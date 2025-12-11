“Salimos a lavarnos la cara”: Clarivett Yllescas dimensionó hazaña mundial de Alianza Lima y valoró su regreso tras lesión

La central 'blanquiazul' celebró el hito histórico en Sao Paulo después de un debut adverso. (Video: aquiTVO)

Alianza Lima escribió una página histórica este miércoles 10 de diciembre en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y una de las figuras de la jornada fue Clarivett Yllescas. La central ‘blanquiazul’, quien recientemente regresó a las canchas tras superar una complicada lesión, destacó no solo el valor del triunfo ante el campeón asiático, sino también la fortaleza mental del plantel para recuperarse del duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde.

Tras la victoria contra Zhetysu VC, Yllescas no ocultó su satisfacción por la forma en que el equipo respondió después de un arranque poco favorable en el torneo. “Estoy contenta de que el equipo haya levantado cabeza después de la derrota de ayer. Fue un partido muy duro contra Osasco. Sabíamos que iba a ser difícil, pero hoy salimos a lavarnos la cara y sacamos el triunfo adelante”, declaró para aquiTVO, subrayando que la reacción del grupo fue inmediata.

La central también se refirió a su retorno al campo, un proceso que significó un enorme esfuerzo físico y emocional. Yllescas reveló que la etapa de recuperación no fue sencilla, pero que el resultado obtenido le permitió confirmar que todo sacrificio había valido la pena. Hoy así se refleja con su gran aporte en el Mundial de Clubes.

“La verdad que la hemos sufrido bastante. Yo personalmente la sufrí con la lesión, pero contenta de hoy haber podido entrar y ayudar al equipo”, expresó. Su presencia en la cancha no solo sumó en lo deportivo, sino también en lo anímico, aportando experiencia y liderazgo en un plantel que enfrenta por primera vez un torneo de esta magnitud.

Clarivett Yllescas brilló en el triunfo de Alianza Lima ante Zhetysu. Crédito: Volleyball World

Vivir un Mundial: un sueño que parecía lejano

Más allá del resultado, Clarivett Yllescas resaltó la dimensión histórica de lo que Alianza Lima está viviendo en la ciudad de Sao Paulo. Para la experimentada central, disputar un Mundial de Clubes representa alcanzar una meta que se le había negado incluso en su paso por la selección nacional absoluta.

“Es algo histórico. Como le decía a mis compañeras, yo nunca he podido jugar un Mundial con la categoría mayores de mi selección, y estar acá ahora con los mejores equipos del mundo es como un sueño hecho realidad para mí. Estoy contenta de que hayamos ganado un partido”, sostuvo orgullosa.

Sus palabras reflejan el impacto emocional que el torneo ha tenido en un equipo en pleno crecimiento. La victoria obtenida ante el campeón asiático no solo representa una enorme satisfacción para el plantel ‘íntimo’, sino también para el vóley peruano, que celebra uno de sus hitos más significativos de los últimos años.

Clarivett Yllescas es una de las líderas del plantel de Alianza Lima. Crédito: FIVB

Mensaje de convicción para lo que viene

Antes de despedirse, Yllescas dejó un mensaje claro, dirigido tanto a sus compañeras como a todos los hinchas que siguen con expectativa la participación de Alianza Lima en este Mundial de Clubes. “Hay que creérsela, todo se puede”, afirmó, resaltando la importancia de la mentalidad para enfrentar a rivales de talla internacional.

El equipo ‘íntimo’ aún tiene un desafío mayúsculo por delante, pero el triunfo ante el campeón asiático marcó un punto de inflexión en su participación y reforzó la confianza del grupo. Con su retorno a la cancha, Clarivett se consolida como un símbolo de resiliencia y una pieza determinante en el espíritu competitivo que el elenco de Facundo Morando busca mantener en este histórico certamen.

El cierre de la fase de grupos será nada menos que ante Savino Del Bene, subcampeón de Europa y sólido líder de la serie tras imponerse en sets corridos en sus dos primeras presentaciones. Alianza Lima intentará dar el golpe y mantener vivo el sueño de avanzar a las semifinales.