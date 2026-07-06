Qué se celebra el 6 de julio en el Perú: una fecha que reúne la independencia, la educación pública y la formación de un Estado incierto

La fecha recuerda la salida de La Serna de Lima, la fundación del centro que originó el Día del Maestro y otros hitos políticos, culturales y deportivos del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de julio reúne diversos hechos históricos y figuras relevantes para el Perú. En 1821, el virrey José de la Serna abandonó Lima ante el avance del Ejército Libertador, hecho que facilitó la proclamación de la Independencia.

En 1822, José de San Martín fundó la primera Escuela Normal del país, dando origen del actual Día del Maestro. En 1828 se firmó el Tratado de Piquiza entre Perú y Bolivia, que reorganizó el escenario político regional.

También se recuerda la muerte de La Serna en 1830 y nacimientos de figuras como Luis Cruzado, Fernando Velit Sabattini, Lucy Smith y Fernando Bacilio, además del fallecimiento de Enrique Congrains.

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6 de julio de 1821 - el virrey José de la Serna abandona Lima y acelera el camino hacia la Independencia

La retirada de José de la Serna marcó un momento decisivo para la independencia peruana. Su salida dejó el camino libre para el ingreso del Ejército Libertador a la capital. (Juan Lepiani)

El 6 de julio de 1821 culminó la retirada del virrey José de la Serna de Lima junto con las fuerzas realistas, ante el avance del Ejército Libertador dirigido por José de San Martín.

La decisión buscó reorganizar la resistencia en la sierra central y, más tarde, en el Cusco. La evacuación dejó la capital sin el principal respaldo militar español, lo que facilitó el ingreso de San Martín y la posterior proclamación de la Independencia del Perú, el 28 de julio de ese año. Sin embargo, el conflicto continuó hasta la decisiva Batalla de Ayacucho, en 1824.

6 de julio de 1822 - José de San Martín crea la primera Escuela Normal del Perú para formar maestros

La educación peruana dio un paso histórico cuando José de San Martín impulsó la creación de la primera Escuela Normal, origen de la formación docente en el país. (Runa Chay Perú)

El 6 de julio de 1822, el general José de San Martín fundó la primera Escuela Normal del Perú, denominada Escuela Normal de Preceptores, destinada a la formación de docentes varones.

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La institución comenzó a funcionar en el antiguo colegio de Santo Tomás, en Lima, y adoptó el sistema de enseñanza mutua o lancasteriano, bajo la dirección del educador Diego Thomson.

Con el paso del tiempo, la escuela evolucionó hasta convertirse en la actual Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En homenaje a este acontecimiento, cada 6 de julio se celebra el Día del Maestro en el Perú.

6 de julio de 1828 - Perú y Bolivia firman el Tratado de Piquiza que puso fin a la intervención peruana

El Tratado de Piquiza redefinió las relaciones entre Perú y Bolivia al poner fin a la intervención militar y abrir una nueva etapa política para ambos países. (Puskechina)

El 6 de julio de 1828 se firmó el Tratado de Piquiza entre los representantes del Perú y Bolivia, acuerdo que puso fin a la intervención militar peruana en territorio boliviano.

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El pacto estableció la retirada de las tropas grancolombianas y peruanas, la convocatoria de un congreso para reorganizar el gobierno boliviano y la revisión de la Constitución vigente. Además, abrió paso a nuevas relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como consecuencia, Antonio José de Sucre dejó la presidencia de Bolivia y partió al exilio, mientras se consolidaba un nuevo escenario político en la joven república.

6 de julio de 1830 - muere José de la Serna, último virrey del Perú y figura clave del fin del dominio español

La muerte de José de la Serna cerró la vida del último virrey del Perú, protagonista de los años finales del dominio español y de la guerra por la independencia. (Palacio del virrey Laserna, Jeréz de la Frontera)

José de la Serna falleció el 6 de julio de 1830 en Cádiz, España. Fue el último virrey del Perú durante la etapa final de la independencia, cuando encabezó la resistencia realista frente al avance del Ejército Libertador liderado por José de San Martín y, posteriormente, Simón Bolívar.

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Su gobierno estuvo marcado por la guerra, la fragmentación del poder colonial y el repliegue hacia la sierra sur peruana.

Tras la derrota definitiva del virreinato en Ayacucho en 1824, su figura quedó asociada al cierre del dominio español en Sudamérica. Murió en el exilio años después del fin del conflicto.

6 de julio de 1925 - nace Fernando Velit Sabattini, militar y ministro del Interior del Perú

Fernando Velit Sabattini construyó una extensa carrera militar que lo llevó a ocupar el Ministerio del Interior durante una etapa clave de la historia política peruana. (Caretas)

Fernando Velit Sabattini nació el 6 de julio de 1925 en Chincha, Ica. Desarrolló una destacada carrera militar hasta alcanzar el grado de general del Ejército Peruano.

Durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ejerció como ministro del Interior entre 1978 y 1980, en una etapa marcada por la transición hacia el retorno de la democracia. También ocupó importantes cargos vinculados al sistema de inteligencia militar.

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Tras dejar la vida pública, permaneció alejado de la actividad política. Falleció en Lima el 20 de agosto de 2018, dejando una trayectoria ligada al Ejército y a la administración del Estado peruano.

6 de julio de 1926 - nace Lucy Smith, la inolvidable estrella del radioteatro peruano

Lucy Smith conquistó la radio peruana con una voz que marcó época y la convirtió en una de las artistas más queridas del radioteatro nacional. (El Cancionero de Lima)

Lucy Smith nació el 6 de julio de 1926 en Bolivia, pero desde muy pequeña se estableció en el Perú, donde desarrolló una destacada carrera artística.

Debutó en la radio cuando tenía apenas 11 años y pronto se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música internacional y el radioteatro. Su talento la llevó a alcanzar gran popularidad durante la década de 1940, aunque nunca llegó a grabar discos.

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Su vida se truncó el 1 de enero de 1950, a los 23 años, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas, dejando una huella imborrable en la radio peruana.

6 de julio de 1941 - nace Luis Cruzado, figura histórica de Universitario y mundialista con Perú

Recordado por su elegancia en el mediocampo, Luis Cruzado fue protagonista de una de las etapas más exitosas de Universitario y del fútbol peruano. (Universitario de Deportes)

Luis Cruzado Sánchez nació el 6 de julio de 1941 en Lima y se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados del fútbol peruano.

Formado en Universitario de Deportes, conquistó siete títulos nacionales y fue pieza clave del equipo durante las décadas de 1960 y 1970. Con la selección peruana disputó 26 partidos internacionales y formó parte del plantel que alcanzó los cuartos de final del Mundial de México 1970.

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Tras retirarse como futbolista, inició una carrera como director técnico. Falleció el 14 de febrero de 2013, dejando un legado imborrable en el balompié nacional.

6 de julio de 1965 - nace Fernando Bacilio, el actor peruano más premiado del cine nacional

Con una destacada trayectoria en cine y teatro, Fernando Bacilio se consolidó como uno de los actores peruanos con mayor reconocimiento fuera del país. (Andina)

Fernando Bacilio nació el 6 de julio de 1965 en Trujillo y se consolidó como una de las figuras más destacadas del cine peruano.

Alcanzó reconocimiento internacional por su papel protagónico en la película El mudo, interpretación que le valió premios como mejor actor en festivales de Locarno, Cartagena, BAFICI, Minsk y Unasur.

Gracias a esos galardones es considerado el actor más premiado del cine peruano. Además de su trabajo en teatro, ha participado en producciones como Chicama, Desaparecer, Un mundo para Julius, Tiempos futuros y La Pampa.

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6 de julio de 1970 - nace Johnny Orosco, líder de Néctar y figura icónica de la cumbia peruana

La historia de Johnny Orosco quedó ligada para siempre a Néctar, grupo que marcó una época y conquistó al público con inolvidables éxitos tropicales. (APDAYC)

Johnny Orosco nació el 6 de julio de 1977 en el Perú y se convirtió en uno de los referentes más importantes de la cumbia nacional.

Fue fundador y líder del grupo Néctar, con el que alcanzó gran popularidad a inicios de los años 2000 gracias a temas que marcaron la escena tropical peruana. Su carisma y presencia escénica consolidaron a la agrupación dentro y fuera del país, logrando giras internacionales.

Su vida terminó trágicamente el 13 de mayo de 2007 en un accidente de tránsito en Argentina, dejando una huella profunda en la música popular peruana.

6 de julio de 2009 - muere Enrique Congrains, pionero de la narrativa urbana peruana

Enrique Congrains transformó la literatura nacional al retratar con realismo la vida en los barrios populares y los cambios sociales del Perú moderno. (Santiago Nattino)

Enrique Congrains Martín falleció el 6 de julio de 2009 en México, dejando un legado fundamental en la literatura peruana contemporánea.

Considerado uno de los principales exponentes de la narrativa urbana, su obra retrató con crudeza y realismo la vida en los barrios marginales de Lima y los procesos de migración interna.

Libros como Lima, hora cero y No una, sino muchas muertes marcaron un quiebre estético en la narrativa nacional al incorporar personajes populares y escenarios urbanos poco explorados hasta entonces. Su trabajo influyó en generaciones posteriores de escritores en el Perú y América Latina.