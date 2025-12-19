Paolo Guerrero analizó el problema que presentó Alianza Lima en el 2025: “Debió jugarse siempre con un mismo once”

Paolo Guerrero durante el partido contra Gremio, en Porto Alegre, por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. - Crédito: EFE

La foto final de Alianza Lima en el 2025 dejó un muy mal sabor de boca entre los simpatizantes de La Victoria. La debacle, con la que se cerró la temporada, llegó con una amplia desventaja con el líder Universitario de Deportes —coronado como tricampeón nacional— y una resonante eliminación en los ‘play-offs’ de Copa Libertadores.

Días después de la conclusión de la amarga campaña, que se resolvió con la rescisión del entrenador Néstor Gorosito y la salida comentada de Hernán Barcos, Paolo Guerrero ha ofrecido su punto de vista sobre el principal error que cometieron los aliancistas en el curso.

Néstor Gorosito siempre ha ponderado la experiencia de Paolo Guerrero. - Crédito: Alianza Lima

“Me gustaría dar mi punto de vista. Tengo mi percepción de lo que pasó este año. Para mí, el equipo debió jugarse siempre con un mismo once. Dentro de lo que vi en mis años de fútbol hubiese sido favorable que entren los mismos salvo una lesión. ¿Por qué? Por muchos factores. Así mantuvimos una regularidad en los partidos”, precisó en contacto con Radio Programas del Perú.

De esa cuestión, tan comentada por el ‘Depredador’, siempre se hizo cargo el técnico ‘Pipo’ Gorosito, quien en reiteradas oportunidades fue cuestionado por cómo preparaba los encuentros, dándole un mayor énfasis a aquellos pertenecientes al escaparate internacional (Copa Libertadores / Copa Sudamericana).

El delantero puso el 3-1 en Matute. (Video: L1MAX)

Apenas el entrenador argentino, de 60 años, priorizaba la permanencia de Guillermo Viscarra en la portería. En las demás demarcaciones realizaba constantes rotaciones, sobre todo en la primera línea del campo, donde se empecinó en una sociedad que no daba frutos al 100% como la compuesta por Fernando Gaibor y Sergio Peña.

La delantera también sufrió modificaciones con el transcurrir del tiempo. Inicialmente, Paolo Guerrero era el titular por su espléndido estado de forma, pero una lesión lo alejó de los campos dándole entrada a Hernán Barcos. Al final, el ‘Pipo’ no se hizo mayores problemas y estableció una rotación.

Paolo Guerrero tuvo un duelo aparte con Walter Kannemann y se las ingenió para generar peligro en Alianza Lima vs Gremio en Brasil. - créditos: Agencias

Mirada internacional

Paolo Guerrero, por otro lado, no ha dejado pasar la oportunidad para expresar un juicio de valor acerca de cómo Alianza Lima ha ganado mayor experiencia y peso afuera a partir de su reciente campaña con el saliente Néstor Gorosito.

“Alianza en los últimos años ha tenido un equipo para afrontar campañas internacionales. Así que lo haremos de muy buena manera y con mucha expectativa. Esperemos que en esta oportunidad se pueda hacer lo que se logró el año pasado. Sabemos que la competencia que hay hoy en día. Nos queda prepararnos bien para asumir nuevamente esta etapa”, dijo.

El delantero puso el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Acerca de qué tan importante será ese bagaje ganado para el lance contra Club 2 de Mayo, rival definido para la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores 2026, sostuvo que “servirá mucho. El equipo es muy competitivo, tiene mucha experiencia y con las llegadas que se van sumando se hará un mejor plantel. Se espera hacer lo mejor para el 2026”.

Finalmente, Paolo Guerrero tiene más que claro que el año venidero significará el cierre de su trayectoria: “Definitivamente sí. Tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera. Eso es lo que más espero”.