Eddie Fleischman cuestionó a Christian Cueva tras su fichaje por Juan Pablo II: “Mancha al futbolista peruano de exportación”

El periodista deportivo se refirió al traspaso de 'Aladino' al conjunto de Chongoyape para 2026. (Video: Full Deporte)

El fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II ha sorprendido a propios y extraños. Y es que pese a que su salida de Emelec de Ecuador estaba cantada, su nombre había sonado en clubes importantes de la Liga 1 como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys; aunque finalmente optó por unirse al elenco ‘norteño’. Este movimiento es uno más en la carrera deportiva de ‘Aladino’, quien ha transitado por 14 clubes, logrando destacar en pocos. En ese escenario, Eddie Fleischman cuestionó al volante peruano por manchar la imagen del futbolista nacional de exportación.

“Lo que deja no es solamente una historia de Cueva, sino es un sello que termina manchando al futbolista peruano presuntamente de exportación. No cumple, no termina contratos, no se va bien, llega con ínfulas pero se va sin rendir, y cosas por el estilo que no le hacen bien al jugador peruano”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Full Deporte’.

En su análisis, el periodista deportivo comparó el caso del menudo volante con la experiencia de otros futbolistas peruanos que han tenido carreras exitosas en el extranjero, como Claudio Pizarro. “Cuando se decía que Claudio Pizarro le abrió las puertas a peruanos en Europa, estamos hablando de un jugador que tenía una conducta profesional impecable frente a los jugadores peruanos que exportamos en los últimos tiempos, que no rinden, que no exigen, que no responden a la altura, que regresan, que físicamente no dan la talla”, precisó.

Christian Cueva ha sido criticado
Christian Cueva ha sido criticado por su exceso de peso en Ecuador en medio de su paso por Emelec. - créditos: Emelec

Eddie Fleischman también mencionó que la imagen de estrella de selección peruana de Cueva, otorgada por las grandes actuaciones que ofreció, contrasta con el desenlace de sus contratos en clubes. “Lamentablemente es considerado estrella de selección y cómo termina sus vínculos”, puntualizó.

Lo cierto, es que la partida de Cueva Bravo de Emelec se dio por los problemas económicos que atraviesa la institución, pero también las críticas de la prensa ecuatoriana han sido focalizadas por su cuestionado estado físico.

Reimond Manco sobre el contacto con Agustín Lozano para fichar por Juan Pablo II antes que Christian Cueva

Por otro lado, Reimond Manco reveló que Agustín Lozano, presidente de la FPF y propietario de Juan Pablo II, lo contactó en primer término antes de decidirse por Christian Cueva, alegando que si destacaba, podría volver a la selección peruana. El ex’jotita’ consideró que esa misma idea se la habrían trasladado al futbolista.

“Para mí, dentro de la conversación y del poder de convencimiento, uno de los factores que ha influido para que Cueva llegue a Juan Pablo II es porque Agustín (Lozano) le ha tenido que decir que si la rompe va a volver a ser llamado a la selección”, señaló en ‘Juego Cruzado’.

El ‘Rei’ brindó más detalles sobre ese diálogo y el mensaje que recibió: “Te lo digo porque este año también habló conmigo Agustín y me dijo, ‘no, tú entrena, ven, sácate el ancho, que cuando empieces a jugar bien, ya acá puedes llegar a la selección“.

“No me dijo ‘yo te voy a hacer venir a la selección’, pero ‘si vienes, juegas, la rompes, puedes ser llamado a la selección’. Si lo dijo conmigo que no jugaba hace como un año, que tengo cuerpo de botella, imagínate con Cueva que está en actividad, que viene de Emelec. Le habrá dicho ‘¿sabes qué? Juega tres o cuatro partidos buenos y te llevan a la selección“, relató Manco, aludiendo a la lógica con la que se buscó persuadir tanto a él como a Cueva para unirse al club de Chongoyape.

El 'Rei' reveló que pudo llegar al cuadro de Chongoyape antes que 'Aladino' por petición del presidente de la FPF. (Video: Juego Cruzado)

