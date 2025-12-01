Perú Deportes

El trabajo formativo de San Martín rinde frutos a nivel internacional: campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley Sub 16

El equipo juvenil ‘santo’ mostró carácter en una final vibrante de cinco sets y posicionó al Perú en lo más alto del podio continental

San Martín se coronó campeón
San Martín se coronó campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley Sub 16. Crédito: Prensa USMP

En una final para el recuerdo disputada en Chapadmalal, Argentina, la Universidad San Martín de Porres (USMP) volvió a demostrar por qué es una de las instituciones formativas más sólidas del vóley peruano. Su equipo sub 16 brilló a nivel internacional, tras coronarse campeón del Sudamericano de Clubes de la categoría tras superar en un dramático 3-2 al Club Atlético San Isidro de Córdoba.

El conjunto peruano arrancó la definición con un nivel altísimo: solidez en recepción, eficacia en ataque y un orden táctico que le permitió adueñarse de los dos primeros sets por 25-18 y 27-25. Con esa ventaja, las ‘santas’ parecían encaminarse al título sin sobresaltos, pero las argentinas reaccionaron con determinación.

San Isidro, su rival en esta final del Sudamericano de Clubes Sub 16, mostró temple y una notable mejora en su juego para ganar el tercer parcial por 25-17 y luego el cuarto por 25-23, forzando un ‘tiebreak’ que mantuvo en vilo a todo el coliseo.

En el set definitivo, el elenco argentino empezó firme, impulsado por la remontada. Sin embargo, las dirigidas por Walter Maldonado sacaron a relucir carácter, madurez y sangre fría en los puntos clave. Con ataques precisos, una defensa ordenada y un cierre contundente, las ‘santas’ se impusieron por 15-10, sellando una consagración valiosa para el vóley peruano en bases formativas.

San Martín se subió a
San Martín se subió a lo más alto del podio en el Sudamericano de Clubes Sub 16. Crédito: Prensa USMP

El éxito de San Martín en bases formativas

El título obtenido por el equipo Sub 16 no solo evidencia la calidad de su plantel, sino también el sólido y sostenido trabajo formativo que San Martín ha venido construyendo durante los últimos años. Esta consagración del cuadro ‘santo’ vuelve a colocar al Perú en lo más alto del podio continental y confirma el enorme potencial de una generación que ya empieza a dejar huella en la región.

La jornada sudamericana también reflejó el crecimiento integral del club en todas sus categorías. En la división Sub 14, San Martín volvió a ser protagonista: si bien no alcanzó el campeonato, el equipo de Santa Anita llegó hasta la final y se quedó con un valioso subcampeonato, reafirmando la profundidad y consistencia de su cantera.

Con estos resultados, la institución ‘santa’ ratifica su liderazgo en el desarrollo del vóley juvenil y celebra un logro que trasciende fronteras. El club vuelve a elevar el nombre del Perú en el ámbito sudamericano, consolidándose como una referencia formativa y competitiva en la región.

San Martín posicionó al Perú
San Martín posicionó al Perú en lo más alto. Crédito: Prensa USMP Vóley

San Martín también brilla en mayores

El éxito de San Martín no se limita a sus divisiones formativas. El club de Santa Anita, habitual protagonista de la Liga Nacional y uno de los más laureados del vóley peruano, busca volver al trono esta temporada bajo la dirección del DT brasileño Guilherme Schmitz.

Aunque en la fecha anterior sufrió un duro revés en el clásico ante Regatas —un partido que parecía encaminarse a su favor tras ganar los dos primeros sets—, las ‘santas’ dejaron atrás aquella dolorosa remontada y reencontraron su mejor versión en la sexta jornada disputada el último fin de semana en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

San Martín derrotó por 3-1 a Deportivo Wanka, en un duelo que comenzó cuesta arriba. Tras ceder el primer parcial, el cuadro ‘albo’ reaccionó con solidez y controló los siguientes sets para cerrar el encuentro en el cuarto. Este triunfo le permite mantenerse en el podio de la competición y seguir en la pelea por acercarse a Alianza Lima, único equipo que ha ganado todos sus partidos hasta el momento.

