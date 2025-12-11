Paolo Guerrero se lanzó como ‘streamer’ y competirá con Jefferson Farfán: “Es el inicio de un nuevo partido”

Paolo Guerrero se volvió tendencia en redes sociales después de sorprender con una nueva faceta. El ‘Depredador’ decidió convertirse en ‘streamer’ y ahora competirá con su mejor amigo Jefferson Farfán.

El delantero de Alianza Lima apareció como uno de los refuerzos estelares del nuevo canal de Youtube de María Pía Copello que lleva de nombre ‘+QTV’. El nuevo espacio de streaming reunió a figuras del deporte y espectáculos como Karina Rivera, Daniela Darcourt, Dafonseka, Flaco Granda y el atacante histórico.

El ‘9′ tendrá un programa como su compadre la ‘Foquita’ con ‘Enfocados’. Todavía no hay detalles al respecto, pero ya generó muchas reacciones por todos sus seguidores. Su presencia se confirmó tras un espectacular video que se dio a conocer el pasado miércoles 10 de diciembre.

En la pieza audiovisual se ve cómo Guerrero hace su aparición estelar y con una contundente frase: “Este es el inicio a un nuevo partido. Y yo... no vengo solo. Aquí estamos para dejar huella otra vez”.

La incorporación de Paolo en el adelanto causó notable repercusión, ya que su participación en plataformas digitales de entretenimiento no es habitual y llamó inmediatamente la atención del público. Su elección refuerza la apuesta de María Pía por figuras de relevancia, lo que indica que el canal busca atraer a personalidades importantes para sus entrevistas y actividades, con el objetivo de captar y sostener el interés de la audiencia.

¿Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no tendrán programa ‘streamer’?

Jefferson Farfán, en más de una ocasión, expresó su deseo de tener a Paolo Guerrero en ‘Enfocados’. La ‘Foquita’ había confirmado la presencia del ‘Depredador’ en la conducción de su exitoso podcast junto a Roberto Guizasola. Sin embargo, eso no podrá darse por ahora debido a que el delantero de Alianza Lima decidió unirse al nuevo canal de María Pía Copello.

“Va a querer bonos por programa, por todo lado. Obviamente somos jodidos, chacoteros, pero sin ofender a nadie. La gente debe entender eso, pero sí queremos que seas parte, pero ya te dijimos, sueldo mínimo contigo, no hay más”, bromeó el ‘10 de la calle’ en una entrevista que le hizo al ‘9′ en Brasil.

¿Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima?

La Liga 1 2025 terminó para Alianza Lima y de la peor manera: fue eliminado por Sporting Cristal en semifinales y quedó en el cuatro lugar del campeonato. Es decir, es Perú 4 y obtuvo el cupo a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, así como su participó este año.

El club victoriano inició su plan de reestructuración que arrancó con la salida de Néstor Gorosito y la partida de los jugadores como Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, y Ricardo Lagos.

El futuro de muchos futbolistas se están definiendo y también el de Paolo Guerrero. Se conoció que el delantero histórico de la selección peruana es fijo en Matute para el 2026. Su renovación se confirmará en los próximos días y tendrá la oportunidad de revertir el mal momento que viven los ‘blanquiazules’.

Hernán Barcos entró por Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs Sporting Cristal, que fue su último partido vestido de blanquiazul. - créditos: Paloma Del Solar

Su continuidad en La Victoria marcó la salida de Hernán Barcos ya que la decisión de la directiva ‘íntima’ fue mantener a uno de los dos en el plantel de la próxima temporada.

“Después me van a reclamar con el pasar del tiempo, cómo no pensé en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada. A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán y Paolo, que tengan el nivel que tienen, es difícil pero tengo que pensar en el futuro del equipo”, explicó Franco Navarro sobre la partida del ‘Pirata’.