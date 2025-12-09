Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, martes 9 de diciembre, habrá mucho deporte. La Champions League regresa con la jornada 6 de la fase de liga y tendrá grandiosos partidos. Asimismo, el Mundial de Clubes de vóley arrancará en Sao Paulo, Brasil, con la participación de un equipo peruano por primera vez en la historia.
El máximo torneo de fútbol europeo vivirá una jornada espectacular. El cotejo que genera mucha expectativa es Inter de Milán vs Liverpool, el cual tendrá a dos de los mejores equipos de sus respectivas ligas -Premier League y Serie A- enfrentándose por los tres puntos en el estadio San Siro de Italia.
Después, Barcelona recibirá a Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, donde claramente los ‘azulgranas’ son favoritos para alzarse con la victoria con Lamine Yamal a la cabeza. Asimismo, Bayern Múnich hará lo propio con Sporting Lisboa en Alemania. Los ‘bávaros’ saldrán en búsqueda de un triunfo que les permita subir a la punta.
Por otro lado, el Mundial de Clubes de vóley comenzará y el equipo nacional Alianza Lima sostendrá su primer duelo ante Osasco São Cristóvão Saúde, uno de los cuadros más fuertes de Brasil y anfitrión de la competición. Este podría ser un enfrentamiento directo por el boleto a las semifinales, donde solo avanzarán los dos primeros de cada grupo.
Las ‘blanquiazules’ llegan con un gran envión anímico luego de cerrar la fecha 6 como invictas de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. De esta manera, lideran la tabla de posiciones, sacándole una ventaja de cinco puntos a su máximo perseguidor y clásico rival, Universitario de Deportes.
Partidos de la Champions League
- Kairat vs Olympiacos (10:30 horas / Astana Arena / ESPN)
- Bayern Múnich vs Sporting Lisboa (12:45 horas / Allianza Arena / ESPN)
- Inter vs Liverpool (15:00 horas / estadio de San Siro / ESPN)
- Atalanta vs Chelsea (15:00 horas / New Balance Arena / ESPN 3)
- Tottenham vs Slavia Praga ( 15:00 horas / Tottenham Hotspur Stadium / ESPN 4)
- Barcelona vs Eintracht Frankfurt (15:00 horas / Spotify Camp Nou / ESPN 2)
- PSV vs Atlético de Madrid (15:00 horas / Philips Stadion / ESPN 5)
- Monaco vs Galatasaray (15:00 horas / estadio Luis II / ESPN 7)
- Union Saint-Gilloise vs Marsella (15:00 horas / Lotto Park / ESPN 6)
Partidos del Mundial de Clubes de vóley
- Dentil Praia Clube vs Zamalek SC (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / Latina y VBTV)
- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Orlando Valkyries (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / Latina y VBTV)
- Savino Del Bene Scandicci vs VC Zhetysu de Kazajistán (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / Latina y VBTV)
- Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / Latina y VBTV)
Partidos del fútbol boliviano
- Jorge Wilstermann vs GV San José (18:00 horas / estadio Félix Capriles)
Partidos de la Champions League Femenina
- SNK ST. Polten vs Juventus (12:45 horas / NV Arena / Disney Plus)
- PSG vs Oud-Heverlee Leuven (15:00 horas / Parque de Los Príncipes / Disney Plus)
- Arsenal vs Football Club Twente (15:00 horas / Meadow Park / Disney Plus)
- Real Madrid vs Wolfsburgo (15:00 horas / estadio Alfredo Di Stefano / Disney Plus)