Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Los octavos de final continúan este lunes con dos partidazos. En cuartos, ya esperan Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra

Guardar
Google icon
Los jugadores ingleses festejan la victoria y el pase a cuartos de final, que se contrasta con la desazón mexicana (REUTERS/Paul Childs)
Los jugadores ingleses festejan la victoria y el pase a cuartos de final, que se contrasta con la desazón mexicana (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial 2026 comienza a ponerse más estrecho. Poco a poco, las 48 selecciones van quedando en el camino y la carrera para saber quiénes llegarán a la gran final del próximo 19 de julio se acorta en un listado de ocho candidatos, de los cuales cuatro de ellos ya están confirmados: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra.

Anoche, el sueño de México llegó a su fin. El Tri intentó y luchó hasta el final, pero terminó cayendo 3-2 frente a Inglaterra y no pudo acceder a los cuartos de final. Fue la tercera derrota oficial en el Estadio Azteca y la primera en la historia de los Mundiales.

España, por su parte, mantiene vivas sus esperanzas y afina los detalles de cara al partidazo que tendrá este lunes frente a Portugal. Luego de un último entrenamiento, Luis de la Fuente define el once titular. Se espera que sea un equipo similar al que puso en la goleada contra Austria.

La selección argentina también se prepara para su partido de octavos de final ante Egipto. En las primeras horas de la jornada aterrizó en Atlanta, luego de una demora por tormentas eléctricas. Se espera un gran número de hinchas albicelestes. Lionel Scaloni realizará algunas variantes respecto al equipo que venció 3-2 a Cabo Verde, pero aún no han sido confirmadas.

Mientras que Colombia tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Vancouver de cara al duelo que tendrán este martes frente a Suiza. La jornada incluyó ejercicios preventivos y de movilidad en el gimnasio, seguidos de un circuito de coordinación y de pelota. El elenco de Néstor Lorenzo busca meterse entre los ocho mejores del mundo, tratando de repetir lo sucedido hace 12 años.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

09:49 hsHoy

Los partidos del día: 6 de julio

España vs. Portugal

  • México: 13:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

Estados Unidos vs. Bélgica

  • México: 18:00
  • Colombia: 19:00
  • Argentina: 21:00
  • España: 02:00 (martes)

Los partidos del día: 6 de julio (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)
Los partidos del día: 6 de julio (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)
09:46 hsHoy

“El sueño termina aquí”: Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana y pasa relevo a Rafa Márquez

El técnico Javier Aguirre cerró su tercera etapa al frente del Tri con una derrota 3-2 ante Inglaterra en el Azteca

Javier Aguirre se despidió de la selección mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026: "El sueño termina aquí", dijo el técnico de 67 años, quien entrega el mando a Rafael Márquez. (Rodrigo Oropeza / AFP)
Javier Aguirre se despidió de la selección mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026: "El sueño termina aquí", dijo el técnico de 67 años, quien entrega el mando a Rafael Márquez. (Rodrigo Oropeza / AFP)

Javier Aguirre se despidió este domingo de la Selección Mexicana con una derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, en el estadio Azteca. “El sueño termina aquí”, dijo el técnico de 67 años en rueda de prensa. Fue su último partido al frente del Tri y el último que dirigió en ese estadio, donde cerró su tercera etapa como seleccionador de México.

Leer la nota completa
09:42 hsHoy

Un cabezazo letal y una definición desde afuera del area: los golazos de Haaland que dejaron a Brasil afuera del Mundial

Dos acciones separadas por diez minutos bastaron para que el noruego sentenciara el partido ante la Verdeamarela

Haaland se arrojó al piso y conectó de primera intención tras el centro rasante de Schjelderup, quien había superado a Endrick por la banda izquierda (REUTERS/Dylan Martinez)
Haaland se arrojó al piso y conectó de primera intención tras el centro rasante de Schjelderup, quien había superado a Endrick por la banda izquierda (REUTERS/Dylan Martinez)

Erling Haaland necesitó dos acciones para escribir una de las páginas más recordadas de los octavos de final del Mundial 2026: un anticipo de cabeza al ras del piso en el minuto 79 y un remate cruzado de zurda al minuto 89 que selló el 2-0 de Noruega ante Brasil en Nueva York.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Grupos Mundial 2026Últimas noticiasArgentinaBrasilColombiaEspañaMéxicoEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas noticias

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

En una entrevista para el pódcast Beast Mode On, el técnico portugués reconstruyó su biografía desde la infancia hasta sus pasos por cinco ligas, y dijo que quiere dirigir a un combinado nacional más adelante

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La IA del presente nos propone un fútbol perfecto, pero nos deja huérfanos de la imperfección. Una reflexión sobre cómo los algoritmos de hoy habrían cambiado la historia, el ADN y el sentido de reparación simbólica de los que fuimos jóvenes en el 86

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

El defensor argentino volvió a tener palabras de agradecimiento hacia su familia, compuesta por su hija Aurora y la entrerriana de 28 años con quien comparte una relación desde la adolescencia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Agustín Alberti, el dueño de La Mantequería, recibió a Infobae en el mismo local donde el astro rosarino junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos pasan a buscar esas famosas medialunas que lo devuelven a la Argentina cada vez que prueban un bocado

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly

Sergio Rinland estuvo en nueve equipos. Por qué domina Mercedes y Aston Martin está tan lejos. Cómo sería su auto ideal de la Máxima para mejorar las carreras y el sueño de un equipo argentino

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ola polar, neblina y algunas lluvias: cómo estará el tiempo en la segunda semana de julio

Ola polar, neblina y algunas lluvias: cómo estará el tiempo en la segunda semana de julio

5 beneficios comprobados de los tomates cherry para la salud, según la ciencia

ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 3

Con el fin de las PASO y un plan para pagar la deuda, Milei prepara el terreno para la batalla por la reelección

El asesino invisible de Tokio: 4 homicidios en una casa, una escena cargada de evidencia y ningún sospechoso identificado

INFOBAE AMÉRICA

Antonio Banderas y su etapa más dura en Hollywood: trabajo extremo, crisis personal y un infarto en 2017

Antonio Banderas y su etapa más dura en Hollywood: trabajo extremo, crisis personal y un infarto en 2017

La película que Harrison Ford estuvo a punto de protagonizar en 1969, pero un estudio le cerró la puerta

El antes y el después del elenco de “Legalmente rubia”, a 25 años de su estreno

Dwayne Johnson confirma que Disney tiene entre sus planes “Moana 3″

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

DEPORTES

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly