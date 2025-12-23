Christian Cueva protagonizó bronca con compañero de su nuevo club, Juan Pablo II: le metió un codazo y se insultaron en pichanga

Un ambiente de alta tensión se apoderó del partido que enfrentó a los equipos liderados por Christian Cueva y Gerald Oropeza la noche del sábado 20 de diciembre en Trujillo. El momento más álgido de la jornada se produjo cuando ‘Aladino’, protagonizó un altercado con Jack Durán, mediocampista del conjunto rival.

Asistentes presentes en el complejo deportivo ‘El Imperio’ captaron en video el instante en que ambos jugadores se vieron envueltos en un enfrentamiento que amenazó con salirse de control. La secuencia se desencadenó durante una ofensiva del equipo de los amigos de Cueva.

Las imágenes muestran cómo el volante, en plena acción, lanzó un codazo al rostro de Durán, lo que casi provoca que el futbolista terminara dentro de su propio arco. Tras el incidente, Jack no dudó en encarar a Christian para exigir explicaciones por la falta cometida.

La situación derivó en una discusión acalorada entre ambos, y fue necesaria la intervención de sus compañeros, quienes actuaron rápidamente para separarlos y evitar que el conflicto escalara a una confrontación física mayor. El episodio marcó la intensidad con la que se vivió este encuentro amistoso en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’.

Christian Cueva y Jack Durán serán compañeros en Juan Pablo II

Mientras el video del altercado entre Christian Cueva y Jack Durán continuaba circulando ampliamente en redes sociales, el club Juan Pablo II sorprendió al anunciar oficialmente la llegada de Jack a su plantel. Este movimiento implica que ambos futbolistas, protagonistas del enfrentamiento ocurrido en Trujillo, deberán compartir vestuario, sesiones de entrenamiento y desplazamientos durante toda la próxima temporada, a pesar del episodio reciente.

“Jack Durán vuelve a Juan Pablo II, al lugar donde dejó huella y se ganó el cariño de Chongoyape. De buen pie, visión de juego y gran despliegue, aporta equilibrio y carácter”, publicó el cuadro de Chongoyape en sus redes sociales.

Con este regreso, Durán retorna a una institución en la que ya jugó en 2024 y parte del año actual, antes de incorporarse temporalmente a Alianza Universidad de Huánuco para el Torneo Clausura. La directiva del club norteño apunta a reforzar su plantilla con futbolistas experimentados, apostando por un grupo competitivo para la Liga 1.

Más allá de las posibles tensiones internas, la dirigencia ha confirmado recientemente la incorporación de jugadores como Erinson Ramírez, Cristian García, Paolo Fuentes y el uruguayo Martín Alaníz. Así, el equipo se perfila con un plantel que reúne tanto trayectoria como personalidades de marcado carácter, configurando un escenario donde la convivencia será un desafío tan relevante como el rendimiento deportivo.

¿Cómo quedó el partido entre Christian Cueva y Gerald Oropeza?

En una noche que reunió a numerosos aficionados y generó expectativa en Trujillo, el complejo deportivo El Imperio fue escenario de un duelo amistoso protagonizado por los equipos de Christian Cueva y Gerald Oropeza. Con ‘Aladino’ en el terreno de juego, el evento atrajo a una considerable cantidad de público, que pudo presenciar un partido de ritmo intenso y notoria rivalidad.

Durante el encuentro, el mediocampista trujillano desplegó su habilidad técnica, llegando incluso a convertir uno de los tantos de su escuadra, compuesta íntegramente por jugadores locales. A pesar de la exhibición de talento del volante de Juan Pablo II, el marcador final favoreció al conjunto liderado por Gerald Oropeza, conocido como el ‘Patrón’, que se impuso con un resultado de 5-2.

El partido fue denominado por los asistentes como el de los ‘150 K’, en alusión a la apuesta realizada entre Cueva y Oropeza antes del inicio del enfrentamiento, lo que añadió un matiz especial a la competencia y elevó la expectativa entre los presentes.