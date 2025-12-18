Perú Deportes

Entradas Noche Crema 2026: precios y dónde comprar los boletos para la presentación oficial de Universitario

Arrancó la venta de boletos para el evento más esperado por los hinchas. La ‘U’ se reencontrará con su gente el próximo sábado 24 de enero frente U. de Chile en el estadio Monumental

Luego de obtener el tricampeonato nacional en 2025, Universitario de Deportes inició la planificación de la siguiente temporada y tiene previsto realizar como primer evento la Noche Crema 2026 el 24 de enero en el estadio Monumental. Esta jornada marcará la presentación del plantel ante los hinchas, quienes tendrán la oportunidad de acompañar al equipo en el inicio de un nuevo ciclo deportivo antes del comienzo de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Por medio de sus redes sociales, la ‘U’ confirmó los detalles sobre la próxima edición de su evento: el equipo invitado será Universidad de Chile, un conjunto con trayectoria internacional que representa un reto relevante y genera expectativas en los aficionados de cara al encuentro.

La U. de Chile finalizó en la cuarta posición de la liga chilena y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que lo sitúa como un oponente de nivel que exigirá exigencia competitiva desde el inicio. Para los ‘merengues’, este partido servirá como una oportunidad para exhibir su juego y probar tanto a los nuevos refuerzos como las propuestas tácticas para la temporada 2026.

Los hinchas ya cuentan las horas para reencontrarse con el equipo de sus amores. Por ello, el club de Ate puso a la venta las entradas con precios que van desde los S/. 50.00 soles para populares hasta los S/. 250.00 para occidente. Los fanáticos podrán asegurar sus asientos a través del portal de Ticketmaster.

Precios de entradas para la Noche Crema 2026

- Norte: S/. 50 soles

- Sur: S/. 50 soles

- Oriente: S/. 150 soles

- Occidente Lateral: S/. 180 soles

- Occidente Central: S/. 250 soles

- Palco Monumental: S/: 150 soles

- Experiencia Crema: S/. 2 000 soles

Cronograma de venta

- Miércoles 17 de diciembre | Desde las 19:00 horas / Venta Socios Cremas y Adherentes (al día en sus pagos)

- Jueves 18 de diciembre | Desde las 19:00 horas / Venta hinchada crema

Conflicto entre Universitario y Alianza Lima por sus presentaciones

Universitario de Deportes y Alianza Lima se encuentran en el centro de una disputa por haber programado sus presentaciones oficiales para la temporada 2026 en la misma fecha. Ambos equipos fijaron el 24 de enero para el desarrollo de sus eventos. Los ‘íntimos’ anunciaron que celebrará la Noche Blanquiazul ese día en el estadio Alejandro Villanueva y tendrá como rival al Inter de Miami, club que cuenta con Lionel Messi en sus filas.

La ‘U’, por su parte, anunció que llevará a cabo la Noche Crema el mismo día, enfrentando a Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate. Ambos eventos están programados para las 20:00 horas.

En los últimos días, ese cruce por la coincidencia en la fecha de sus presentaciones ha generado debate. La logística de ambos equipos complica la situación y la decisión final quedará en manos del Ministerio del Interior, que definirá a cuál club se le otorgarán las garantías. Aunque se había mencionado que el orden de presentación de las solicitudes sería decisivo, se sabe que este aspecto no tendrá un peso determinante en la resolución.

“No importa quién lo pidió primero, porque este es un tema de plazos, se tiene 12 días antes del evento para mandar la solicitud. No importan quién mandó primero la solicitud, la norma está. Disede (Dirección de Seguridad Deportiva) es quien recibe los documentos de la municipalidad, el plan de seguridad de los equipos y de la policía.Disede me indica que no importa quién mandó primero o después. No hay prioridad es un tema netamente de criterios para decidir quién tendrá las garantías”, se informó en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP.

