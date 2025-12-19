Perú Deportes

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Por ahora, los ‘cremas’ solo compartieron salidas, incluida la de Jorge Fossati. Los ‘blanquiazules’ toman ventaja hasta le quitaron a Jairo Vélez

Guardar
Alianza Lima anunció su sexto
Alianza Lima anunció su sexto fichaje para el 2026, mientras que Universitario no suma ningún refuerzo: El motivo de su retraso.

El mercado de pases para el 2026 comenzó hace algunas semanas. Los clubes de la Liga 1 se vienen reforzando de la mejor manera para alcanzar sus objetivos en la próxima temporada. Uno de ellos es Alianza Lima, que no pudo lograr el campeonato nacional y tampoco consiguió el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los Navarro -padre e hijo- avanzaron en las negociaciones y cerraron el fichaje de cinco futbolistas hasta el momento, los cuales han sido presentados en las redes sociales oficiales del club ‘blanquiazul’. Estos son: Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte.

Eso sin contar la llegada del nuevo entrenador, Pablo Guede, quien tomó el lugar de Néstor Gorosito tras su salida. El argentino de 51 años alcanzó un consenso con la directiva ‘íntima’ y viajó de inmediato al Perú para dar una conferencia de presentación. Así quedó listo para comenzar la pretemporada en enero.

Pablo Guede tomará el lugar
Pablo Guede tomará el lugar de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima en el 2026.

Caso contrario de su ‘compadre’. Universitario de Deportes logró el tricampeonato con muchas fechas de antelación, pero hasta el momento no ha confirmado incorporaciones para pelear por el histórico ‘tetra’ en el 2026. Más bien, se fueron algunos futbolistas como Gabriel Costa, Diego Churín, Sebastián Britos y el mismo Vélez.

Además, de la reciente partida de su entrenador Jorge Fossati, quien no llegó a un acuerdo con la directiva encabezada por Franco Velazco. Según las palabras del propio uruguayo, no fue por diferencias económicas, sino por deportivas. Él no estaba conforme con algunas áreas que afectaban directamente al primer equipo. El administrador temporal le comunicó la decisión por celular.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

El motivo de la falta de fichajes en Universitario

Con la salida de Fossati, el primer equipo quedó acéfalo. Álvaro Barco tuvo que salir al mercado en búsqueda del reemplazo del ‘charrúa’, aunque muchos señalan que ya lo tenía mapeado. El director deportivo frenó algunos contactos para priorizar la incorporación del flamante estratega.

Barco, finalmente, se inclinó por Javier Rabanal, español con pasado en las divisiones menores y como asistente técnico en el PSV Eindhoven de Países Bajos y que salió campeón con Independiente del Valle en la LigaPro este 2025. El europeo se desvinculó del club ecuatoriano y estampará su firma por las siguientes dos temporadas.

Ahora, a partir de la llegada de Rabanal, se concretarán los primeros refuerzos de la ‘U’. El estratega de 48 años arribará a Lima el lunes, mismo día que dará una conferencia de prensa. Posterior a ello, se sentará con Barco para dar el visto bueno de los nuevos jugadores para el cuadro ‘merengue’.

Por ejemplo, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, el delantero Michael Hoyos está a la espera de la pronunciación del entrenador. “En la ‘U’ tienen una conversación pendiente con Javier Rabanal para que termine ‘este sí, este no, hay que concretarlo, vamos por otro’, como tiene que ser”, explicó el reporteo en el programa ‘pepas de la PM’.

Michael Hoyos, el delantero elegido
Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, su promedio goleador y su estilo de juego.

Lo mismo parece ocurrir con Emerson Pata. El joven extremo ecuatoriano de 21 años que finaliza contrato con IDV podría mudarse a Ate, pero todo dependerá de Rabanal. Lo cierto es que los dos futbolistas mencionados han sido dirigidos por el español recientemente. Eso podría jugar a su favor.

"A esta hora, todo igual entre Michael Hoyos y Universitario. Está avanzado pero aún no concretado. El delantero espera la comunicación para definir. Mientras tanto, la U tiene una conversación con Rabanal para definir últimos perfiles y visto bueno de refuerzos“, fue lo último que publicó el periodista Peralta en X.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaLiga 1peru-deportesJavier Rabanal

Más Noticias

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

El periodista deportivo Julio Peña dio detalles de la posible salida de la central brasileña, que no presentó un buen nivel en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario despediría a Angélica Malinverno

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Las ‘pumas’ cerrarán la primera etapa del torneo peruano con rivales complicados. Su próximo contrincante será Alianza Lima en el primer clásico de la temporada este domingo 21 de diciembre

Fixture que le resta a

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

La primera etapa del campeonato está llegando a su fin, y las ‘blanquiazules’ afrontarán duros encuentros en la recta final. Conoce cotejos que le quedan a las bicampeonas

Fixture que le resta a

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El clásico se jugará este domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Conoce si todavía quedan boletos para la emocionante jornada

Entradas Alianza Lima vs Universitario:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez sobre fiscales del

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

Congresista de Fuerza Popular espera que Vladimir Cerrón postule en las Elecciones 2026 “para derrotarlo en las urnas”

Rafael López Aliaga recibe a influencer Noel Goes Crazy en la MML y graba para TikTok, pese a que negó ser “figureti”

ENTRETENIMIENTO

Conciertos Perú 2026: estos son

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Perú

Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

DEPORTES

Universitario despediría a Angélica Malinverno

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26