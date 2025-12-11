Alfonso Barco se despide de Emelec tras un semestre golpeado por los problemas financieros: “Sé que volverá a ser lo que siempre fue”

Alfonso Barco se marcha de Emelec luego de un semestre donde disputó 22 encuentros y anotó un gol. Crédito: Alfonso Barco/Instagram

Alfonso Barco le ha dicho adiós a su segunda incursión internacional. Luego de un paso destacado por Defensor Sporting de Uruguay, Emelec de Ecuador puso sus ojos en el volante peruano de 24 años. Pero la historia entre el limeño y el cuadro de Guayaquil ha llegado a su fin antes de lo estipulado. En las oficinas del Estadio George Capwell, el deportista firmó la rescisión de su contrato.

Cuando en junio de este año ambas partes llegaron a un consenso para que Barco se una a las filas del bombillo, se había fijado como fecha final del vínculo a junio del 2026. Sin embargo, el conjunto eléctrico atraviesa una crisis financiera que ha derivado en la salida de tres futbolistas en cuestión de una semana.

El primero en alistar las maletas fue el otro peruano que entrenaba en Complejo Rocafuerte, Christian Cueva. Aladino regresó a Perú para unirse a Juan Pablo II; luego, el venezolano Alexander Gonzáles también anunció su salida; y ahora se suma Fonchi.

Alfonso Barco rindió 1388 minutos en sies meses. Crédito: Alfonso Barco/Instagram

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de la Universidad San Martín compartió un mensaje de despedida. “Quiero agradecer al hincha, al presidente Jorge Guzmán, a todos los colaboradores del club, cuerpo técnico y sobre todo a mis compañeros”, escribió.

Barco calificó el semestre en la institución de Guayaquil como “muy duro”. También le deseó lo mejor para la entidad azul. “Sé que este gran club volverá a ser lo que siempre fue”, aseguró.

De momento, Emelec cuenta con opciones para hacerse con uno de los boletos a la próxima Copa Sudamericana. Primero, deberá esperar a que Aucas y Deportivo Cuenca no sumen de a tres. Luego, el equipo de Guillermo Duró está obligado a vencer a El Nacional y Cuenca. Aún así, su presencia no está asegurada.

El mediocampista peruano puso el 1-0. (Video: DSports)

La llegada de Barco impulsó la salida de Jorge Célico

Alfonso Barco fue un pedido expreso de la dirigencia de Emelec, más no del entonces comando técnico a cargo de Jorge Célico. El estratega argentino confirmó que él no solicitó el fichaje del ex Universitario de Deportes.

“Alfonso es un jugador que yo no pedí, yo pedí otro jugador. Esa fue una de las causas por la cual yo salgo también de Emelec, por la discusión que se generó a través de él. El chico no es que juegue mal, no es que tenga algo con el chico”, dijo en el programa de YouTube, Mano a Mano.

De la misma manera, el DT aseguró que su solicitud era otro futbolista, aunque la presencia de Miguel Falero, entonces director deportivo, interfirió en sus planes. “Se impuso con este chico Barco y eso me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él. De hecho, los dos partidos que yo estuve, el primero no lo convoqué y el segundo fue a la banca, después no hubo más”, comentó.

El DT indicó que su llegada provocó problemas con los dirigentes. (Video: Mano a Mano)

El paso por Emelec

El paso de Alfonso Barco por Emelec se caracterizó por una participación regular, sumando un total de 22 partidos disputados con la camiseta del club eléctrico. Si bien su rol principal era el de contención y recuperación en el mediocampo, el volante peruano logró dejar su impronta en las redes rivales en una sola ocasión durante su permanencia.

Este único gol, sin embargo, se convirtió en un momento de gran contraste para el jugador. Barco anotó su tanto en un partido clave de semifinal de la Copa Ecuador, enfrentando a LDU. A pesar de la euforia por su anotación, su jornada terminó abruptamente en ese mismo encuentro, pues fue expulsado del campo tras recibir una segunda tarjeta amarilla.