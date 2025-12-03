Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

Walter Nina celebró por todo lo alto el primer lugar en los 10 mil metros de los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

Victoria sin objeciones para Walter Nina en los Juegos Bolivarianos. El atleta peruano se colgó la medalla de oro en los 10 mil metros. Con un tiempo de 28:42:66, superó al chileno Carlos Martín y su compatriota Jhonatan Molina. Es la segunda presea del puneño de 31 años en este evento: en Ayacucho 2024 ganó el cross country 10 km.

Nina mantuvo el liderazgo gran parte de la carrera. Vestido de rojinegro y el 006 en la espalda y el abdomen, forjó una distancia que le permitió comandar con comodidad. Sin las gafas deportivas en toda la prueba, se acercó a la línea de meta y saludó a los asistentes que ocupaban las gradas del Estadio Atlético de la Videna.

El peruano se hizo con el fondo de punta a punta. Envió besos a la tribuna y se saludó con sus connacionales. También lo esperaba en las graderías Raúl Pacheco, su entrenador.

Walter Nina festejó con la bandera peruana en el Estadio Atlético de la Videna. Crédito: IPD.

El campeón bolivariano estableció un nuevo récord en la justa. Desde Santa Marta 2017, ningún atleta había podido romper el récord del olímpico peruano Luis Ostos (28:56:95). Incluso, los tres deportistas que se subieron al podio en San Luis superaron la mejor marca del certamen.

Hasta ahora, las competencias en el escenario atlético han aportado cinco preseas para el Perú: al oro de Walter Nina y al bronce de Jhonatan Molina se agregan la plata de José Luis Mandros en salto largo, además de la plata y el bronce obtenidos por Thalía Valdivia y Saida Meneses en los 10 000 metros femeninos.

El aporte del atletismo peruano en los Bolivarianos

Tres de las 39 preseas doradas de Perú en estos Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho 2025 son producto del atletismo. Al oro de Walter Nina en el Estadio Atlético de la Videna, se suman dos medallas cosechadas por la marcha y la maratón, disciplinas que suelen darle alegrías al Team Perú en competencias internacionales.

Por un lado, Kimberly García se sacó la espina de los Panamericanos de Santiago 2023 y celebró en casa. Victoria inobjetable con un ritmo de carrera imposible de seguir para sus perseguidoras. Un tiempo de 01:35:07 le bastó para imponerse en la media maratón de marcha atlética. La peruana Mary Luz Andía se subió al segundo lugar del podio con un tiempo de 01:40:25.

Las atletas peruanas quedaron en los primeros lugares en la media maratón de marcha femenina. (Video: Movistar Deportes)

Por otro lado, Ferdinand Cereceda se llevó la medalla de oro en la maratón masculina y abrió el medallero en los Juegos. El fondista nacional cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 2:16:38. El Team Perú aseguró el dobletes y confirmó la supremacía local en esta prueba de fondo: Ulises Martín Ambrocio llegó apenas tres segundos después, marcando 2:16:41 para quedarse con la presea plateada.

¿Cómo marcha el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025?

El medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 está dominado por Colombia, que lidera firmemente la tabla con un total de 231 preseas (93 de oro, 82 de plata y 56 de bronce), proyectándose para obtener su cuarto título consecutivo. En la segunda posición se encuentra Venezuela, que acumula 197 medallas (63 de oro, 59 de plata y 75 de bronce), manteniendo una ventaja significativa.

El anfitrión, Perú, completa el podio en el tercer lugar con 174 preseas (49 de oro, 51 de plata y 74 de bronce). Gracias a sus sólidas actuaciones en disciplinas como el tiro deportivo y el surf, Perú ya ha superado su registro de medallas de la edición anterior. Detrás de ellos, Chile ocupa el cuarto puesto, y Guatemala encabeza la tabla de las naciones invitadas. Si bien aún restan días cruciales de competencia, especialmente en atletismo, el liderazgo de Colombia sigue siendo indiscutible.

Kimberly García, Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco cumplieron con las expectativas y se hicieron con las medallas de oro en sus disciplinas. Crédito: Difusión.