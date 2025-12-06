Perú Deportes

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7
Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este sábado 6 de diciembre arranca una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, la cual promete tener grandes partidos e inesperados resultados que alteren la tabla de posiciones a mitad de la primera fase del certamen nacional. Solo habrá cinco duelos por la ausencia de Alianza Lima.

Cada vez la etapa 1 se acerca a su final y se han formado distintos grupos de acuerdo a su rendimiento. Están los que luchan por mantenerse entre los primeros, como es el caso del mismo Alianza, Universitario de Deportes, Universidad San Martín y Regatas Lima, los cuales son los favoritos para pelear por el título de la presente edición.

Después, vienen las sorpresas del campeonato, como Atlético Atenea y Deportivo Géminis, aunque conforme avanzan las jornadas pierden poder y peso en el certamen doméstico. Deberán aprovechar los compromisos de la fecha 7 para ratificar su cartel de animadores y sobre todo escalar posiciones.

Asimismo, hay un grupo de elencos que no vienen teniendo el mejor rendimiento en este tiempo, como es el caso puntual de Kazoku No Perú, actual colero de la competición y que no ha podido ganar ninguno compromiso. Al igual que Deportivo Soan y Deportivo Wanka, los cuales si bien han registrado una victoria, tienen muchas derrotas en su haber.

Las pumas ganan el tercer set 25-22 a Olva Latino. | Latina

Programación y resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 6 de diciembre

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Olva Latino vs Regatas Lima (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Géminis vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 7 de diciembre

- Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú (12:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Universitario de Deportes (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Pase lo que pase en la fecha 7, Alianza Lima se mantendrá en el primer lugar de la tabla de posiciones, debido a su invicto en lo que va del campeonato. Lo que podría pasar es que Universitario reduzca su distancia y se ponga a cinco unidades con un partido menos que las ‘blanquiazules’.

En la parte de abajo, Kazoku No Perú -recién ascendido en esta temporada- no había podido sumar triunfo alguno hasta el momento, lo que lo mantiene en el fondo apenas con una unidad. El elenco con raíces japonesas es el principal candidato a perder la categoría.

Así marcha la tabla de
Así marcha la tabla de posiciones luego de terminar la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Por qué Alianza Lima no jugará la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima adelantó dos fechas de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, debido a que su participación en el Mundial de Clubes comenzará este martes 9 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

En sus compromisos por la jornada 7 y 8, las ‘blanquiazules’ supieron imponerse a Circolo Sportivo Italiano (3-0) y Deportivo Soan (3-1), correspondientemente. Estos resultados las ayudaron a mantenerse en la cima de la tabla.

El ‘equipo del pueblo’ hará su debut en la máxima competición de voleibol a nivel equipos durante el inicio de la próxima semana. Su rival de turno será nada menos que Osasco Sao Cristóvao Saúde, anfitrión y vigente campeón de Brasil.

