el club ‘norteño’ antes que ‘Aladino’.

“Para mí, dentro de la conversación y del poder de convencimiento, uno de los factores que ha influido para que Cueva llegue a Juan Pablo II es porque Agustín (Lozano) le ha tenido que decir que si la rompe va a volver a ser llamado a la selección”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

El ‘Rei’ detalló que el presidente de la FPF, también dueño de la institución ‘papal’, lo contactó de manera directa a inicios del 2025 y describió el tipo de motivación ofrecida para que integrara el plantel. “Te lo digo porque este año también habló conmigo Agustín y me dijo, ‘no, tú entrena, ven, sácate el ancho, que cuando empieces a jugar bien, ya acá puedes llegar a la selección’”.

Según Manco, la propuesta no implicaba una garantía concreta de convocarlo a la selección peruana, pero sí planteaba un escenario real en el que, con buenos desempeños en la Liga 1, podría volver a ser considerado. Evidentemente, lo rechazó porque ya había colgado los chimpunes. “No me dijo ‘yo te voy a hacer venir a la selección’, pero ‘si vienes, juegas, la rompes, puedes ser llamado a la selección’. Si lo dijo conmigo que no jugaba hace como un año, que tengo cuerpo de botella, imagínate con Cueva que está en actividad, que viene de Emelec. Le habrá dicho ‘¿sabes qué? Juega tres o cuatro partidos buenos y te llevan a la selección’”, señaló.

El exseleccionado peruano fue presentado como el fichaje estrella del club de Chongoyape, tras su salida de Emelec. Cueva buscará retomar su mejor nivel en su regreso a la Liga 1. | Instagram / @juanpablochongoyape

Reimond Manco también opinó sobre el impacto que puede tener Christian Cueva en su regreso al fútbol peruano. “¿La puede romper? Yo creo que sí, siempre y cuando esté su peso. Básicamente, lo que le ha jugado a Cueva en contra es su peso”.

De la misma manera, el exfutbolista destacó que la llegada del menudo mediocampista puede atraer mucho público a los partidos en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II: “Cueva es un jugador por el cual la gente paga la entrada, eso definitivamente es cierto. Ahí en Chongoyape al menos el venir, va a jugar a estadio lleno”.

Christian Cueva anotó 2 goles y repartió 2 asistencias en 16 partidos con Emelec de Ecuador. - créditos: Difusión

Christian Cueva sobre su objetivo en Juan Pablo II y si seguirá cantando

Christian Cueva explicó que su objetivo principal en Juan Pablo II, que aún no tiene entrenador tras la salida de Santiago Acasiete, es regresar a la selección peruana. Considera que esta etapa representa una revancha personal y profesional, por lo que aspira a recuperar su nivel futbolístico y atraer nuevamente la atención del futuro comando técnico.

El volante de 34 años también confirmó que mantendrá su faceta como cantante junto a la carrera deportiva. Cueva detalló que tiene programado un ‘Tour Cervecero’ para diciembre, con presentaciones confirmadas en Trujillo, Piura y su ciudad natal Huamachuco. Dijo que la música forma parte de su vida y que el proyecto surgió junto a su pareja, Pamela Franco, con quien compuso una canción inédita que planean estrenar próximamente. La nueva producción estará desvinculada del tema ‘El Cervecero’, que caracterizó su debut musical, y reflejará una nueva etapa en su vida personal, enfocada en hábitos saludables y compromiso con el fútbol.

Cueva Bravo subrayó que continuará priorizando su carrera como futbolista, ya que alcanzar una nueva convocatoria a la ‘blanquirroja’ sigue siendo su motivación principal. En paralelo, sostiene su actividad artística como un espacio de expresión y convivencia familiar, sin descuidar la exigencia profesional que demanda estar en la élite del deporte nacional.

'Aladino' contó las razones para llegar al cuadro de Chongoyape y si continuará en las tarimas. (Video: La Manada)