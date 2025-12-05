Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo.

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde los 42 clasificados y las selecciones que se encuentran en el repechaje conocieron a sus rivales en la nueva edición del máximo torneo de FIFA, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Francia, la actual subcampeona, ya sabe a qué escuadras nacionales enfrentará en esta Copa del Mundo, en la cual buscará su revancha tras perder su bicampeonato a manos de Argentina en Qatar 2022. Su camino en esta primera etapa no será nada sencillo.

Didier Deschamps y compañía se situaron en el Grupo I, junto a Senegal, Noruega y una selección más procedente al repechaje continental. Los tres elencos que pelearán por este último boleto serán Irak, Surinam y Bolivia. El cuarto integrante de esta serie se definirá en marzo del 2026.

El primero en mención parte con ventaja ante las otras dos, pues clasificó a la final de la repesca por su posición en el ránking. Los ‘suriboys’ y la ‘verde’ disputarán una semifinal para ver qué conjunto avanza de ronda y posteriormente choca con los asiáticos.

Mbappe vs Haaland

Lo más atractivo del Grupo I será ver un duelo entre Francia y Noruega, sobre todo el duelo individual conformado por Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos son los goleadores de sus selecciones y gozan de un presente exitoso en los clubes más importantes del fútbol europeo.

Para Haaland será una participación especial. Y es que el jugador del Manchester City rompió una mala racha de 27 años sin clasificar a una Copa del Mundo. Ahora, registrará su debut en un certamen de esta magnitud y por qué no su primer gol.

Por el lado de Mbappé, el delantero de Real Madrid va por su segundo trofeo en este torneo. En Rusia 2018, con apenas 19 años, conquistó su primer Mundial, ganándole la final a Croacia con un abultado marcador (4-2). Él hizo uno de los tantos aquella tarde.

¿Cuándo se define al último integrante del Grupo de Francia?

La semifinal entre Bolivia y Surinam se disputará el jueves 26 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio BBVA de Monterrey. Mientras que la final protagonizada por el ganador del primer duelo e Irak está programada para el martes 31 de marzo a las 21:00 horas. Ese día se conocerá al cuarto y último integrante del grupo de Francia.

Todos los grupos del Mundial 2026

- Grupo A: México, República de Corea, Sudáfrica y Repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repesca europea B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repesca europea C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repesca internacional grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

