Felipe Vizeu confesó detalles de su rendimiento en Sporting Cristal y espera su revancha en 2026: “Conmigo no puede ser diferente”

El delantero brasileño habló de sus primeros meses en el cuadro 'celeste' y de lo que espera la próxima temporada. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal se prepara para los partidos de la primera etapa del ‘playoff’ ante Alianza Lima. De hecho, la ida se disputará el martes 2 de noviembre y existe una gran expectativa por cómo pueda responder el cuadro ‘celeste’, que pretende dar un gran paso en su objetivo de ser ‘Perú 2′. Justamente, uno de los jugadores de lo que se tiene una enorme expectativa es Felipe Vizeu, que no ha podido destacar. En ese sentido, el delantero brasileño confesó detalles de su rendimiento y espera su revancha en 2026.

“El profesor Autuori está siempre conversando con nosotros, siempre buscando sacar lo mejor de todos. Entonces, ahora sabemos la importancia de este partido para pelear hasta el final para que podemos ganar”, fueron sus primeras palabras en entrevista con ‘L1 Radio’.

El atacante de 28 años señaló que la preparación para enfrentar al elenco ‘íntimo’ ha sido exhaustiva, con la misión de solventar el reto ante un rival de jerarquía en una instancia donde la exigencia es máxima. El ganador se verá las caras con Cusco FC para intentar conseguir el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores el siguiente año.

“Tenemos que entender nuestro compromiso, lo que tenemos que hacer. Entonces estamos trabajando mucho con un foco total en este partido para que podamos sacarlo adelante y ganarlo. Sabemos que es un clásico, son partidos difíciles, con buenos jugadores, pero acá también estamos peleando, estamos trabajando mucho y sabemos que este es nuestro foco principal: ganar los dos partidos”, dijo Vizeu.

Felipe Vizeu ha venido trabajando y apunta a ser considerado en Sporting Cristal para el duelo ante Alianza Lima. - créditos: Sporting Cristal

Sin duda, Sporting Cristal tiene la consigna de vencer a Alianza Lima y luego a Cusco FC para insertarse el máximo torneo de clubes de Conmebol. El hecho de ser ‘Perú 2′ le permitirá a la dirigencia utilizar el millonario ingreso económico para reforzar al plantel de cara al 2026, teniendo a Luis Advíncula como uno de los focos principales.

Felipe Vizeu sobre su revancha con Sporting Cristal en 2026

Ahí fue cuando Felipe Vizeu reconoció que la próxima temporada será determinante para su carrera en Sporting Cristal, ya que podrá afrontar una pretemporada y alcanzar mayor integración con el plantel. “¿Con una pretemporada va a rendir mejor en 2026? Claro, totalmente. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo de adaptación y eso se pasa con todos. Todos los jugadores que salen de su país o que llegan a un nuevo sitio, tienen que pasar por esta adaptación. Y conmigo no es diferente”, explicó el futbolista que en siete partidos solo ha anotado dos goles y no ha podido asentarse como titular indiscutible.

“A pesar de tener experiencia, de haber jugado en grandes clubes también, eso no es diferente. Conmigo no puede ser diferente. Entonces estoy tranquilo. Soy un jugador de experiencia, sé que puedo ayudar mucho y, haciendo una pretemporada con todos los jugadores juntos, me puede ayudar más”, añadió.

El delantero brasileño puso el 2-0 ante los 'zorros'. (Video: L1MAX)

Felipe Vizeu sobre su estilo de juego

Sobre su estilo de juego, Felipe Vizeu confesó ser un delantero que sale del área para colaborar con el juego. “(Paulo Autuori) él me pide también, pero es una característica mía. Soy un jugador que siempre jugaba saliendo. Muchos entrenadores me pedían eso porque en Brasil sabíamos que ahora no hay muchos jugadores que jueguen solo ahí, fijo. Si paramos para mirar ahora, tenemos creo que a Pedro en Flamengo, no hay muchos delanteros ahí que se queden siempre parados”, precisó.

El nacido en Río de Janeiro defendió el valor de su polifuncionalidad y se comprometió a aportar tanto en el armado de las jugadas como en la definición. “Por ser un jugador, con experiencia pero joven aún, tengo esa movilidad, tengo este valor de estar con el balón, de hacer las jugadas, de ayudar a mi equipo también haciendo estas jugadas, no solo con goles. Entonces, me siento en la obligación de hacer eso. A veces cuando miro que el balón no está llegando tanto, me voy ahí para ayudar. Este último partido que jugué en casa, vimos eso, que en la primera jugada, pegué un balón en media cancha ahí y me fui con la jugada corta con mi compañero y hacíamos goles de esa manera”, declaró.