Sudamericano de vóley de Clubes Femenino 2026 en Perú ya tiene fecha: Alianza Lima y Regatas dirán presente

Alianza Lima y Regatas Lima serán los representantes peruanos en el Campeonato Sudamericano 2026. Crédito: FPV.

Perú será oficialmente sede del Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2026. El máximo órgano del vóley peruano lo ha confirmado a través de sus redes sociales. La publicación no especifica qué ciudad del país albergará la cita, pero sí confirma las fechas del evento.

“En las reuniones que ha sostenido en el Mundial de Clubes Femenino en São Paulo el presidente de la FPV, Gino Vegas, se han confirmado la fecha de inicio y culminación del próximo Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino que organizará nuestro país”, se lee en el pronunciamiento oficial.

Las conversaciones para que el país hospede esta competencia iniciaron mientras se planifica la Liga Peruana de Vóley 2025-20; por lo tanto, se previó que esa semana se suspenda el torneo. El pronunciamiento indica que el Sudamericano se llevará a cabo del miércoles 18 al domingo 22 de febrero.

Fechas confirmadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley que tendrá lugar en Perú. Crédito: FPV.

Los representantes peruanos en esta justa serán el campeón y subcampeón de la última edición de la liga doméstica. Es decir, Alianza Lima volverá a estar presente en la justa y Regatas Lima se estrenará en el certamen.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) dejó la puerta abierta a la posibilidad de que un tercer representante peruano se integre. Esta alternativa dependerá de los clubes que logren registrarse en el torneo. La fecha final de inscripción vence en la primera semana de enero.

“Se viene un 2026 lleno de grandes retos y oportunidades para el deporte bandera del Perú”, subrayó la página oficial de la FPV. Sin dudas, esta competición elevará el nivel de un vóley peruano en ascenso tanto a nivel de clubes como de selección. El apoyo de la afición local siempre representa un acicate para las deportistas.

Así fue la premiación para el equipo peruano en Brasil. (Video: O Tempo Sports)

Perú también podría acoger Copa América de Vóley

La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) llevó a cabo la primera edición de la Copa América en 2025. El evento deportivo se realizó en Minas Gerais, Brasil. La selección de Perú logró el subcampeonato del torneo, obteniendo la medalla de plata y destacándose por una victoria significativa ante la selección anfitriona.

En relación al futuro de la competición, Gino Vegas declaró que Perú se está postulando como sede para la Copa América 2026. Por ahora, esta es una afirmación “extraoficial”, pero podría confirmarse como oficial tras las reuniones que el directivo tiene planificado realizar en Brasil, aprovechando la participación de Alianza Lima en la Copa del Mundo de Clubes.

Vegas añadió que en dichas reuniones su intenció era “cerrar” la sede. Además, mencionó: “Ahí voy a tener una serie de reuniones donde quiero cerrar. Me han asegurado que son seis selecciones. Eso está previsto para fines de julio y los primeros días de agosto”.

Gino Vegas destacó el impacto internacional de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Loable participación de Alianza Lima en el Mundial de Vóley 2025

Alianza Lima tuvo una actuación histórica en el Mundial de Clubes Femenino 2026, dejando en alto el nombre de Perú y de la institución blanquiazul. Su sola presencia en el certamen ya era un hito, pues fue el primer equipo peruano en disputar este campeonato a nivel mundial.

El debut en la competición fue con una derrota ante el equipo brasileño de Osasco. Sin embargo, las jugadoras se levantaron y lograron su momento cumbre con una victoria de 2-1 sobre el Zhetysu de Kazajistán, el campeón de Asia.

Finalmente, Alianza Lima cayó en el partido que definía su clasificación ante el poderoso Scandicci, un equipo italiano que hoy disputa la final del torneo. El desempeño de Alianza marcó un precedente importante, consolidando su dominio nacional y proyectando al vóley femenino peruano a una nueva dimensión en el escenario internacional.

El cuadro peruano cayó 23-25 y quedó eliminado del certamen. (Video: Latina)