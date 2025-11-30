Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

La entrenadora de Géminis no quedó contenta con el rendimiento de su equipo en la victoria frente a Soan. (Video: La Cátedra Deportes)

Géminis logró una remontada agónica ante Deportivo Soan por 3-2, luego de arrancar dos sets abajo, pero el triunfo no suavizó el tono de Natalia Málaga. Fiel a su estilo frontal, la entrenadora de las ‘guerreras de Comas’ analizó el rendimiento de su equipo en esta sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y dejó varios mensajes firmes tras un partido que, según admitió, expuso más debilidades que virtudes.

Desde el arranque del encuentro en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Málaga evidenció su fastidio por la actitud de sus jugadoras dentro del campo. La falta de reacción en los dos primeros parciales la obligó a levantar la voz en un tiempo técnico para sacudir al equipo y evitar que el partido se les escapara de las manos.

“Si lo tomaron mal, me da igual. Se sacó el resultado y que se den cuenta que la puteada a veces hace reaccionar, y ellas mismas también tienen que tener un poco de carácter, porque la jugadora que no tiene carácter que se vaya a jugar naipes o a la calle, no es para competir”, declaró con firmeza a la prensa local.

La entrenadora sostuvo que el equipo aún está lejos del nivel que busca y que la reacción solo llegó cuando las modificaciones empezaron a rendir. “Los cambios demoraron en hacer efecto, pero se logró. Empezaron a entrar las chicas que tuvieron la oportunidad y lo hicieron bien. El equipo entró un poquito más en confianza, cada una empezó a mejorar y eso es lo que tiene que tener cada una: la propia seguridad para que todo el equipo juegue tranquilo, no cargarle todo el juego a una o dos. Hay que ser bien ciego para no darse cuenta. Con dos jugadoras que te hacen un partido contra seis, no hay forma. El equipo tiene que ser balanceado y equilibrado”, recalcó.

Natalia Málaga eleva su exigencia al mando de Géminis.

Además, advirtió que Géminis necesita elevar de forma urgente su ritmo de trabajo para evitar más partidos complicados como este. “Se necesita mejorar todo para que este equipo camine como una máquina. Y para eso se necesitan muchas horas de entrenamiento y mucha disposición del jugador en hacer los ejercicios y el tiempo de práctica”, puntualizó.

¿Habrá un nuevo refuerzo?

Consultada por la posibilidad de sumar una nueva pieza al plantel, Natalia Málaga confirmó que la opción está sobre la mesa, pero todo dependerá de la directiva. La entrenadora busca sumar una “central que tenga presencia” a Géminis y no descartó hacer ajustes internos para abrir espacio si fuera necesario. La advertencia, dejó entrever, ya está planteada.

“Eso tendría que conversarlo con Lucho (presidente del club). Hay que ver las condiciones en las que está la dirigencia para poder invertir en una jugadora más. Ya se habló que la que no funciona se regresa o se va a su casa. Hay gente que tiene que dejar esto si no lo va a sentir como un trabajo profesional. Ellas son profesionales, ellas no vienen a jugar un voleibol recreativo. Eso es en el parque, acá no. Este es un campeonato en el que hay que saber defender al club que estás representando”, remarcó.

Con un triunfo sufrido pero valioso, Géminis respira, pero también queda claro que bajo el mando de Málaga no hay espacio para la complacencia. El equipo ganó, sí, pero la exigencia recién empieza. Las ‘guerreras de Comas’ se ubican en el sexto lugar de la Fase 1 con ocho puntos y apuntan a seguir escalando en las próximas fechas.