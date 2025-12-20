Perú Deportes

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

La ‘Foquita’ también destacó el presente del clásico rival, Universitario de Deportes, que obtuvo el tricampeonato en la Liga 1

La 'Foquita' mostró su descontento con la directiva 'blanquiazul'. (Qué tal cancha)

Jefferson Farfán es uno de los últimos ídolos de Alianza Lima. El ‘10 de calle’ regresó a La Victoria para dejar atrás una mala campaña en el 2020 y conquistar un bicampeonato nacional, el cual lo llevó a registrar su quinto título con los ‘blanquiazules’. Después de ello, decidió retirarse del fútbol, producto de sus constantes lesiones en la rodilla.

Más allá de que la ‘Foquita’ dejó de ser jugador profesional en el cuadro de La Victoria, nunca se alejó de la institución y continuó siendo hincha, a pesar de que los manejos de la directiva no le gustaran. Ahora último, en una entrevista con el programa ‘Qué tal cancha’, compartió su malestar con los altos mandos de los ‘íntimos’.

“Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco (Navarro), pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no me han prestado atención. Ahí están los resultados”, apuntó.

Farfán mantiene el mal sabor que le dejó las decisiones tomadas por la directiva después de su partida de Matute. “Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía una unión”.

“Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca. Se puede alternar con algunos jugadores, pero cambiar a siete altera todo, es demasiado”, añadió.

El exjugador del Schalke 04 rememoró su última etapa en Alianza Lima y relató cómo buscó aportar con su experiencia al equipo, colaborando estrechamente con Hernán Barcos y otros referentes del plantel. Por eso, admite que la ‘mini purga’ en el club resultó especialmente dolorosa para él, ya que afectó a varios de sus compañeros y alteró la unión que habían construido.

“Cuando me tocó estar en 2021 y 2022, intentamos ayudar al grupo desde la experiencia que teníamos algunos jugadores, como Barcos, Ramos y yo. Se decía que era un equipo de segunda, pero logramos salir campeones en 2021 y bicampeones en 2022. Fue doloroso para muchos la forma en que salieron. Nadie lo esperaba, parecía casi imposible”, cerró.

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima y destacó a Universitario por su tricampeonato.

Por otro lado, Jefferson Farfán destacó al clásico rival, Universitario de Deportes, que consiguió su tricampeonato en la Liga 1 con muchas fechas de antelación. El ‘10 de calle’ se refirió a la unión que existe en el vestuario de los ‘merengues’ desde hace varias temporadas.

Ahí se ve lo que está pasando en la ‘U’. Los resultados lo dicen solos”, fue lo que dijo la ‘Foquita’ mientras que el conductor del programa y exfutbolista Roberto Martínez se refería al papel fundamental de José Carvallo y posteriormente Aldo Corzo para que los ‘cremas’ vuelvan a lo más alto del fútbol peruano.

Jefferson Farfán se refirió al tricampeonato de Universitario en este 2025

No es la primera vez que Farfán reconoce y elogia el buen momento futbolístico de la ‘U’. Previamente, opinó sobre la labor del exadministrador temporal Jean Ferrari, quien le devolvió la identidad al elenco de Ate, según las palabras del exdelantero de la selección peruana.

