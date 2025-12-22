“Nos deberían dar la victoria por 3-0″: Universitario presentó reclamo formal por infracción reglamentaria de Alianza Lima

Así lo dio a conocer su delegado. (Video: Latina)

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, está generando diversas repercusiones más allá del resultado deportivo. Aunque el equipo ‘blanquiazul’ se impuso en sets corridos en el Polideportivo de Villa El Salvador, el conjunto ‘crema’ decidió actuar tras detectar una falta reglamentaria que podría cambiar el desenlace del encuentro en la mesa.

La ‘U’ identificó que, durante el primer set del partido, su rival excedió el límite permitido de jugadoras extranjeras en cancha. De acuerdo con las bases del campeonato, cada equipo puede alinear un máximo de tres voleibolistas foráneas en los encuentros oficiales. Sin embargo, el cuadro de La Victoria llegó a tener cuatro extranjeras simultáneamente en pleno desarrollo del choque, situación que fue advertida por el comando técnico ‘crema’ y posteriormente consignada tras el final del compromiso.

Luego del partido, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, se pronunció en diálogo con Latina y explicó la postura institucional del club frente a lo ocurrido. “Vamos a hacer lo que corresponde, lo que todos vieron en televisión. Nosotros somos muy respetuosos de las reglas como institución grande y creo que fue un error desafortunado del rival que nadie lo celebra. A cualquiera le podría pasar”, señaló.

El directivo ‘crema’ precisó que la demanda se basa en un hecho puntual y comprobable. “En este caso, nos toca hacer el reclamo correspondiente por haber estado con cuatro jugadoras durante el punto 23. La regla dice que son tres jugadoras en cancha. Al tener cuatro ya estás en falta”, afirmó, remarcando que la normativa es clara respecto a este tipo de situaciones.

Universitario cayó 0-3 ante Alianza Lima, pero podría ganar en mesa. Crédito: LPV

Universitario pide la victoria en mesa

Universitario cayó en sets corridos ante Alianza Lima, pero el reclamo presentado podría cambiar por completo el desenlace del clásico e incluso permitirle dar un salto en la tabla de posiciones. De prosperar su solicitud, el conjunto ‘crema’ podría adjudicarse el triunfo en mesa, bajo un escenario similar al de un walk over, lo que tendría un impacto directo en la lucha por el primer lugar del campeonato.

“Según las bases, nos deberían dar el partido por 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), si no me equivoco”, afirmó Fabrizio Acerbi al término del compromiso, respaldando la postura del club con lo establecido en el reglamento de la competencia.

Finalmente, el dirigente ‘crema’ destacó que el hecho se haya producido en una etapa temprana del torneo puede servir como precedente para evitar errores similares en el futuro. “Al margen de eso, felizmente pasa esto en una primera etapa. No lo digo como club beneficiado. En este caso nos toca hacer lo que corresponde, porque ni siquiera es que lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y lo que corresponde”, concluyó.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Ahora, la decisión final quedará en manos de la organización de la Liga Peruana de Vóley, que deberá evaluar el reclamo presentado por Universitario y determinar si corresponde una sanción deportiva para Alianza Lima. Mientras tanto, el clásico queda marcado por una polémica reglamentaria que podría tener impacto directo en la tabla de posiciones.

Con su victoria este domingo, el club ‘íntimo’ se mantiene como líder absoluto del campeonato, con puntaje perfecto y como el único cuadro invicto en lo que va de la temporada. Sin embargo, este escenario podría modificarse de manera drástica si la FPV le da la razón a la ‘U’, ya que una eventual resolución favorable permitiría a las ‘pumas’ no solo sumar los puntos del encuentro, sino también colocarse en lo más alto de la clasificación.