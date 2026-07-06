Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Los jugadores ingleses festejan la victoria y el pase a cuartos de final, que se contrasta con la desazón mexicana (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial 2026 comienza a ponerse más estrecho. Poco a poco, las 48 selecciones van quedando en el camino y la carrera para saber quiénes llegarán a la gran final del próximo 19 de julio se acorta en un listado de ocho candidatos, de los cuales cuatro de ellos ya están confirmados: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra.

Anoche, el sueño de México llegó a su fin. El Tri intentó y luchó hasta el final, pero terminó cayendo 3-2 frente a Inglaterra y no pudo acceder a los cuartos de final. Fue la tercera derrota oficial en el Estadio Azteca y la primera en la historia de los Mundiales.

España, por su parte, mantiene vivas sus esperanzas y afina los detalles de cara al partidazo que tendrá este lunes frente a Portugal. Luego de un último entrenamiento, Luis de la Fuente define el once titular. Se espera que sea un equipo similar al que puso en la goleada contra Austria.

La selección argentina también se prepara para su partido de octavos de final ante Egipto. En las primeras horas de la jornada aterrizó en Atlanta, luego de una demora por tormentas eléctricas. Se espera un gran número de hinchas albicelestes. Lionel Scaloni realizará algunas variantes respecto al equipo que venció 3-2 a Cabo Verde, pero aún no han sido confirmadas.

Mientras que Colombia tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Vancouver de cara al duelo que tendrán este martes frente a Suiza. La jornada incluyó ejercicios preventivos y de movilidad en el gimnasio, seguidos de un circuito de coordinación y de pelota. El elenco de Néstor Lorenzo busca meterse entre los ocho mejores del mundo, tratando de repetir lo sucedido hace 12 años.

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