Perú Deportes

Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

Luego de un partido lleno de complicaciones frente a Deportivo Soan, la entrenadora de Géminis fue directa y confirmó que evaluará la llegada de un nuevo refuerzo. “La que no funciona se regresa a su casa”, apuntó

Guardar
La entrenadora de Géminis no quedó contenta con el rendimiento de su equipo en la victoria frente a Soan. (Video: La Cátedra Deportes)

Géminis logró una remontada agónica ante Deportivo Soan por 3-2, luego de arrancar dos sets abajo, pero el triunfo no suavizó el tono de Natalia Málaga. Fiel a su estilo frontal, la entrenadora de las ‘guerreras de Comas’ analizó el rendimiento de su equipo en esta sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y dejó varios mensajes firmes tras un partido que, según admitió, expuso más debilidades que virtudes.

Desde el arranque del encuentro en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Málaga evidenció su fastidio por la actitud de sus jugadoras dentro del campo. La falta de reacción en los dos primeros parciales la obligó a levantar la voz en un tiempo técnico para sacudir al equipo y evitar que el partido se les escapara de las manos.

“Si lo tomaron mal, me da igual. Se sacó el resultado y que se den cuenta que la puteada a veces hace reaccionar, y ellas mismas también tienen que tener un poco de carácter, porque la jugadora que no tiene carácter que se vaya a jugar naipes o a la calle, no es para competir”, declaró con firmeza a la prensa local.

La entrenadora sostuvo que el equipo aún está lejos del nivel que busca y que la reacción solo llegó cuando las modificaciones empezaron a rendir. “Los cambios demoraron en hacer efecto, pero se logró. Empezaron a entrar las chicas que tuvieron la oportunidad y lo hicieron bien. El equipo entró un poquito más en confianza, cada una empezó a mejorar y eso es lo que tiene que tener cada una: la propia seguridad para que todo el equipo juegue tranquilo, no cargarle todo el juego a una o dos. Hay que ser bien ciego para no darse cuenta. Con dos jugadoras que te hacen un partido contra seis, no hay forma. El equipo tiene que ser balanceado y equilibrado”, recalcó.

Natalia Málaga eleva su exigencia
Natalia Málaga eleva su exigencia al mando de Géminis.

Además, advirtió que Géminis necesita elevar de forma urgente su ritmo de trabajo para evitar más partidos complicados como este. “Se necesita mejorar todo para que este equipo camine como una máquina. Y para eso se necesitan muchas horas de entrenamiento y mucha disposición del jugador en hacer los ejercicios y el tiempo de práctica”, puntualizó.

¿Habrá un nuevo refuerzo?

Consultada por la posibilidad de sumar una nueva pieza al plantel, Natalia Málaga confirmó que la opción está sobre la mesa, pero todo dependerá de la directiva. La entrenadora busca sumar una “central que tenga presencia” a Géminis y no descartó hacer ajustes internos para abrir espacio si fuera necesario. La advertencia, dejó entrever, ya está planteada.

“Eso tendría que conversarlo con Lucho (presidente del club). Hay que ver las condiciones en las que está la dirigencia para poder invertir en una jugadora más. Ya se habló que la que no funciona se regresa o se va a su casa. Hay gente que tiene que dejar esto si no lo va a sentir como un trabajo profesional. Ellas son profesionales, ellas no vienen a jugar un voleibol recreativo. Eso es en el parque, acá no. Este es un campeonato en el que hay que saber defender al club que estás representando”, remarcó.

Con un triunfo sufrido pero valioso, Géminis respira, pero también queda claro que bajo el mando de Málaga no hay espacio para la complacencia. El equipo ganó, sí, pero la exigencia recién empieza. Las ‘guerreras de Comas’ se ubican en el sexto lugar de la Fase 1 con ocho puntos y apuntan a seguir escalando en las próximas fechas.

Temas Relacionados

Natalia MálagaGéminisLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

El entrenador uruguayo se pronunció por su continuidad en el cuadro ‘crema’ y explicó por qué se tuvo que reunir con los dirigentes de cara al 2026

Jorge Fossati reveló qué falta

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo ‘blanquiazul’ afronta su último desafío local antes de viajar a Brasil para el Mundial de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo ante las ‘diosas’

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”

La marchista peruana lanzó duros comentarios y expuso irregularidades en el manejo de ambas entidades nacionales. También habló de la nueva gestión con Sergio Ludeña

Mary Luz Andía criticó al

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

El periodista deportivo avisó al club ‘merengue’ por la posible incorporación del arquero peruano de Banfield tras la salida de Sebastián Britos

Pedro García lanzó firme advertencia

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

La frase ganó popularidad en redes sociales, especialmente en Twitter, tras la coronación de Flamengo en el estadio Monumental de Lima

¿Por qué es tendencia ‘La
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su candidatura

Keiko Fujimori oficializa su candidatura 2026: “Es una oportunidad de cambio”

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Lita Pezo fue cómplice de

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian: pareja se dio un beso en ‘Esta Noche’

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

DEPORTES

Jorge Fossati reveló qué falta

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores