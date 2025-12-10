Entre lágrimas y fortaleza: Zezé Rojas jugó partido de la Liga Peruana de Vóley pese a fallecimiento de su abuela

María José Rojas es consolada por sus compañeras de equipo por la muerte de su abuelita. X.com

La fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 dejó una de las escenas más conmovedoras de la temporada. María José Rojas, armadora de Atlético Atenea, decidió saltar a la cancha para disputar el duelo ante Deportivo Soan a pesar del reciente fallecimiento de su abuela, una de las figuras más importantes en su vida.

Aun atravesando un profundo dolor, la reconocida ‘Zezé’ optó por acompañar a su equipo en un partido clave en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Desde el inicio, mostró entereza y compromiso, liderando el armado del juego con la precisión y energía que la caracterizan. Sus compañeras, plenamente conscientes del difícil momento personal que atravesaba, la sostuvieron en cada punto.

Atlético Atenea terminó llevándose la victoria por un ajustado 3-2, en un dramático encuentro que se definió en un infartante tie-break. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano frente a la emotividad del desenlace. Al concluir el partido y mientras sonaban los últimos aplausos del coliseo, María José Rojas no pudo contener más el llanto. De inmediato, sus compañeras se acercaron para abrazarla y consolarla, en una demostración de unidad y cariño que conmovió a todos.

El gesto de ‘Zezé’, de ponerse la camiseta en un momento tan sensible, fue ampliamente reconocido por la afición y la comunidad voleibolística, que destacó su valentía y profesionalismo. La Liga Peruana de Vóley vivió así una jornada marcada por la resiliencia y el espíritu de equipo, recordando que el deporte también es un espacio donde las emociones y la humanidad tienen un lugar central.

María José Rojas protagonizó conmovedor momento en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Atenea se afianza entre los mejores

Atlético Atenea es uno de los equipos protagonistas de esta temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto de las ‘diosas’ se ha consolidado en el top 5 de la competencia, acumulando cuatro triunfos y tres derrotas en esta primera etapa del torneo.

Aunque apenas cumple su segundo año en la máxima categoría, Atenea ha dejado muy buenas sensaciones. Se adaptó rápidamente al ritmo de la élite y, en su temporada debut, logró ubicarse entre los ocho mejores. Ahora, el objetivo es ambicioso: escalar aún más y pelear por puestos de honor.

Actualmente, las ‘diosas’ marchan en el quinto lugar de la tabla, por detrás de los habituales animadores del campeonato: Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín y Regatas. La meta es clasificar a la segunda ronda con solidez y, por qué no, soñar con un lugar en el podio. Bajo la dirección técnica de Lorena Góngora, este club ya demostró que tiene con qué competir de igual a igual.

Atlético Atenea marcha en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa club

Zezé Rojas y la guía de una histórica

La joven armadora de Atlético Atenea, conocida cariñosamente como ‘Zezé’, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera en la Liga Peruana de Vóley. Su evolución técnica y madurez en el armado no son casualidad: detrás de este crecimiento está la guía de Elena Keldibekova, una de las figuras más emblemáticas del voleibol peruano.

Rojas ha reconocido en múltiples ocasiones la enorme influencia de la histórica levantadora en su juego y lo mucho que viene aprendiendo de ella en el día a día. “Elena está en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Es bastante enriquecedor. Ella está todo el día corrigiéndome, tanto a mí como a las otras armadoras del equipo. Considero que estamos aprendiendo bastante de ella”, señaló.

Entre risas, la jugadora admitió que la exigencia es intensa, pero también clave para su progreso. “Me ha dado un montón de consejos, me corrige hasta lo que respiro. Me corrige la posición de las manos, la posición del cuerpo; no es solo poner la pelotita alta, es toda una postura, engañar al bloqueo. Son bastantes detalles que, en realidad, forman un buen armado”, explicó, destacando el alto nivel de precisión que demanda su mentora.