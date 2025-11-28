Perú vs Chile: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del partido por la Liga de Naciones Femenina en el Garcilaso de la Vega de Cusco.

Este viernes 28 de noviembre, la selección de Perú femenina se las verá ante su similar de Chile en su segunda presentación en la Liga de Naciones. El partido tendrá lugar en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco. El elenco nacional necesita hacer valer la localía para sumar sus primeras tres unidades en el torneo que otorga dos pasajes directos a la Copa del Mundo.

El equipo a cargo del argentino Antonio Spinelli inició su participación en el proceso clasificatorio con una derrota ante Colombia, una de las selecciones más destacadas del continente. En Medellín, las cafeteras pasaron por encima a las jugadoras de la bicolor con un contundente 4-1.

Para el duelo ante el seleccionado sureño, el adiestrador del conjunto peruano podrá contar con la presencia de Nahomi Martínez, ausente en el último tiempo. “Yo por ti volví”, declaró la futbolista del Collerense de España, con pasado en Alianza Lima y Universitario.

Por otro lado, el presente de la selección de Chile es más auspicioso. El elenco dirigido por Luis Mena registra un empate y una victoria en sus dos primeras presentaciones. En su debut en la competencia, igualó sin goles con Venezuela; en la siguiente jornada, apabulló por 5-0 a su similar de Bolivia.

Entradas a la venta para el Perú vs Chile en Cusco. Crédito: La Bicolor

Para este compromiso que inaugura una nueva fecha doble, el estratega chileno explicó la ausencia de Karen Araya, una de las deportistas más habilidosas en el fútbol chileno. “No ha tenido mayor continuidad en su equipo. Pero cuando necesitamos de su talento, las puertas están abiertas”, concedió a Contragolpe.

Cabe destacar que tras el duelo entre Perú y Chile, las incaicas visitarán a Venezuela; mientras que las mapochas recibirán a su similar de Paraguay.

Perú vs Chile por Liga de Naciones Femenina: día, hora y dónde ver

Luego de la derrota ante Colombia por 4-1, la selección peruana protagonizará una nueva edición del Clásico del Pacífico con Chile. Este compromiso está pactado para el viernes 28 de noviembre a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú se pone a punto para el duelo por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo marcha la tabla de la Liga de Naciones Femenina?

De momento, Colombia es la única selección que cuenta con puntaje perfecto en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones Femenina. Chile, Argentina y Venezuela registran cuatro unidades, cada una. Ecuador, ocupa la quinta plaza y Uruguay la sexta. Paraguay, Perú y Bolivia no han sumado puntos.

Conviene recordar que la Liga de Naciones otorga dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Tanto el tercer y cuarto puesto jugarán el repechaje con selecciones de otras confederaciones.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Convocadas de Perú para el duelo ante Chile por Liga de Naciones Femenina

Porteras:

- Maryori Sánchez - Alianza Lima (PER)

- Silvana Alfaro - Universitario (PER)

- Mia Shalit - Hapoel J. (ISR)

Defensas

- Olenka Gutierrez - Sporting Cristal (PER)

- Rosa Castro - Huracán (ARG)

- Mia León - Alianza Lima (PER)

- Luana Chamochumbi - Universitario (PER)

- Jazmyn Laaroca - S.C. Internacional (USA)

- Tifani Molina - Alianza Lima (PER)

- Yomira Tacilla - Alianza Lima (PER)

- Gabriela García - Sporting Cristal (PER)

- Shanda Mamani - UNSAAC (PER)

Mediocampistas

- Allison Azabache - Alianza Lima (PER)

- Andrea Thorisson - Bolstanas SK (SUE)

- Geraine Cisneros - Universitario (PER)

- Alondra Vaginay - Bodø Glimt (NOR)

- Cindy Novoa - Universitario (PER)

- Sandra Arévalo - Universitario (PER)

- Nahomi Martínez - UD. Collerense (ESP)

Delanteras

- Luz Campoverde - Universitario (PER)

- Alondra Vílchez - Universitario (PER)

- Pierina Núñez - Levante UD (ESP)

- Raquel Bilcapu - FBC Melgar (PER)

- Xioczana Canales - Universitario (PER)

- Valerie Gherson - Universitario (PER)

- Alesia García - Ferencvárosi (HUN)