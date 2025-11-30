Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina.

Este martes 2 de noviembre, la selección de Perú femenina medirá fuerzas ante Venezuela en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Lara. Conviene destacar que este torneo otorga dos pasajes directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027, así como dos lugares al repechaje intercontinental.

De momento, el combinado nacional se ubica en el sexto lugar de la clasificación luego de lograr su primera victoria en el certamen. En su debut, cayó por 4-1 ante Colombia, pero viene de una victoria memorable frente a Chile en Cusco. La alegría en el Garcilaso de la Vega significó más que tres puntos, pues Perú no ganaba un encuentro oficial después de 19 años.

El la Ciudad Imperial, el conjunto dirigido por el argentino Antonio Spinelli se impuso con un marcador de 3-1. Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape anotaron sus nombres en el luminoso. Nayadet López había emparejado la cuenta parcialmente para las sureñas.

Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

Bicalpe, delantera centro de FBC Melgar, firmó una actuación destacada en el verde del Garcilaso de la Vega. La atacante aseguró, en conversación con los medios de comunicación, que el objetivo en Barquisimeto es “traer los tres puntos”.

Por otro lado, el representativo venezolano registra tres encuentros invictos en la Liga de Naciones Femenina. Bajo la dirección técnica de Ricardo Belli, las llaneras igualaron en su estreno con Chile sin goles; derrotaron a domicilio a Paraguay; y vienen de otra paridad sin tantos frente a Ecuador.

El estratega brasileño podrá contar para esta cita con sus mejores elementos: Deyna Castellanos, mediocampista ofensiva del Portland Thorns de Estados Unidos; Gabriela García, volante del Atlético de Madrid de España; y Yénifer Giménez, defensa central del Servette de Suiza.

Venezuela marcha invicta en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Vinotinto Femenina.

Perú vs Venezuela por Liga de Naciones Femenina: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Chile por 3-1, la selección peruana afrontará un nuevo desafío ante su similar de Venezuela. Este compromiso está pactado para el martes 2 de diciembre a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del estadio Metropolitano de Lara.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Espacio aéreo cerrado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su propio red social, Truth Social, que ordenaba el cierre del espacio aéreo venezolano. Más allá de que legalmente no cuenta con la potestad para dictaminar tal medida, distintas aerolíneas decidieron cesar sus funciones en el espacio aéreo de Venezuela.

Esta amenaza del presidente norteamericano aumenta las tensiones entre ambos países y afecta directamente al juego entre Perú y Venezuela programado para el martes 2 de diciembre. Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Venezolanos asisten a una feria aeronáutica, mientras el presidente estadounidense Trump aumenta la presión sobre el gobierno de Venezuela, en Maracay. Crédito: REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Último Perú vs Venezuela

El último partido entre Venezuela y Perú tuvo lugar en la Copa América Femenina 2022, disputado en el Estadio Centenario de Armenia, Colombia. El encuentro finalizó con una victoria de 2-0 para la vinotinto. El compromiso se mantuvo cerrado gran parte del primer tiempo, con Perú resistiendo y hasta generando peligro con un remate al poste.

La diferencia se marcó al minuto 39 con un gol de Deyna Castellanos, quien aprovechó un error defensivo, eludió a la portera y marcó el 1-0. En el complemento, la ventaja se amplió al minuto 64 cuando Oriana Altuve cazó un rebote en el área para sellar el 2-0 definitivo para asegurar la segunda victoria de Venezuela en el torneo.