Gerardo Ameli contempló la posibilidad de llamar a Paolo Guerrero en el Perú vs Bolivia en Chincha: “Es un emblema de la selección nacional”

El entrenador provisional, a cargo del bloque nacional impulsado por la SAFAP, reveló que tuvo en mente citar al goleador de Alianza Lima, aprovechando su presencia en la capital. “Es un tipo grande que representó la última era”, dijo

Paolo Guerrero fue considerado por Gerardo Ameli para disputar el Perú vs Bolivia, en Chincha. - Crédito: Eurasia / GLR

A pesar de que Paolo Guerrero se ha desligado definitivamente de la selección peruana, después de más de dos décadas al servicio de la nación desde los campos de fútbol, su nombre no deja de ser considerado en los interiores de la ‘bicolor’, incluso si se trata de la conformación de un bloque inhabitual.

Para el lance contra Bolivia, desarrollado en la ciudad de Chincha, el ‘Depredador’ estuvo dentro de los planes iniciales del entrenador provisional Gerardo Ameli. Al no ser un envite FIFA y con la opción de contar con futbolistas del medio local, el profesional argentino se interesó por citar al veterano ‘9′.

¿Hay un grupo partido en la selección peruana? La sincera postura de Paolo Guerrero sobre cuestionamientos dentro de Videna. - créditos: Andina
A Guerrero, aparentemente, en un principio le interesó la propuesta de enrolarse por un día al bloque SAFAP, pero su mermado estado físico, por la exigente campaña desplegada con Alianza Lima en los meses finales del año, se lo impidió y tuvo que pasar de largo el llamamiento no sin externar su agradecimiento.

“Había avisado que necesitaba descanso porque tenía unas molestias físicas y se entendió totalmente por qué viene de un proceso largo, necesitaba descanso. Prefiero solo hablar de los que estuvieron“, declaró Ameli tras el triunfo nacional.

El delantero de 41 años puso el 2-0 en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes).

Paolo es un tipo grande, es un emblema de la selección peruana, porque fue el representante de la última era. Este fue un año muy cargado para él, varios viajes y por ahí suena lógico que quiera descansar, que le dé descanso a la máquina para retomar el año que viene, que será muy complicado”, agregó.

Respecto al resultado favorable conseguido contra Bolivia y la predisposición de los futbolistas que aceptaron su llamado, Gerardo Ameli reconoció que “algunos estaban de vacaciones, pero llegaron para formar de este proyecto, se pusieron la camiseta al fin de temporada a pesar de que varios pensaban en sus vacaciones. Representaron bien la camiseta”.
Perú ganó 2-0 a Bolivia en amistoso internacional disputado en Chincha - Crédito: FBF.

El adiós de Guerrero

El último capítulo de Paolo Guerrero con Perú llegó a los 41 años. Sus fuerzas no dieron más pese a que su compromiso era inagotable. Asumió el final de su extenso camino, con una histórica participación en el Mundial 2018 de por medio, después del rotundo fracaso en las Eliminatorias 2026.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera“, admitió el histórico delantero nacional en comunicación con ‘Fútbol Como Cancha’ en Radio Programas del Perú.

El delantero nacional selló la goleada en el Estadio Monumental. No marcaba desde la final de la Copa América 2019. (Video: Movistar Deportes)
Guerrero se hizo internacional con Perú cuando apenas tenía 20 años. Su presente tan prometedor como descollante en el FC Bayern II impactó al entrenador Paulo Autuori, quien inmediatamente solicitó su llamamiento y lo alineó entre los titulares en un lance clasificatorio contra Bolivia, en La Paz.

A partir de entonces, el ‘Depredador’ se hizo de un sitio fijo en la selección peruana al tiempo que los goles fueron llegando en distintas situaciones. Con el avance del tiempo, ganó mayor experiencia y se consolidó como el goleador incontestable de la nación.

Paolo Guerrero dirá adiós a la selección peruana al finalizar las Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

Dentro de su vasta trayectoria con la camiseta de Perú obtuvo dos medallas de bronce en las ediciones 2011 y 2015 de la Copa América, donde además se erigió como el máximo artillero de ambas citas, un subcampeonato de América y su logro más importante: clasificar a una Copa del Mundo después de 36 años.

Actualmente, Paolo Guerrero vive sus últimos momentos como futbolista profesional jugando por Alianza Lima, el club de sus amores y con el que desea ganar un título nacional.

