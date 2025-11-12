“Me corrige hasta lo que respiro”: ‘Zezé’ Rojas destacó el rol de Elena Keldibekova en su progreso como armadora de Atenea

La armadora de las 'diosas' destacó el impacto positivo que está teniendo la histórica levantadora de la selección peruana con sus enseñanzas. (Video: aquiTVO Radio Ovación)

Atlético Atenea atraviesa un inicio prometedor en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y ha dejado una grata impresión con su juego. En su más reciente presentación, sorprendió al vigente subcampeón, Regatas Lima, consolidando su buen presente. Entre las figuras más destacadas aparece Maria Jose Rojas, quien viene mostrando una notable evolución en su armado, impulsada en gran medida por la guía y experiencia de Elena Keldibekova, integrante del comando técnico del equipo.

La joven armadora de las diosas, conocida como ‘Zezé’, atraviesa un momento de crecimiento y madurez en su carrera dentro del campeonato local. Bajo la guía de Keldibekova, una de las figuras más emblemáticas del voleibol peruano, la jugadora destacó la influencia de la histórica levantadora en su juego y lo mucho que viene aprendiendo de ella en el día a día.

“Elena está en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Es bastante enriquecedor. Con Lorena (Góngora) tengo la visión de una entrenadora y con Elena tengo la visión de una jugadora, que son totalmente distintas. Teniendo ambas perspectivas se puede aprender muchísimo”, comentó Rojas en el programa Aquitvo de Radio Ovación.

Maria Jose Rojas explicó que la presencia constante de Keldibekova ha sido clave para perfeccionar su técnica y su toma de decisiones dentro del campo. “Elena está todo el día corrigiéndome tanto a mí como a las otras armadoras del equipo. Considero que estamos aprendiendo bastante de ella”, señaló.

Maria Jose Rojas destacó el rol de Elena Keldibekova en su progreso con Atenea en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

Entre risas, la jugadora de Atenea confesó que la exigencia de la exseleccionada nacional es total. “Me ha dado un montón de consejos, me corrige hasta lo que respiro. Me corrige bastante la posición de las manos, la posición del cuerpo; no es solo poner la pelotita alta, es toda una postura, engañar al bloqueo. Son bastantes detalles que en realidad forman un armado”, detalló, resaltando el nivel de precisión que exige su mentora.

La unión del grupo, clave del buen momento

Más allá del aspecto técnico, ‘Zezé’ destacó el ambiente que se vive en el plantel de Atenea, un factor que —según ella— está siendo determinante en el rendimiento del equipo. “Somos un grupo que se está consolidando. Hemos venido trabajando en tener distintas variantes. Hemos formado un grupo muy bonito, nunca habíamos sentido estar en un equipo donde conectáramos tanto. Sentimos como si nos conociéramos de toda la vida. Esa conexión tan fuerte también nos ayuda bastante en la cancha”, afirmó.

La jugadora también recordó el valioso triunfo ante Regatas Lima, uno de los equipos más fuertes del campeonato en la fecha anterior. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero trabajamos toda la semana para ese duelo. Apenas terminó, ya estábamos enfocadas en el siguiente rival. Ese enfoque y preparación nos permiten sacar adelante los partidos”, indicó.

Maria Jose Rojas y sus compañeras en Atenea celebrando el triunfo ante Regatas. Crédito: Atlétito Atenea

Aprender de las caídas

Por otro lado, ‘Zezé’ no eludió hablar sobre la derrota frente a Universitario, la única que ha sufrido Atenea hasta el momento. Según la armadora de 22 años, esta caída dejó varias lecciones para el grupo. “Como equipo, hay veces que tenemos días malos. Son cosas que pasan durante la liga y, tal vez, ha sido mejor que nos ocurra en esta primera etapa que en un partido de mayor importancia”, reflexionó.

“Nos tocó el tema mental, algunos problemas antes y durante el partido que nos jugaron en contra, pero tratamos de llevarnos lo positivo. Aprendimos que tenemos que sobrellevar esas situaciones y no dejar que nos hundan emocionalmente”, agregó.

Con madurez, autocrítica y una guía de lujo como Keldibekova, María José Rojas se perfila como una de las piezas más prometedoras del armado en el voleibol peruano. Ya está dando mucho que hablar por su buen nivel y, seguramente, se seguirá como una de las mejores en su posición esta temporada.