Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 6 de julio, partidos, fixture, resultados y el minuto a minuto de la jornada

El Mundial 2026 comienza a ponerse más estrecho. Poco a poco, las 48 selecciones van quedando en el camino y la carrera para saber quiénes llegarán a la gran final del próximo 19 de julio se acorta en un listado de ocho candidatos, de los cuales cuatro de ellos ya están confirmados: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra.
Anoche, el sueño de México llegó a su fin. El Tri intentó y luchó hasta el final, pero terminó cayendo 3-2 frente a Inglaterra y no pudo acceder a los cuartos de final. Fue la tercera derrota oficial en el Estadio Azteca y la primera en la historia de los Mundiales.
España, por su parte, mantiene vivas sus esperanzas y afina los detalles de cara al partidazo que tendrá este lunes frente a Portugal. Luego de un último entrenamiento, Luis de la Fuente define el once titular. Se espera que sea un equipo similar al que puso en la goleada contra Austria.
La selección argentina también se prepara para su partido de octavos de final ante Egipto. En las primeras horas de la jornada aterrizó en Atlanta, luego de una demora por tormentas eléctricas. Se espera un gran número de hinchas albicelestes. Lionel Scaloni realizará algunas variantes respecto al equipo que venció 3-2 a Cabo Verde, pero aún no han sido confirmadas.
Mientras que Colombia tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Vancouver de cara al duelo que tendrán este martes frente a Suiza. La jornada incluyó ejercicios preventivos y de movilidad en el gimnasio, seguidos de un circuito de coordinación y de pelota. El elenco de Néstor Lorenzo busca meterse entre los ocho mejores del mundo, tratando de repetir lo sucedido hace 12 años.
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
Los partidos del día: 6 de julio
España vs. Portugal
- México: 13:00
- Colombia: 14:00
- Argentina: 16:00
- España: 21:00
Estados Unidos vs. Bélgica
- México: 18:00
- Colombia: 19:00
- Argentina: 21:00
- España: 02:00 (martes)
Javier Aguirre se despidió este domingo de la Selección Mexicana con una derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, en el estadio Azteca. “El sueño termina aquí”, dijo el técnico de 67 años en rueda de prensa. Fue su último partido al frente del Tri y el último que dirigió en ese estadio, donde cerró su tercera etapa como seleccionador de México.
Erling Haaland necesitó dos acciones para escribir una de las páginas más recordadas de los octavos de final del Mundial 2026: un anticipo de cabeza al ras del piso en el minuto 79 y un remate cruzado de zurda al minuto 89 que selló el 2-0 de Noruega ante Brasil en Nueva York.