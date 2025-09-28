Perú Deportes

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Miguel Rondelli explotó en conferencia de prensa por las palabras de la prensa y lanzó ‘dardo’ a Alianza Lima y otros clubes de Liga 1

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El técnico de Cusco FC explotó en conferencia de prensa. (GOLPERU)

Cusco FC perdió 3-2 ante Universitario de Deportes en su visita al estadio Monumental de Ate por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Su técnico Miguel Rondelli mostró su molestia en conferencia de prensa luego del resultado negativo.

Desde el primer momento, el entrenador argentino dejó saber su desacuerdo con los dichos de la prensa nacional previo al duelo entre su equipo y la ‘U’, el cual -para muchos- era considerado decisivo porque la punta de la tabla de posiciones de la segunda fase del campeonato peruano estaba en juego.

“Miren la campaña de la tabla general porque acá se miran dos copas, miren la tabla general, el único que está peleando ahí, la diferencia con Universitario no es tan grande, ‘la responsabilidad es de Cusco, lo único que tiene que hacer Cusco es ganar, sino es una vergüenza’ ¿Una vergüenza? Vergüenza es que otros equipos con el triple de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato”, expresó.

Estas palabras de Rondelli, rápidamente, fueron vinculadas como una indirecta para Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y otros clubes con mayor presupuesto que Cusco FC. Estos equipos están lejos de la pugna por el trofeo del Clausura, a pesar de tener una plantilla de mayor valor que la del cuadro ‘aurinegro’.

Asimismo, el ‘gaucho’ pidió más tino al momento de referirse a Cusco FC. "Hagan el show que quieran pero no falten el respeto, decir que nos achicamos o que los equipos de provincia siempre se caen... Décimo segundo presupuesto y no sé cuántos equipos le van a jugar a la ‘U’ así. Dejemos de ver siempre lo malo“.

Miguel Rondelli, técnico de Cusco,
Miguel Rondelli, técnico de Cusco, lanzó fuerte indirecta a clubes de Liga 1 tras derrota ante Universitario.

“Nos hicieron creer que era una final”

Miguel Rondelli continuó con su crítica al rótulo que le dieron al Universitario vs Cusco FC cuando aún faltan cerca de ocho fechas para que finalice el Torneo Clausura. El DT argentino señaló que a su elenco le falta un partido más a comparación a la ‘U’ y podría ponerse a dos unidades en caso de ganarlo.

“Esto todavía es larguísimo. Nos hicieron creer que esto era una final. Para mí no es una final, es un partido de tres puntos. Valen lo mismo estos tres puntos que los tres que perdimos con ADT. Yo creo que la imagen del equipo se revirtió. No nos olvidemos que nosotros tenemos un partido menos. Entonces, si logramos sumar ese partido cuando descanse Universitario, la diferencia pasa a ser solamente de dos puntos. Y dos puntos es un partido. Y un partido en esta liga es muchísimo”, acotó.

Con el 3-2 en el Monumental, la ‘U’ marcha en la primera posición del Torneo Clausura con 24 puntos, mientras que el cuadro imperial se ubica en la segunda casilla con 19 unidades. Cinco puntos los separan habiéndose jugado la fecha 11.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Los partidos que le restan a Cusco FC y Universitario

Cusco FC tiene estos partidos por disputar:

- Deportivo Garcilaso (L)

- Los Chankas (V)

- Comerciantes Unidos (L)

- Cienciano (V)

- Atlético Grau (L)

- Alianza Universidad (V)

- Sport Boys (L)

- Sport Huancayo (V)

Universitario tiene estos partidos por disputar:

- Alianza Atlético (V)

- Juan Pablo II (L)

- Sporting Cristal (V)

- Ayacucho FC (L)

- ADT (V)

- Deportivo Garcilaso (L)

- Los Chankas (V)

Temas Relacionados

Alianza LimaMiguel RondelliCusco FCUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El goleador nacional ha llegado a los 69 gritos vistiendo la camiseta ‘crema’. Cada vez recorta más distancias para instalarse en el top-10 de artilleros históricos

Gol de penal de Alex

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati vencieron a un rival directo en el estadio Monumental con doblete de Alex Valera y un gol de Williams Riveros

Universitario vs Cusco FC 3-2:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Universitario venció 3-2 a Cusco FC. Alianza Lima visitará a Cienciano en el Cusco. Sporting Cristal descansa en esta jornada

Tabla de posiciones de la

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El férreo central paraguayo halla la reivindicación en un partido clave y de mucha intensidad celebrado en el estadio Monumental. Con esa diana, la ‘U’ amplió su diferencia

Gol de Williams Riveros con

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El delantero peruano ha registrado su segundo partido consecutivo remeciendo las redes contrarias. En esta ocasión se hizo presente para destrabar el choque contra su más cercano perseguidor, en el estadio Monumental

Golazo de Alex Valera tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

DEPORTES

Gol de penal de Alex

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025