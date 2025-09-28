“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

El técnico de Cusco FC explotó en conferencia de prensa. (GOLPERU)

Cusco FC perdió 3-2 ante Universitario de Deportes en su visita al estadio Monumental de Ate por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Su técnico Miguel Rondelli mostró su molestia en conferencia de prensa luego del resultado negativo.

Desde el primer momento, el entrenador argentino dejó saber su desacuerdo con los dichos de la prensa nacional previo al duelo entre su equipo y la ‘U’, el cual -para muchos- era considerado decisivo porque la punta de la tabla de posiciones de la segunda fase del campeonato peruano estaba en juego.

“Miren la campaña de la tabla general porque acá se miran dos copas, miren la tabla general, el único que está peleando ahí, la diferencia con Universitario no es tan grande, ‘la responsabilidad es de Cusco, lo único que tiene que hacer Cusco es ganar, sino es una vergüenza’ ¿Una vergüenza? Vergüenza es que otros equipos con el triple de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato”, expresó.

Estas palabras de Rondelli, rápidamente, fueron vinculadas como una indirecta para Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y otros clubes con mayor presupuesto que Cusco FC. Estos equipos están lejos de la pugna por el trofeo del Clausura, a pesar de tener una plantilla de mayor valor que la del cuadro ‘aurinegro’.

Asimismo, el ‘gaucho’ pidió más tino al momento de referirse a Cusco FC. "Hagan el show que quieran pero no falten el respeto, decir que nos achicamos o que los equipos de provincia siempre se caen... Décimo segundo presupuesto y no sé cuántos equipos le van a jugar a la ‘U’ así. Dejemos de ver siempre lo malo“.

“Nos hicieron creer que era una final”

Miguel Rondelli continuó con su crítica al rótulo que le dieron al Universitario vs Cusco FC cuando aún faltan cerca de ocho fechas para que finalice el Torneo Clausura. El DT argentino señaló que a su elenco le falta un partido más a comparación a la ‘U’ y podría ponerse a dos unidades en caso de ganarlo.

“Esto todavía es larguísimo. Nos hicieron creer que esto era una final. Para mí no es una final, es un partido de tres puntos. Valen lo mismo estos tres puntos que los tres que perdimos con ADT. Yo creo que la imagen del equipo se revirtió. No nos olvidemos que nosotros tenemos un partido menos. Entonces, si logramos sumar ese partido cuando descanse Universitario, la diferencia pasa a ser solamente de dos puntos. Y dos puntos es un partido. Y un partido en esta liga es muchísimo”, acotó.

Con el 3-2 en el Monumental, la ‘U’ marcha en la primera posición del Torneo Clausura con 24 puntos, mientras que el cuadro imperial se ubica en la segunda casilla con 19 unidades. Cinco puntos los separan habiéndose jugado la fecha 11.

Los partidos que le restan a Cusco FC y Universitario

Cusco FC tiene estos partidos por disputar:

- Deportivo Garcilaso (L)

- Los Chankas (V)

- Comerciantes Unidos (L)

- Cienciano (V)

- Atlético Grau (L)

- Alianza Universidad (V)

- Sport Boys (L)

- Sport Huancayo (V)

Universitario tiene estos partidos por disputar:

- Alianza Atlético (V)

- Juan Pablo II (L)

- Sporting Cristal (V)

- Ayacucho FC (L)

- ADT (V)

- Deportivo Garcilaso (L)

- Los Chankas (V)