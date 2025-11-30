Vamos Peerless revela la grave deuda acumulada de la FPV y lanza advertencia: “Está agonizando el vóley masculino”

Andrés Kouri, presidente del club tetracampeón, expuso la gravedad de la situación en el vóley masculino peruano. (Video: Latina)

Vamos Peerless volvió a alzar la voz ante lo que considera un deterioro crítico en el voleibol masculino peruano. El presidente del club, Andrés Kouri, cuestionó con firmeza la reciente actuación de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), no solo por la modificación de la tabla de posiciones horas antes de los cuartos de final, sino también por la prolongada falta de apoyo económico a todos los equipos de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino.

“Lo que queremos es reivindicar al voleibol masculino. Queremos realmente que la federación nos escuche porque está agonizando el masculino”, afirmó el directivo del cuadro tetracampeón en entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, expresando preocupación por el rumbo que ha tomado la gestión dirigida hacia esta rama del deporte con Gino Vegas a la cabeza.

Kouri señaló que Vamos Peerless pasó del tercer al cuarto lugar de la tabla pese a haber terminado la fase regular con más puntos, tras aplicarse a última hora un criterio de clasificación por número de victorias. Según el mandamás del club, esta modificación no fue comunicada formalmente, pese a que la federación aseguró lo contrario.

“Nos pasaron al cuarto lugar por número de victorias, un tema del que realmente no teníamos conocimiento. Ellos han sacado un comunicado señalando que en la reunión del 13 de octubre todos sabían. No es así. En esa reunión solo hubo cuatro delegados y un quinto que llegó tarde. De diez delegados que somos, ni a los presentes y mucho menos a nosotros se nos informó de un cambio tan trascendental”, explicó

Vamos Peerless revela la grave deuda acumulada de la FPV y lanza advertencia. Crédito: FPV

Andres Kouri subrayó que la FPV atribuyó la decisión a estándares internacionales, algo que —según indicó— no es exacto: “Tampoco es cierto que la Federación Internacional lo ha impuesto en todo el mundo”.

Aunque descartó que exista una intención personal detrás de lo ocurrido, sí resaltó la gravedad de la cadena de errores. “Son errores que se han suscitado unos tras otros, pero son graves. La federación tendría que haber asumido su responsabilidad y ver cómo corregir esto sin perjudicar a nadie. Hoy nos ha pasado a nosotros, pero le puede pasar a cualquier club”, remarcó.

Una deuda que supera los 100 mil soles y cinco años sin apoyo

La problemática, sin embargo, no se limita a los criterios deportivos. Andrés Kouri reveló que la FPV mantiene una fuerte deuda acumulada con todos los clubes, producto de premios y taquillas que antes estaban garantizados en las bases del torneo, pero fueron eliminados desde 2023.

“El voleibol masculino sobrevive pobremente de algunas actividades que podemos hacer nosotros, de las academias y, por supuesto, del importante recurso que eran los premios y las taquillas consagradas en las bases. Hasta el 2022 esto fue así. En el 2023 la federación ha quitado esos artículos. Eso es terrible, nos ha quitado todo apoyo económico”, lamentó.

La firme respuesta de Vamos Peerless a la FPV.

Según detalló, solo Vamos Peerless -ganador de los últimos cuatro títulos de la LNSV Masculina- ha dejado de percibir más de 100 mil soles de la federación. “Solo el premio por campeones en cuatro años podría estar entre 50 y 60 mil soles, si se hubiera actuado como toda la vida en el voleibol”, indicó.

Cuando el club pide explicaciones al organismo presidido por Gino Vegas, asegura que obtiene siempre la misma respuesta: “Nos responden que no tienen dinero. Es cierto que encontraron una federación quebrada, pero ya vamos en el quinto año”.

El pedido de cambios urgentes

Para el presidente del tetracampeón, la raíz del problema es una falta de visión y de prioridad hacia el voleibol masculino dentro de la actual administración federativa. “Se necesita un cambio de chip total en la mentalidad, en las decisiones y en la política de la federación. El voleibol tiene dos ramas, masculino y femenino, y ambas deben tener exactamente la misma importancia”, enfatizó.

Kouri solicitó que la federación permita que más actores vinculados al deporte puedan colaborar con soluciones. “Por favor, déjense ayudar. Hemos dicho muchas veces: deleguen a gente que está metida en el voleibol y que quiere sumar. No dediquemos todos los esfuerzos al femenino. El masculino necesita atención concreta, menos palabras y más acciones”, sentenció.