En qué bombo está Francia para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber de los ‘galos’ antes del evento FIFA

En qué bombo está Francia para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA oficializó la fecha y el horario para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México: se realizará este viernes 5 de diciembre. Esta edición marca un hito al incrementarse a 48 selecciones participantes, dejando atrás el tradicional esquema de treinta y dos equipos. Actualmente, ya se conocen cuarenta y dos países clasificados de manera directa, mientras que aún quedan seis cupos por definirse, los cuales se repartirán a través de dos repechajes previstos para marzo de 2026.

El repechaje intercontinental, fijado para desarrollarse en México, otorgará dos accesos directos al campeonato. Por su parte, la UEFA organizará un repechaje que permitirá completar los cuatro lugares que restan. La organización internacional también especificó el procedimiento que seguirá el sorteo, del que dependerá la conformación de los grupos y los rivales iniciales de cada nación participante.

El torneo comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, extendiendo la tradicional duración de la Copa del Mundo. La ampliación a cuarenta y ocho equipos implica ajustes significativos en la forma de clasificar y en la estructura de la competencia, por lo que el interés global se concentra ahora en cómo se llevarán adelante estos cambios históricos.

Fútbol Fútbol - Sorteos de la repesca de la Copa del Mundo y de la repesca europea - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza- 20 de noviembre de 2025 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa del Mundo tras el sorteo REUTERS/Denis Balibouse

¿En qué bombo está Francia para el sorteo del Mundial 2026?

Francia logró la clasificación al Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Ucrania el 13 de noviembre de 2025 en el Parc des Princes. Kylian Mbappé anotó dos veces, mientras que Michael Olise y Hugo Ekitiké completaron el marcador. El equipo finalizó las eliminatorias de la UEFA como líder del Grupo D con dieciséis puntos, distancia que aseguró el pase directo y un amplio margen sobre sus rivales. De este modo, “Les Bleus” ratificaron su jerarquía internacional y estarán en el evento mundialista estadounidense, mexicano y canadiense en 2026.

El equipo de Mbappé se encuentra en el Bombo 1 junto a Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

El conjunto de Francia, con el entrenador Didier Deschamps en el centro, celebrando el acceso al Mundial 2026. - Crédito: FIFA

Equipos que están en el bombo de Francia en el sorteo del Mundial 2026

- Estados Unidos: Dentro de los organizadores, los estadounidenses sobresalen por la expectativa generada de cara a su duodécima participación mundialista. El equipo busca superar la actuación de 1994, cuando alcanzó los octavos de final como local, y recuerda como hito su llegada a semifinales en el certamen inaugural.

- México: Figura como uno de los países anfitriones en la próxima Copa del Mundo. Participará en su décima octava edición consecutiva, una racha ininterrumpida desde Italia 1990. Para el equipo, el desafío principal será avanzar más allá de los cuartos de final, instancia que alcanzó en 1970 y 1986, ambas ocasiones cuando actuó como local.

- Canadá: Completa el trío de anfitriones en esta edición de la Copa del Mundo, estableciendo así un “récord” al contar con tres sedes. Este será su tercer Mundial, el segundo de manera consecutiva, y el seleccionado canadiense apunta a avanzar por primera vez más allá de la ronda inicial.

James Rodríguez hizo parte de las imágenes promocionales sobre la fase de grupos del mundial - crédito FIFA

- Argentina: El vigente campeón mundial y doble monarca sudamericano obtuvo la clasificación encabezando con holgura las Eliminatorias de Conmebol. Se prepara para disputar su decimonoveno Mundial, manteniendo una presencia ininterrumpida desde 1970, con el objetivo de conquistar su cuarto título en la historia del torneo.

- España: Líder del ranking FIFA y campeón europeo vigente, la selección española parte como favorito en el próximo Mundial. Con participación continua desde 1974, la selección aspira a sumar un segundo trofeo tras el logrado en Sudáfrica 2010, fortalecida por su desempeño reciente en el continente.

- Francia: Finalista en la última edición y campeón en 2018, Francia encadena presencias mundialistas desde 1994. En la cita de 2026, la selección buscará sumar la tercera estrella a su palmarés, reforzando su estatus entre las potencias del fútbol internacional.

El plantel de Francia afrontando un encuentro oficial. - Crédito: AFP

- Inglaterra: El primer europeo en obtener su boleto buscará conquistar su segunda Copa del Mundo tras coronarse anfitrión en 1966. Inglaterra afrontará su decimoséptima participación en el certamen, manteniendo presencia ininterrumpida desde 1994, cuando Estados Unidos organizó el torneo y la selección inglesa no logró clasificar.

- Brasil: Aunque ha atravesado períodos de rendimiento inconsistente, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti será cabeza de serie en el próximo Mundial. Brasil destaca como la única selección presente en todas las ediciones y ostenta el mayor número de títulos obtenidos: suma cinco consagraciones en la historia del torneo.

- Portugal: Liderado por Cristiano Ronaldo, disputará su noveno Mundial y el séptimo de forma continua. Las semifinales obtenidas en Inglaterra 1966 y Alemania 2006 representan sus mejores resultados históricos. El equipo mantiene firme su objetivo: conquistar por primera vez el trofeo más importante del fútbol internacional.

FOTO DE ARCHIVO: El portugués Cristiano Ronaldo celebra el primer gol de su equipo durante el partido contra Hungría por el Grupo F de las eliminatorias de la UEFA a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal. 14 de octubre de 2025 REUTERS/Pedro Nunes/Archivo

- Países Bajos: Aseguró su presencia por duodécima vez en la Copa del Mundo tras una clasificación holgada. El equipo anhela conquistar su primer campeonato, tras haber disputado tres finales.

- Alemania: Tetracampeón mundial, afronta su vigésima primera participación consecutiva tras dos eliminaciones seguidas en fase de grupos desde su consagración en Brasil 2014, decidido a recuperar protagonismo.

- Bélgica: Volverá a figurar como cabeza de serie en su decimoquinta participación mundialista, y la cuarta en línea. El equipo aspira a igualar o mejorar su histórico tercer lugar alcanzado en Rusia 2018.