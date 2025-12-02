Perú Deportes

El tenis de mesa peruano regresa a lo más alto del podio con dos medallas de oro luego de 24 años en los Juegos Bolivarianos 2025

El cuarteto peruano celebró tras vencer por un marcador de 4-1 al representativo venezolano en la categoría por equipos. Además, en dobles la final será íntegramente nacional; es decir, el Team Perú ha asegurado una presea dorada más

El cuarteto peruano se alzó
El cuarteto peruano se alzó con la medalla de oro tras vencer por 3-1 a la escuadra venezolana. Crédito: IPD.

El Polideportivo 2 de la Videna ha sido testigo de una jornada memorable para el tenis de mesa peruano. La última vez que la bandera nacional flameó en lo más alto de los Juegos Bolivarianos se remonta a la cita continental en Ambato 2001. En Ayacucho-Lima 2025, el cuarteto peruano venció con autoridad a su similar de Venezuela e hizo historia.

El equipo compuesto por Rodrigo Hidalgo, Carlos Fernández, Diego Takeda y Felipe Duffoó se subió en lo más alto del podio en las instalaciones del centro deportivo en San Luis. Con un aliento incesante en las gradas, el equipo disputó cada punto con decisión en el Polideportivo. “La casa se respeta”, compartió la página oficial de la Federación de Tenis de Mesa.

La competencia inició cuesta arriba para el equipo peruano. En el inicio de la serie, la dupla venezolana compuesta por Carlos Ríos y Raymundo Medina derrotó en sets corridos a los peruanos Felipe Duffoó y Carlos Fernández.

El equipo peruano celebró en
El equipo peruano celebró en el Polideportivo 2 de la Videna. Crédito: Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa.

Luego, se dio inicio a los duelos individuales. Rodrigo Hidalgo batalló contra César Castillo. El juego marcó un punto de inflexión, pues un nuevo punto para los llaneros habría significado una ventaja importante. En cinco sets, el deportista nacional emparejó la cuenta.

Calos Fernández regresó a la pista y puso adelante a los suyos. Solo necesitó de tres mangas. En el duelo decisivo, Felipe Duffoó sentenció la historia y desató la celebración del equipo y los asistentes a la contienda. “La última vez que jugué con él perdí, así que esta fue mi revancha”, declaró Duffoó a Sportivo.

Oro asegurado

Por primera vez en la historia de los Juegos Bolivarianos, dos parejas peruanas se clasifican al duelo final por la medalla de oro. Por ende, el Team Perú ha asegurado una presea dorada más al medallero, que por ahora se ubica en el tercer lugar.

Por un lado, la dupla Hidalgo/Takeda arrancó la competencia desde octavos de final, donde superaron a los dominicanos Cabrera/Vila sin ceder sets. Luego, hicieron lo propio ante los colombianos Otalvaro/Bedoya. Por un pase el boleto a la final, el binomio nacional apeó a los venezolanos Ríos/Tovar por 3-1.

En el otro lado del cuadro, el dúo Duffoó/Castillo debutó en cuartos de final ante los venezolanos Medina/Castillo con una sólida victoria por 3-1. Con el mismo marcador, se impusieron con autoridad ante la dupla ecuatoriana Miño/Robayo.

El oro en la categoría
El oro en la categoría de dobles en el tenis de mesa masculino será peruano. Crédito: Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa.

De acuerdo con la programación oficial de los Juegos Bolivarianos, el duelo por la medalla de oro está pactado para el viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas de Perú.

¿Cómo marcha el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025?

El medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 está liderado firmemente por Colombia, que ha superado la marca de las 225 preseas (90 de oro, 80 de plata y 55 de bronce) y se encamina a asegurar su cuarto título consecutivo.

En la segunda posición se encuentra Venezuela con 190 medallas (61 de oro, 58 de plata y 71 de bronce), manteniendo una ventaja importante sobre los demás países. El podio lo cierra el anfitrión, Perú con 170 preseas (48 de oro, 51 de plata y 71 de bronce), que con una destacada actuación en disciplinas como el tiro deportivo y el surf, ha superado su registro de medallas de la edición anterior, consolidándose en el tercer lugar.

Chile sigue de cerca en la cuarta posición, con Guatemala liderando la tabla entre las naciones invitadas. Aún quedan días de intensa competencia, especialmente en atletismo y otras disciplinas clave, que podrían modificar el conteo total, pero el dominio de Colombia es claro.

