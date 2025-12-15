Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”

Lucas Colitto, pieza clave dentro de la estructura de Cusco FC en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Cusco FC ha refrendado su segunda plaza de la campaña regular en Liga 1 2025 tras quedarse con el ticket de Perú 2, lo que le ha permitido clasificarse a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025. El obstáculo a superar fue Sporting Cristal, al que ha dejado en el camino a partir de una remontada (2-1 global) en casa con la contribución de Iván Colman y Facundo Callejo.

Concluida la contienda, a la que concurrieron miles de cusqueños a fin de apreciar un espectáculo deportivo del más alto nivel, el mediocentro Lucas Colitto compartió una emoción única por el objetivo cumplido no sin la existencia de ciertas dificultades, desde luego. Eso sí, al final se logró la meta por cohesión.

Facundo Callejo, héroe de Cusco FC. - Crédito: Difusión

“Nos quedamos contentos, pues cumplimos el objetivo de terminar segundos y entrar a la fase de grupos de Libertadores. Creo que el club, dirigentes, colaboradores, cuerpo técnico y jugadores, hicimos un gran trabajo y dio su fruto”, declaró a L1MAX.

“Queremos seguir compitiendo a lo más alto y seguir mejorando. El club está haciendo las cosas bien, los chicos nuevos ya se vienen adaptando y eso demuestra que se quiere mejorar lo realizado el año pasado”, añadió Colitto.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

Acerca de la llave de resolución frente a Sporting Cristal, dijo que “vinimos a hacer un partido inteligente. Sabíamos que ellos iban a intentar sacar la diferencia acá, tuvieron la suya y nos fuimos 1-0 abajo, pero confiamos mucho en nuestro trabajo de local, donde hemos ganado muchos partidos por más de un gol“.

La clave del éxito de Cusco FC podría entenderse por el importante despliegue del equipo, pero hay una mente detrás que merece los créditos: Miguel Rondelli. La estrategia del técnico ha sido fundamental para salir adelante. Así lo ha valorado Lucas Colitto: "Su idea nos hace sentir muy cómodos en la cancha. Lo más rescatable es que en cualquier estadio el equipo intenta jugar igual“.

Miguel Rondelli prolonga su estancia en Cusco FC. - Crédito: Difusión