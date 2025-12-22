¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

Universitario busca quedarse con la victoria y los puntos ante Alianza Lima tras el clásico. Crédito: LPV

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes podría tener un impacto decisivo en la lucha por el primer lugar de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Aunque el equipo ‘blanquiazul’ se impuso 3-0 en el encuentro del domingo, el club ‘crema’ presentó un reclamo formal solicitando que el resultado se revierta, tras el incumplimiento de una norma clave por parte de su rival durante el partido.

El campeonato podría sufrir un giro inesperado en la parte alta de la clasificación si la Federación Peruana de Vóley (FPV) declara fundada la demanda presentada por la ‘U’ al final del encuentro. La infracción reglamentaria cometida por el cuadro dirigido por Facundo Morando —al exceder el límite de extranjeras en un punto— abre la posibilidad de que el resultado sea modificado en mesa, con consecuencias directas en la pelea por el liderato.

Actualmente, Alianza Lima marcha como líder absoluto de la Fase 1 con puntaje perfecto, siendo el único club invicto en lo que va de la temporada, mientras que Universitario se ubica en la tercera posición. Sin embargo, un eventual fallo favorable a las ‘pumas’ podría alterar ese escenario y comprimir la diferencia en la cima del certamen.

Así está la tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con la victoria de Alianza Lima. Crédito: LPV

Así cambiaría el resultado del clásico

De acuerdo con las bases de la Liga Peruana de Vóley, si se comprueba una alineación indebida, el equipo infractor pierde el partido por un marcador administrativo de 3-0, con parciales de 25-0 en cada set. En este caso, Alianza Lima perdería el triunfo conseguido en el Polideportivo de Villa El Salvador, mientras que Universitario pasaría a adjudicarse la victoria en mesa.

Esto significaría que el conjunto ‘crema’ sumaría un partido ganado adicional, alcanzando un total de ocho victorias en nueve presentaciones, mientras que el cuadro ‘blanquiazul’ pasaría de nueve a ocho triunfos en la tabla general.

¿Universitario sería líder si gana en mesa?

La respuesta corta es no, al menos no de manera automática. Y la explicación está en los criterios de desempate establecidos para esta temporada. Según el reglamento oficial de la competencia, las posiciones se definen siguiendo este orden:

Cantidad de partidos ganados Puntaje obtenido Ratio de sets Ratio de puntos

Si el reclamo es aceptado, Universitario igualaría a Alianza Lima en partidos ganados (8). Sin embargo, en el siguiente criterio —el puntaje— las ‘pumas’ sumarían 24 puntos, mientras que Alianza Lima también quedaría con 24 unidades, ya que perdería los tres puntos del clásico. Es decir, ambos equipos quedarían empatados en los dos primeros criterios.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15 en el último set. (Video: Latina)

El factor clave: ratio de sets y ratio de puntos

Donde Alianza Lima mantendría la ventaja es en los criterios posteriores. Incluso perdiendo el partido por mesa, el conjunto ‘íntimo’ conservaría un mejor ratio de sets acumulado a lo largo del torneo, producto de sus amplias victorias previas, con 4,9 frente a 4,33 de Universitario. Además, el ratio de puntos también favorece ampliamente al cuadro ‘blanquiazul’.

Por ello, aun con el reclamo fundado, la institución de La Victoria seguiría ocupando el primer lugar de la tabla, aunque ya no como líder invicto ni con puntaje perfecto, y con la ‘U’ pisándole los talones de forma directa.

Más allá de quién figure oficialmente como líder, un fallo favorable a Universitario cambiaría por completo el panorama de la Liga Peruana de Vóley. La diferencia entre ambos se reduciría al mínimo, la presión aumentaría en las próximas fechas y cada partido pasaría a ser decisivo en la lucha por el primer lugar de la Fase 1 del torneo.