A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa

Los ‘blanquiazules’ arrancarán desde la tercera fase, mientras que los ‘celestes’ desde la segunda fase. Ambos equipos, incluso, podrían verse las caras en estas eliminatorias. Revisa los horarios

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán este jueves 18 de diciembre a sus rivales en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Liga 1

Hoy, jueves 18 de diciembre, la Conmebol anunciará los enfrentamientos de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026, etapa en la que participarán Alianza Lima y Sporting Cristal. Tras el final de la Liga 1 2025, que dejó varias sorpresas en el desenlace del torneo, las miradas ahora se enfocan en los retos locales e internacionales que se avecinan para la próxima temporada.

El sorteo se realizará en Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y marcará el inicio oficial del camino internacional para ambos clubes, que buscarán alcanzar la fase de grupos del torneo más importante del continente, luego de no haber conseguido el cupo Perú 2 en los play-offs nacionales.

Alianza Lima afrontará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, donde deberá superar tres llaves consecutivas para alcanzar la fase de grupos, un desafío que ya enfrentó con éxito este año al eliminar a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. El equipo ‘blanquiazul’ parte como cabeza de serie según el Ranking de Clubes Conmebol 2026 y espera repetir su destacada actuación a nivel internacional.

Por su parte, Sporting Cristal iniciará su participación desde la Fase 2, lo que le permitirá evitar la primera ronda preliminar. El cuadro celeste deberá superar dos eliminatorias para asegurar su presencia entre los 32 mejores equipos del continente, un objetivo que, además del prestigio deportivo, representa un importante premio económico y un impulso clave para su proyecto en la temporada 2026.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

A qué hora es el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026 se realizará hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a. m. (hora peruana). La ceremonia, organizada por la Conmebol, reunirá la atención de los clubes clasificados, dirigentes, cuerpos técnicos e hinchas de todo el continente, ya que marcará el inicio oficial de la temporada internacional 2026 y permitirá conocer el camino que deberán recorrer los equipos para alcanzar la fase de grupos.

Qué canal transmite el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, donde se ofrecerá la señal internacional del evento con todos los detalles del sorteo. Además, el evento será transmitido por ESPN para Perú y el resto de Sudamérica, permitiendo a los aficionados seguir la definición de los cruces tanto por plataformas digitales como por televisión por cable.

Asimismo, en Infobae Perú te ofreceremos todos los detalles sobre los cruces que enfrentarán los clubes peruanos en esta fase preliminar del torneo. Toda la información sobre Alianza Lima y Sporting Cristal estará disponible en nuestra página web, para que no te pierdas ningún detalle de su camino en la cita continental.

También se sortea la CONMEBOL Sudamericana 2026

En paralelo al sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol también definirá los cruces de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que hay cuatro clubes peruanos clasificados tras el final de temporada: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.

Estos equipos lograron su clasificación gracias a su ubicación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025, asegurando así su participación en la fase preliminar del torneo continental. Durante el sorteo del jueves 18 de diciembre conocerán a sus rivales y podrán planificar su camino internacional, buscando avanzar en la competencia y sumar prestigio para el fútbol peruano.

