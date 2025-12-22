Perú Deportes

Facundo Morando minimizó error normativo y rechazó el reclamo de Universitario: “Nosotros lo ganamos en cancha”

El técnico de Alianza Lima decidió hablar a las cámaras de Latina, asumiendo el riesgo de una multa económica, y dio su versión de los hechos por la controversia del clásico de vóley

El DT insinuó que se vería mal que las 'cremas' ganen en mesa. (Video: Latina)

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la Liga Peruana de Vóley 2025/26 no solo dejó un contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la cancha, sino también una fuerte controversia fuera de ella. Tras el partido disputado en el Polideportivo de Villa El Salvador, Facundo Morando, entrenador del conjunto ‘íntimo’, decidió presentarse ante las cámaras de Latina para fijar la postura del club frente al reclamo anunciado por el rival, luego de haber cometido una infracción reglamentaria.

Llamó la atención que no fuera María Alejandra Marín —elegida MVP del encuentro— quien brindara declaraciones tras el compromiso, como suele ser habitual. En su lugar, Morando asumió la responsabilidad de hablar públicamente, una decisión que expone al club a una sanción económica, ya que la armadora colombiana era la designada para atender a la prensa.

Más allá de ese detalle, el entrenador argentino dio la cara para defender lo hecho por su equipo y rechazar el reclamo presentado por el cuadro ‘crema’. Facundo fue enfático al señalar que, desde su perspectiva, el partido se ganó de manera clara dentro del campo y admitió que ahora solo queda esperar la determinación de los entes correspondientes sobre lo ocurrido.

“No sabemos nada de lo que pasará. Hicimos un cambio y vamos a ver qué se resuelve. La verdad que no sabemos más nada de eso. No importa, ya está. Ahora nosotros tenemos que esperar a ver qué dicen ellos. En la cancha ganamos y ganamos muy bien”, declaró el técnico argentino.

Facundo Morando es el entrenador
Facundo Morando es el entrenador de Alianza Lima Vóley - Crédito: Kristina Padilla

El estratega también se refirió directamente a la posibilidad de que Universitario logre revertir el resultado en mesa. “Capaz que ellos quieren reclamar y quieren ganar el partido de esa manera. Nosotros lo ganamos en la cancha y lo ganamos muy bien”, añadió, dejando en claro su desacuerdo con el procedimiento iniciado por el rival, aunque sin entrar en mayores confrontaciones.

Un triunfo contundente

Más allá de la polémica, Facundo Morando aprovechó la ocasión para destacar el nivel mostrado por su equipo en un contexto particularmente exigente. Alianza Lima viene de disputar el Mundial de Clubes 2025, un torneo de alta intensidad que suele generar un desgaste físico y emocional considerable en las jugadoras. Pese a ello, el técnico resaltó la capacidad del plantel para responder con autoridad en un partido de alta exigencia como el clásico.

Las chicas jugaron muy bien. La verdad que es muy difícil lo que están haciendo. Después de un Mundial, la adrenalina siempre baja, porque es un torneo muy importante. Entonces venir de un Mundial y ganar así, con un rival como Universitario, la verdad que tengo que felicitar a este equipo porque es impresionante”, sostuvo.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Facundo Morando también resaltó el contexto en el que se consiguió el triunfo, en medio de una etapa exigente del calendario. “Y más en esta fecha, que uno está lejos de casa y se hace más difícil también. La verdad que estas jugadoras lo hicieron de una manera impresionante hoy”, concluyó el entrenador, visiblemente satisfecho por el desenvolvimiento de su plantel en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras la Federación Peruana de Vóley (FPV) evalúa el caso tras el reclamo presentado por Universitario, en Alianza Lima mantienen una postura firme: el clásico se resolvió dentro de la cancha. La decisión final será determinante para confirmar el resultado o modificar la tabla de posiciones, en un episodio que podría sentar un precedente importante para el desarrollo del campeonato.

