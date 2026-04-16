Perú

Minedu y PNP lanzan protocolo de emergencia: ¿qué cambia ahora en la seguridad de los colegios?

La coordinación entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional redefine la protección escolar. Conoce los detalles de las nuevas medidas y cómo impactan en estudiantes, familias y docentes

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Policías y escolares
Los colegios contarán con patrullaje policial durante el ingreso y salida de cclases. - Crédito: El Informativo

El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú (PNP) pusieron en marcha una estrategia que busca reforzar la seguridad escolar en instituciones de Lima Metropolitana y otras regiones.

El despliegue responde a la creciente preocupación por hechos de violencia y amenazas en entornos educativos, como ocurrió recientemente en un colegio del distrito de Ancón.

La estrategia, articulada entre la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM), las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), el Ministerio del Interior (Mininter) y las municipalidades, tiene como objetivo garantizar espacios protegidos para estudiantes y docentes.

La activación de protocolos ante cualquier alerta marca el inicio de una serie de acciones coordinadas. El procedimiento comienza con la identificación del incidente, la denuncia inmediata y la intervención conjunta con la policía y el serenazgo local.

La atención incluye no solo la resolución del hecho, sino también la implementación de planes de soporte socioemocional y reuniones informativas para familias y personal educativo. Esta estrategia busca asegurar un retorno seguro a la presencialidad, cuando la situación lo exige.

Las principales medidas establecidas incluyen el patrullaje integrado de PNP y serenazgo en los alrededores escolares, la implementación del cuaderno de control ciudadano y la articulación directa con las comisarías mediante grupos de WhatsApp.

Además, se refuerzan las Brigadas de Protección Escolar (BAPE) y se interconectan cámaras de videovigilancia con la central 105 y serenazgo, permitiendo un monitoreo en tiempo real. El botón de pánico “Confía”, instalado por la PNP, se suma como herramienta de alerta rápida y directa.

PNP anuncia que desplegará 3223 policías para cuidar 3000 colegios.
PNP colaborará con el Minedu para salvaguardar integridad de alumnos, profesores y padres de familia.

El caso Ancón

El reciente hallazgo de una caja con mensaje extorsivo en la Institución Educativa Privada Dios Es Amor, ubicada en Ancón, activó de inmediato el protocolo de emergencia. La DRELM, junto a la UGEL 04, coordinó con la Región Policial Lima Centro, la comisaría local y la municipalidad para desplegar acciones de contención y resguardo.

Especialistas verificaron el escenario, implementaron el monitoreo permanente y ofrecieron acompañamiento socioemocional a estudiantes, docentes y padres de familia.

Estos protocolos establecen una ruta de acción en seis pasos, que abarca desde la activación de equipos territoriales de emergencia hasta el seguimiento posterior al incidente.

El proceso incluye la identificación y denuncia, la intervención articulada, la ejecución de planes de soporte socioemocional y la preparación para el retorno a la normalidad. La vigilancia policial se combina con el uso de sistemas de videovigilancia y el fortalecimiento de canales de comunicación directa.

La estrategia del Minedu y la PNP no solo atiende emergencias puntuales, sino que promueve una cultura de prevención y respuesta organizada en los colegios. El monitoreo se mantiene constante, con equipos territoriales preparados para actuar ante cualquier eventualidad. Así, la comunidad educativa cuenta con herramientas y acompañamiento para enfrentar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de sus miembros.

El refuerzo de la seguridad escolar, apoyado en la tecnología, el trabajo conjunto y la atención socioemocional, configura un entorno más seguro y preparado para responder a desafíos actuales en las escuelas del país.

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