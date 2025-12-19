Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Alianza Lima anunció su sexto fichaje para el 2026, mientras que Universitario no suma ningún refuerzo: El motivo de su retraso.

El mercado de pases para el 2026 comenzó hace algunas semanas. Los clubes de la Liga 1 se vienen reforzando de la mejor manera para alcanzar sus objetivos en la próxima temporada. Uno de ellos es Alianza Lima, que no pudo lograr el campeonato nacional y tampoco consiguió el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los Navarro -padre e hijo- avanzaron en las negociaciones y cerraron el fichaje de cinco futbolistas hasta el momento, los cuales han sido presentados en las redes sociales oficiales del club ‘blanquiazul’. Estos son: Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte.

Eso sin contar la llegada del nuevo entrenador, Pablo Guede, quien tomó el lugar de Néstor Gorosito tras su salida. El argentino de 51 años alcanzó un consenso con la directiva ‘íntima’ y viajó de inmediato al Perú para dar una conferencia de presentación. Así quedó listo para comenzar la pretemporada en enero.

Pablo Guede tomará el lugar de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima en el 2026.

Caso contrario de su ‘compadre’. Universitario de Deportes logró el tricampeonato con muchas fechas de antelación, pero hasta el momento no ha confirmado incorporaciones para pelear por el histórico ‘tetra’ en el 2026. Más bien, se fueron algunos futbolistas como Gabriel Costa, Diego Churín, Sebastián Britos y el mismo Vélez.

Además, de la reciente partida de su entrenador Jorge Fossati, quien no llegó a un acuerdo con la directiva encabezada por Franco Velazco. Según las palabras del propio uruguayo, no fue por diferencias económicas, sino por deportivas. Él no estaba conforme con algunas áreas que afectaban directamente al primer equipo. El administrador temporal le comunicó la decisión por celular.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

El motivo de la falta de fichajes en Universitario

Con la salida de Fossati, el primer equipo quedó acéfalo. Álvaro Barco tuvo que salir al mercado en búsqueda del reemplazo del ‘charrúa’, aunque muchos señalan que ya lo tenía mapeado. El director deportivo frenó algunos contactos para priorizar la incorporación del flamante estratega.

Barco, finalmente, se inclinó por Javier Rabanal, español con pasado en las divisiones menores y como asistente técnico en el PSV Eindhoven de Países Bajos y que salió campeón con Independiente del Valle en la LigaPro este 2025. El europeo se desvinculó del club ecuatoriano y estampará su firma por las siguientes dos temporadas.

Ahora, a partir de la llegada de Rabanal, se concretarán los primeros refuerzos de la ‘U’. El estratega de 48 años arribará a Lima el lunes, mismo día que dará una conferencia de prensa. Posterior a ello, se sentará con Barco para dar el visto bueno de los nuevos jugadores para el cuadro ‘merengue’.

Por ejemplo, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, el delantero Michael Hoyos está a la espera de la pronunciación del entrenador. “En la ‘U’ tienen una conversación pendiente con Javier Rabanal para que termine ‘este sí, este no, hay que concretarlo, vamos por otro’, como tiene que ser”, explicó el reporteo en el programa ‘pepas de la PM’.

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, su promedio goleador y su estilo de juego.

Lo mismo parece ocurrir con Emerson Pata. El joven extremo ecuatoriano de 21 años que finaliza contrato con IDV podría mudarse a Ate, pero todo dependerá de Rabanal. Lo cierto es que los dos futbolistas mencionados han sido dirigidos por el español recientemente. Eso podría jugar a su favor.

"A esta hora, todo igual entre Michael Hoyos y Universitario. Está avanzado pero aún no concretado. El delantero espera la comunicación para definir. Mientras tanto, la U tiene una conversación con Rabanal para definir últimos perfiles y visto bueno de refuerzos“, fue lo último que publicó el periodista Peralta en X.